Aaj Ka Ank Jyotish 26 November 2025: इस मूलांक की तरक्की के साथ बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, पढें आज की सलाह

Aaj Ka Ank Rashifal 26 नवंबर 2025 के अनुसार, आज 26 नवंबर का दिन अंक 8 की स्थिर, जमीन से जुड़ी ऊर्जा और यूनिवर्सल डे नंबर 1 की नई शुरुआत वाली ऊर्जा को साथ लाता है। यह मिश्रण आपको साफ फैसले, मजबूत नेतृत्व और गहरी भावनात्मक समझ देता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 26 November 2025: आज का अंक राशिफल