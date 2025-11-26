Aaj Ka Ank Jyotish 26 November 2025: इस मूलांक की तरक्की के साथ बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, पढें आज की सलाह
Aaj Ka Ank Rashifal 26 नवंबर 2025 के अनुसार, आज 26 नवंबर का दिन अंक 8 की स्थिर, जमीन से जुड़ी ऊर्जा और यूनिवर्सल डे नंबर 1 की नई शुरुआत वाली ऊर्जा को साथ लाता है। यह मिश्रण आपको साफ फैसले, मजबूत नेतृत्व और गहरी भावनात्मक समझ देता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज अंक 8 का अनुशासन और अंक 1 का नया जोश मिलकर आपको अपने काम और लक्ष्यों को व्यवस्थित करने, और साफ दिमाग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28)
आज का 1 और 8 का टकराव आपको थोड़ा दबाव या गलत समझे जाने जैसा महसूस करा सकता है।
- करियर: प्रगति तो होगी, पर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। अपने सीनियर से बहस न करें।
- रिश्ते: बात करते समय नरमी रखें, आपकी बात जरा सख्त लग सकती है।
- शुभ रंग: गोल्ड
- शुभ अंक: 1
- संकल्प: “मैं स्पष्टता से नेतृत्व करता हूं और शांत मन से जवाब देता हूं।”
- आज का सीख: “एक भावनात्मक पल आपको समझा सकता है कि समझदारी से बात करना कितना जरूरी है।”
जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29)
आज भावनात्मक संतुलन सबसे जरूरी है।
- करियर: ज्यादा सोचने के बजाय अपने दिल की सुनें। काम आसान हो जाएगा।
- रिश्ते: किसी की तीखी बात को दिल पर न लें; आप नरमी से हालात संभाल लेंगे।
- शुभ रंग: मोती सफेद
- शुभ अंक: 2
- संकल्प: “मैं शांति, इन्टूशन और सरल स्पष्टता चुनता हूं।”
- आज का सीख: “आप किसी का ऐसा भावनात्मक बोझ हल्का कर सकते हैं जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहे।”
जन्मांक 3 (3, 12, 21, 30)
आपकी रचनात्मकता आज अनुशासन के साथ मिलकर शानदार नतीजे दे सकती है।
- करियर: प्लानिंग से काम करने, क्रिएटिव काम जैसे लिखने और साफ बातचीत से आज फायदा मिलेगा।
- रिश्ते: मजाक या तानों से बचें। हल्की बातचीत भी खुशी ला सकती है।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 3
- संकल्प: “मैं आत्मविश्वास और संतुलन के साथ अपनी बात कहता हूं।”
- आज का सीख: “एक बातचीत आपको नया अवसर दिखा सकती है, जिसका आपने सोचा भी न था।”
यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope: इस मूलांक को क्रिएटिव काम से होगा फायदा, बढ़ेगा आत्मविश्वास
यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 4 वालों को नए आइडियाज से मिलेंगे शानदार नतीजे, पढ़ें अंक राशिफल
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।