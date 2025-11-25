Aaj Ka Ank Jyotish 25 November 2025: मूलांक 8 को मिलेगा काम का नया अवसर, पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 25 नवंबर 2025 के अनुसार, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब समय है मन की बात साफ-साफ कहने का और अपने असली मार्ग से मेल खाते फैसले लेने का। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज यूनिवर्सल नंबर 9 और दिन का अंक 7 है। अंक राशिफल के अनुसार, मूलांक के जातकों के लाइफ में कई खास बदलाव आएगा। नई दिशा या नया अवसर मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
जन्मांक 7 (7, 16, 25 को जन्म लेने वाले)
आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। जन्मांक 7 और दिन की 7 ऊर्जा एक-दूसरे को मजबूत कर रही हैं।
- करियर: शोध, विश्लेषण और गहरी समझ वाले काम में सफलता मिलेगी।
- रिश्ते: आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ेगा। बस चुप रहने के बजाय दिल की बात कहें।
- शुभ रंग: इंडिगो
- शुभ अंक: 7
- दृढ़ वाक्य: “मैं आज मिलने वाले दिव्य मार्गदर्शन को स्वीकार करता/करती हूं।”
- आज का संदेश: “आज कोई मन के अंदर का गहरा संदेश आपके लिए बड़ा बदलाव ला सकता है।”
जन्मांक 8 (8, 17, 26 को जन्म लेने वाले)
आज का दिन आपके जीवन में परिवर्तन और निर्णायक कदम लाएगा।
- करियर: किसी प्रोजेक्ट का अंत, नई दिशा या नया अवसर मिल सकता है।
- रिश्ते: थोड़ा नरमी रखें। इससे रिश्ता बेहतर महसूस होगा।
- शुभ रंग: काला
- शुभ अंक: 8
- दृढ़ वाक्य: “मैं पुराने बोझ छोड़कर हर दिन और मजबूत बनता/बनती हूं।”
- आज का संदेश: “आज लिया गया कोई बड़ा निर्णय आपके भविष्य को बदल सकता है।”
जन्मांक 9 (9, 18, 27 को जन्म लेने वाले)
आज का दिन आपकी ही ऊर्जा के साथ पूरी तरह तालमेल में है। यूनिवर्सल नंबर 9 आपके भीतर की करुणा और शक्ति को बढ़ा रहा है।
- करियर: रचनात्मक कदम से प्रगति होगी, और किसी महत्वपूर्ण काम का पूरा होना संभव है।
- रिश्ते: ईमानदारी से की गई बातचीत रिश्तों को बेहद गहरा बनाएगी।
- शुभ रंग: क्रिमसन
- शुभ अंक: 9
- दृढ़ वाक्य: “मैं पुराने को छोड़कर नए आरंभ का स्वागत करता/करती हूं।”
- आज का संदेश: “आप किसी ऐसे भावनात्मक बोझ से मुक्त हो सकते हैं जो महीनों से आपको थका रहा था।”
निष्कर्ष
25 नवंबर का दिन चिंतन, भावनात्मक संतुलन, मीनिंगफुल क्लोसर का दिन है। आज लिया गया हर निर्णय आपको भीतर की सच्चाई के और करीब ले जाएगा। अपने दिल की आवाज पर भरोसा करें। वही आपको अगली सही दिशा दिखाएगी।
