Aaj Ka Ank Jyotish 25 November 2025: सोच-समझकर कदम उठाएं, रिश्ते में आएगा नया मोड़, पढ़ें इन मूलांक का राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 25 नवंबर 2025 के अनुसार, अंक राशिफल के अनुसार, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब समय है पुराने अधूरे काम पूरे करने का। साथ ही कई बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 25 November 2025: कैसा रहेगा मंगलवार का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष राशिफल आज बताता है कि आज आप दिल से लिए गए निर्णय, भावनात्मक स्पष्टता और साहस के साथ जीवन को हल्का और सार्थक बना पाएंगे। अब देखते हैं कि यह दिन हर जन्मांक को कैसे प्रभावित करेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्मांक 4 (4, 13, 22, 31 को जन्म लेने वाले)

Mulank 4


आज आप भीतर से शांत, विचारशील और गहरी समझ में रहेंगे।

  • करियर: थोड़ा पीछे हटकर स्थिति को समझने से समाधान मिल जाएगा।
  • रिश्ते: कोमलता से बात करें। भावनाओं को दबाएं नहीं।
  • शुभ रंग: ग्रे
  • शुभ अंक: 1
  • दृढ़ वाक्य: “मैं धैर्य और चिंतन से स्पष्टता पाता/पाती हूं।”
  • आज का संदेश: “आपकी शांत सोच किसी पुराने गलतफहमी को समाप्त कर सकती है।”

जन्मांक 5 (5, 14, 23 को जन्म लेने वाले)

Mulank 5


आज आपकी तेज गति थोड़ी धीमी रहेगी और आप चीजों को गहराई से समझ पाएंगे।

  • करियर: जल्दबाजी न करें। सोच-समझकर कदम उठाएं।
  • रिश्ते: एक भावनात्मक बातचीत से रिश्ता नया मोड़ ले सकता है।
  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • शुभ अंक: 5
  • दृढ़ वाक्य: “मैं जागरूक, शांत और अपने भीतर की सच्चाई के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”
  • आज का संदेश: “आज एक अहसास आपको किसी पुरानी आदत से मुक्त कर सकता है।”

जन्मांक 6 (6, 15, 24 को जन्म लेने वाले)

Mulank 6


आज का दिन गर्मजोशी और भावनात्मक स्पष्टता से भरा रहेगा।

  • करियर: आपकी व्यावहारिकता और संवेदना दूसरों को भरोसा देगी।
  • रिश्ते: माफी, समझ और दिल से की गई बातों से प्यार बढ़ेगा।
  • शुभ रंग: रोज पिंक
  • शुभ अंक: 6
  • दृढ़ वाक्य: “मैं ऐसे रिश्तों को पोषित करता/करती हूं जो प्रेम, संतुलन और विकास लाते हैं।”
  • आज का संदेश: “आज आप किसी का दृष्टिकोण गहराई से समझ पाएंगे और मन को शांति मिलेगी।”'

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।