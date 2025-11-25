Aaj Ka Ank Jyotish 25 November 2025: सोच-समझकर कदम उठाएं, रिश्ते में आएगा नया मोड़, पढ़ें इन मूलांक का राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष राशिफल आज बताता है कि आज आप दिल से लिए गए निर्णय, भावनात्मक स्पष्टता और साहस के साथ जीवन को हल्का और सार्थक बना पाएंगे। अब देखते हैं कि यह दिन हर जन्मांक को कैसे प्रभावित करेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।