Aaj Ka Ank Jyotish 25 November 2025: इन जातकों को काम में मिलेगी सफलता, जानें कैसा रहेगा दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 25 नवंबर का दिन अंक 7 की सोचने समझने की शक्ति और अंक 9 की करुणामय, पूर्णता देने वाली ऊर्जा से बना है। यह दिन आपको भीतर ही भीतर भावनाओं को समझने, पुराने बोझ छोड़ने, दिल की बात व्यक्त करने और खुद को नया करने की प्रेरणा देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28 को जन्म लेने वाले)

आज आप अपनी दिशा को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। अंक 7 आपको आत्म-जागरूकता देता है और यूनिवर्सल 9 पुराने दबाव या अपेक्षाएं छोड़ने में मदद करता है। करियर: किसी कठिन परिस्थिति को समझकर सही कदम उठाने में आसानी होगी।

रिश्ते: दिल की बात ईमानदारी से कहेंगे, जिससे जुड़ाव और गहरा होगा।

शुभ रंग: केसरिया

शुभ अंक: 9

दृढ़ वाक्य: “मैं स्पष्टता, उद्देश्य और भावनात्मक शक्ति के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

आज का संदेश: “आज की समझ पुराने संदेह हटाकर आपको नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ने देगी।” जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29 को जन्म लेने वाले)