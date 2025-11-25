Aaj Ka Ank Jyotish 25 November 2025: इन जातकों को काम में मिलेगी सफलता, जानें कैसा रहेगा दिन
Aaj Ka Ank Rashifal 25 नवंबर 2025 के अनुसार, 25 नवंबर का दिन जन्मांक 7 की गहराई और यूनिवर्सल नंबर 9 की व्यापक, आत्मविश्वासी ऊर्जा का सुंदर मेल लिए हुए है। इस ऊर्जा से आज आपकी इन्टूशन बढ़ेगी, भावनात्मक समझदारी आएगी, पुराने चक्र पूरे होंगे और संवाद में स्पष्टता आएगी। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 25 नवंबर का दिन अंक 7 की सोचने समझने की शक्ति और अंक 9 की करुणामय, पूर्णता देने वाली ऊर्जा से बना है। यह दिन आपको भीतर ही भीतर भावनाओं को समझने, पुराने बोझ छोड़ने, दिल की बात व्यक्त करने और खुद को नया करने की प्रेरणा देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28 को जन्म लेने वाले)
आज आप अपनी दिशा को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। अंक 7 आपको आत्म-जागरूकता देता है और यूनिवर्सल 9 पुराने दबाव या अपेक्षाएं छोड़ने में मदद करता है।
- करियर: किसी कठिन परिस्थिति को समझकर सही कदम उठाने में आसानी होगी।
- रिश्ते: दिल की बात ईमानदारी से कहेंगे, जिससे जुड़ाव और गहरा होगा।
- शुभ रंग: केसरिया
- शुभ अंक: 9
- दृढ़ वाक्य: “मैं स्पष्टता, उद्देश्य और भावनात्मक शक्ति के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”
- आज का संदेश: “आज की समझ पुराने संदेह हटाकर आपको नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ने देगी।”
जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29 को जन्म लेने वाले)
आज का दिन भावनात्मक और उपचार देने वाला है। आप संवेदनशील, इन्टूटिव और दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने वाले हो सकते हैं।
- करियर: टीमवर्क बेहतर चलेगा। बस अपने इन्टूशन पर भरोसा रखें।
- रिश्ते: किसी बातचीत से हीलिंग मिलेगी या कोई अधूरा अध्याय पूरा होगा।
- शुभ रंग: सिल्वर
- शुभ अंक: 7
- दृढ़ वाक्य: “मैं अपने इन्टूशन पर भरोसा करता/करती हूं और भावनात्मक सामंजस्य के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”
- आज का संदेश: “किसी व्यक्ति की असली भावना का संकेत आपको साफ मिलेगा। दिल से सुनें।”
जन्मांक 3 (3, 12, 21, 30 को जन्म लेने वाले)
आज आपकी अभिव्यक्ति समझदारी और संतुलन से भरी रहेगी। आप जल्दबाजी में बोलने के बजाय सोच-समझकर संवाद करेंगे।
करियर: लेखन, बोलने, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में सफलता।
रिश्ते: बोलने और सुनने में संतुलन बनाए रखें।
- शुभ रंग: पन्ना हरा
- शुभ अंक: 3
- दृढ़ वाक्य: “मैं अपनी सच्चाई को बुद्धिमानी और भावनात्मक समझ के साथ व्यक्त करता/करती हूं।”
- आज का संदेश: “ईमानदार संवाद से कोई पुराना मुद्दा पूरी तरह हल हो सकता है।”
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
