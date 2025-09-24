Aaj Ka Ank Jyotish 24 September 2025: इस मूलांक का सेविंग पर रहेगा फोकस, जानिए आज का अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Rashifal 24 सितंबर 2025 के अनुसार प्रोफेशनल लाइफ में टीमवर्क सहयोग और सेवा से जुड़े काम अच्छे रहेंगे। चैलेंज यह है कि ओवर-केयर या कंट्रोल से बचें। असली ग्रोथ तभी होगी जब देखभाल बैलेंस में हो और जिम्मेदारी प्यार के साथ निभाई जाए। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन मूलांक कुछ मूलकों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। अंक राशिफल सलाह दे रहा है कि लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे और लाइफ में बहुत कठोर मत बनें। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 7 (जन्म 7, 16, 25) आपकी आत्मचिंतन वाली सोच आज की 6 की वाइब्रेशन से मिलकर रिश्तों और कामकाज में गहराई लाती है। सहयोगी प्रोजेक्ट्स में आपकी समझ सबको आगे बढ़ाएगी। आध्यात्मिक रूप से जिम्मेदारी और अकेलेपन में बैलेंस शांति देगा। रिश्ते मजबूत होंगे जब आप खुले दिल से देखभाल जताएंगे।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ समय: सुबह जल्दी

वित्तीय सलाह: भावनाओं में बहकर खर्च न करें।

रिश्तों की सलाह: खुलकर जताई गई भावनाएं भरोसा बनाएँगी।

संकल्प: “मैं ज्ञान और प्यार को संतुलन में अपनाता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 8 (जन्म 8, 17, 26)

आपकी महत्वाकांक्षा आज की 6 की वाइब्रेशन से संतुलित होती है, जिससे ताकत और देखभाल एक साथ आती है। काम में लीडरशिप तभी सफल होगी जब अनुशासन और जिम्मेदारी साथ हों। बहुत कठोर मत बनें। लचीलापन अपनाएं। रिश्तों में भरोसा और स्नेह गहराई लाएंगे।

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: स्ट्रक्चर्ड निवेश और सेविंग पर ध्यान दें।

रिश्तों की सलाह: भरोसे और देखभाल से प्यार जताएँ।

संकल्प: “मैं महत्वाकांक्षा को जिम्मेदारी और प्यार के साथ जीता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 9 (जन्म 9, 18, 27)

आपकी मानवतावादी ऊर्जा आज की 6 की वाइब्रेशन से जुड़कर दूसरों की मदद और रिश्तों में स्थिरता लाती है। काम में टीमवर्क और सेवा से जुड़े काम सफल होंगे। बहुत ओवरलोड मत लें। संतुलन जरूरी है। रिश्तों में करुणा और गर्मजोशी से गहराई आएगी।