विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 24 September 2025: मेहनत और टीमवर्क से मिलेगी सफलता, पढ़ें आज की सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:07 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 24 सितंबर 2025 के अनुसार आज की एनर्जी रिश्तों परिवार और लंबे समय के कमिटमेंट में स्थिरता बनाने पर जोर देती है। आज की ऊर्जा आपको देखभाल और जिम्मेदारी को साथ लाने की प्रेरणा देती है। प्यार जताइए पर अपनी सीमाएं भी तय कीजिए। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image
Aaj Ka Ank Jyotish 24 September 2025: कैसा रहेगा शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज निवर्सल डे नंबर 6 है। मूलांक 4 से 6 के जातक कामकाज में सहयोग और टीमवर्क मजबूत होंगे। निजी जीवन में धैर्य और प्यार से रिश्ते गहराएँगे। आध्यात्मिक तौर पर यह दिन सिखाता है कि असली सामंजस्य तभी आता है जब प्यार और जिम्मेदारी एक साथ निभाए जाएं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 4 (जन्म 4, 13, 22, 31)

आपकी प्रैक्टिकल सोच आज की 24/6 एनर्जी से गहराई से मेल खाती है। काम में नियमित मेहनत और टीमवर्क से सफलता मिलेगी। बहुत कंट्रोलिंग मत बनें। लचीलापन अपनाएं। रिश्तों में कमिटमेंट और गर्मजोशी से भरोसा गहराएगा।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: देर सुबह
  • वित्तीय सलाह: सुरक्षित और लंबे समय के निवेश करें।
  • रिश्तों की सलाह: स्थिरता और देखभाल से प्यार मजबूत करें।
  • संकल्प: “मैं संतुलन और प्यार से मजबूत नींव बनाता हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 5 (जन्म 5, 14, 23)

आपका रोमांचक स्वभाव आज की 6 की वाइब्रेशन से बैलेंस होता है, जिससे आजादी जिम्मेदारी के साथ जुड़ती है। कामकाज में फ्लेक्सिबल होकर टीमवर्क अच्छा रहेगा। अधीर मत बनें। धैर्य से काम लें। रिश्ते खिलेंगे जब आजादी और देखभाल साथ आएं।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: खर्च में अनुशासन रखें।
  • रिश्तों की सलाह: मस्ती और भरोसे का संतुलन बनाएं।
  • संकल्प: “मैं आजादी और जिम्मेदारी को संतुलन में जीता हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 6 (जन्म 6, 15, 24)

आज आपका दिन है। 6 की वाइब्रेशन आपकी पोषण देने वाली ऊर्जा को और बढ़ाती है। काम में टीमवर्क, फैमिली बिजनेस या क्रिएटिव प्रोजेक्ट अच्छे रहेंगे। बहुत त्याग या कंट्रोल से बचें। रिश्तों में प्यार और सीमाएं बैलेंस में रहें तो खुशी गहरी होगी।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: घर और परिवार से जुड़े निवेश करें।
  • रिश्तों की सलाह: देखभाल और आज़ादी में बैलेंस रखें।
  • संकल्प: “मैं प्यार, संतुलन और ताक़त के साथ पोषण करता हूं।”

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 22 to 28 September 2025: इस हफ्ते किस मूलांक की मेहनत लाएगी रंग?

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 22 to 28 September 2025: मूलांक 4 वाले अपनों के साथ बिताएंगे मजेदार पल

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।