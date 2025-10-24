Aaj Ka Ank Jyotish 24 October 2025: मूलांक 8 के जातकों को विशेष काम में मिलेगी सफलता, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 6 आपको फैमिली, प्यार और जिम्मेदारियों से जोड़ता है, जबकि अंक 7 आपको सोचने, समझने और आत्मिक रूप से बढ़ने की ताकत देता है। आज इमोशन्स को गहराई से समझें, सिर्फ बातें नहीं –दिल से कनेक्ट करें। " ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25) आज का दिन पूरी तरह आपकी बुद्धिमानी और गहराई से मेल खाता है। काम में आपकी सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता से अच्छे समाधान मिलेंगे। रिश्तों में जरूरत से ज़्यादा दूरी बनाने से बचें, खुलकर बात करें। ध्यान या आत्मचिंतन से मन को ऊंचा अनुभव मिलेगा।

शुभ रंग: नीला-इंडिगो

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: पैसों के मामलों में सावधानी और विश्लेषण जरूरी है।

रिश्तों की सलाह: आत्मचिंतन के साथ भावनाओं को भी साझा करें।

संकल्प: “मैं समझदारी, स्पष्टता और प्रेम के साथ कार्य करता/करती हूं।” अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)

आज आपका नेतृत्व और अनुशासन मिलकर बेहतरीन नतीजे देंगे। काम में आपके निर्णय प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन धैर्य जरूरी है। रिश्तों में कंट्रोल करने की बजाय समझ और नरमी दिखाएं। आध्यात्मिक रूप से, जिम्मेदारी और करुणा का मेल आपको संतुष्टि देगा।

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: लंबी अवधि की स्थिरता पर ध्यान दें।

रिश्तों की सलाह: अधिकार के साथ स्नेह भी दिखाएं।

संकल्प: “मैं न्याय, जिम्मेदारी और प्रेम से नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)