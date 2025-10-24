Aaj Ka Ank Jyotish 24 October 2025: मूलांक 8 के जातकों को विशेष काम में मिलेगी सफलता, पढ़ें अंक राशिफल
आज अपने मन की आवाज सुनें और खुद को भीतर से समझने की कोशिश करें। यही असली ग्रोथ है। मेहनत और प्लानिंग से अच्छी प्रगति मिलेगी। चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं आज का अंकज्योतिष (Aaj Ka Ank Jyotish 24 October 2025) राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 6 आपको फैमिली, प्यार और जिम्मेदारियों से जोड़ता है, जबकि अंक 7 आपको सोचने, समझने और आत्मिक रूप से बढ़ने की ताकत देता है। आज इमोशन्स को गहराई से समझें, सिर्फ बातें नहीं –दिल से कनेक्ट करें। " ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25)
आज का दिन पूरी तरह आपकी बुद्धिमानी और गहराई से मेल खाता है। काम में आपकी सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता से अच्छे समाधान मिलेंगे। रिश्तों में जरूरत से ज़्यादा दूरी बनाने से बचें, खुलकर बात करें। ध्यान या आत्मचिंतन से मन को ऊंचा अनुभव मिलेगा।
- शुभ रंग: नीला-इंडिगो
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सलाह: पैसों के मामलों में सावधानी और विश्लेषण जरूरी है।
- रिश्तों की सलाह: आत्मचिंतन के साथ भावनाओं को भी साझा करें।
- संकल्प: “मैं समझदारी, स्पष्टता और प्रेम के साथ कार्य करता/करती हूं।”
अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)
आज आपका नेतृत्व और अनुशासन मिलकर बेहतरीन नतीजे देंगे। काम में आपके निर्णय प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन धैर्य जरूरी है। रिश्तों में कंट्रोल करने की बजाय समझ और नरमी दिखाएं। आध्यात्मिक रूप से, जिम्मेदारी और करुणा का मेल आपको संतुष्टि देगा।
- शुभ रंग: गहरा नीला
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सलाह: लंबी अवधि की स्थिरता पर ध्यान दें।
- रिश्तों की सलाह: अधिकार के साथ स्नेह भी दिखाएं।
- संकल्प: “मैं न्याय, जिम्मेदारी और प्रेम से नेतृत्व करता/करती हूं।”
अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)
आज आपकी दयालुता और सेवा भाव सबसे बड़ी ताकत बनेगी। काम में दूसरों की मदद से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। रिश्तों में ईमानदारी और कोमलता विश्वास बढ़ाएगी। आध्यात्मिक रूप से, दूसरों की सेवा करने से गहरी संतुष्टि मिलेगी।
- शुभ रंग: लाल
- शुभ समय: शाम
- वित्तीय सलाह: ऐसे काम या निवेश करें जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं।
- रिश्तों की सलाह: प्यार को शांत और स्थिर तरीके से व्यक्त करें।
- संकल्प: “मैं करुणा, संतुलन और ईमानदारी से सेवा करता/करती हूं।”
सार
24 अक्टूबर 2025 की ऊर्जा 3/4 के संयोग से प्रभावित है, जो रचनात्मकता और अनुशासन, खुशी और जिम्मेदारी, और दृष्टि और योजना को मिलाता है। पेशेवर रूप से, यह दिन आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने का है, बस धैर्य और सुव्यवस्था का उपयोग करें। रिश्तों में जिम्मेदारियों और हल्के-फुल्के आनंद के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक रूप से, आज का दिन आपको जमीन से जोड़ने का है। प्रेरणा को व्यावहारिक ज्ञान में बदलना।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए, hello@astropatri.com पर लिखें।
