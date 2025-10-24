Aaj Ka Ank Jyotish 24 October 2025: मूलांक 6 के जातकों को मिलेगा भाग्य का साथ, पूरी होगी मनचाही मुराद

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 24 अक्टूबर 2025, आज का दिन अंक 6 और 7 की शांत और समझदार एनर्जी से भरा है। यह दिन याद दिलाता है कि असली ताकत तेजी में नहीं, बल्कि धैर्य, ज्ञान और प्रेम से आगे बढ़ने में है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 4 से लेकर 6 तक (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है

अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31) आज का दिन आपके लिए स्वाभाविक रूप से स्थिर और अनुशासित रहेगा। काम में आपकी मेहनत और व्यवस्थित तरीका सराहा जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर थोड़ा लचीलापन दिखाना भी जरूरी है। रिश्तों में केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनापन भी दिखाएं। ध्यान या प्रकृति के संपर्क में रहना शांति देगा।

शुभ रंग: नीला

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: योजनाओं पर टिके रहें और अनावश्यक जोखिम न लें।

रिश्तों की सलाह: जिम्मेदारी और भावनाओं का संतुलन रखें।

संकल्प: “मैं धैर्य और संतुलन के साथ मज़बूत बनता/बनती हूँ।” अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)