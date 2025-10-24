Aaj Ka Ank Jyotish 24 October 2025: मूलांक 6 के जातकों को मिलेगा भाग्य का साथ, पूरी होगी मनचाही मुराद
आज का दिन लंबी प्लानिंग और ठोस काम के लिए परफेक्ट है। जल्दीबाजी नहीं, धैर्य सफलता लाएगा। यह दिन आपके विचारों को ठोस परिणामों में बदलने में मदद करता है। चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं आज का अंकज्योतिष (Aaj Ka Ank Jyotish 24 October) राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 24 अक्टूबर 2025, आज का दिन अंक 6 और 7 की शांत और समझदार एनर्जी से भरा है। यह दिन याद दिलाता है कि असली ताकत तेजी में नहीं, बल्कि धैर्य, ज्ञान और प्रेम से आगे बढ़ने में है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 4 से लेकर 6 तक (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है
अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)
आज का दिन आपके लिए स्वाभाविक रूप से स्थिर और अनुशासित रहेगा। काम में आपकी मेहनत और व्यवस्थित तरीका सराहा जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर थोड़ा लचीलापन दिखाना भी जरूरी है। रिश्तों में केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनापन भी दिखाएं। ध्यान या प्रकृति के संपर्क में रहना शांति देगा।
- शुभ रंग: नीला
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सलाह: योजनाओं पर टिके रहें और अनावश्यक जोखिम न लें।
- रिश्तों की सलाह: जिम्मेदारी और भावनाओं का संतुलन रखें।
- संकल्प: “मैं धैर्य और संतुलन के साथ मज़बूत बनता/बनती हूँ।”
अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)
- आपकी स्वाभाविक आज़ादी और रोमांच की चाह आज थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना फायदेमंद होगा। काम में लचीलापन जरूरी है, लेकिन निरंतरता बनाए रखें। रिश्तों में वादे निभाना भरोसा बनाएगा। मन को शांत करने के लिए कुछ समय अकेले बिताएं।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सलाह: कोई बड़ा कदम उठाने से पहले लंबी अवधि की सोच रखें।
- रिश्तों की सलाह: वफादारी को आज़ादी जितना ही महत्व दें।
- संकल्प: “मैं आज़ादी को जिम्मेदारी और समझदारी के साथ अपनाता/अपनाती हूँ।”
अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)
- आज का दिन पूरी तरह आपके पक्ष में है। काम में आपकी जिम्मेदारी और ईमानदारी आपको सम्मान दिलाएगी। रिश्तों में आपकी देखभाल और वफादारी से लोग आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। आध्यात्मिक रूप से, परिवार या पूजा से जुड़ी गतिविधियाँ मन को सुकून देंगी।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ समय: शाम
- वित्तीय सलाह: सुरक्षित और स्थिर निवेश चुनें।
- रिश्तों की सलाह: प्यार में धैर्य और मौजूदगी बनाए रखें।
- संकल्प: “मैं प्रेम, समझ और जिम्मेदारी से सेवा करता/करती हूँ।”
यह अंकज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
