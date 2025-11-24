Aaj Ka Ank Jyotish 24 November 2025: नए अवसर आएंगे सामने, मूलांक 7 से 9 के जातक ध्यान रखें ये बातें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की यह मजबूत और नरम ऊर्जा एक साथ मिलकर हर जन्मांक को प्रभावित करती है। अंक राशिफल के अनुसार, आज जातकों को रिसर्च और शांत काम में फायदा मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्मांक 7 (7, 16, 25 को जन्म)

आज आपकी इन्टूशन बहुत मजबूत और सोच व्यावहारिक है। करियर: विश्लेषण, रिसर्च और शांत काम में फायदा।

रिश्ते: पूरी तरह दूर न हों जरूरी बातें कहें।

आज का संदेश: आध्यात्मिक समझ और व्यावहारिक कदमों का सुंदर मेल।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 7

संकल्प: मैं अपनी अंतःप्रेरणा पर भरोसा करता/करती हूं और स्पष्टता से आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।

संदेश: “थोड़ा शांत समय आपको वे उत्तर देगा जिनकी आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे।” जन्मांक 8 (8, 17, 26 को जन्म)



आज का दिन आपके लिए बेहद मजबूत है। क्योंकि यूनिवर्सल 8 आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाता है। करियर: बड़ा फैसला या नया अवसर सामने आ सकता है।

रिश्ते: धैर्य और नरमी से ही संतुलन रहेगा।

आज का संदेश: आज कर्म, स्पष्टता और उद्देश्य का समय है।

शुभ रंग: काला

शुभ अंक: 1

संकल्प: मैं शक्ति, स्थिरता और सही समय के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।

संदेश: “आर्थिक मामलों में भी आज आपको साफ दिशा मिलेगी, जो आगे चलकर स्थिरता देगी।” जन्मांक 9 (9, 18, 27 को जन्म)