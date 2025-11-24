विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 24 November 2025: कोई कदम उठाने से पहले जरूर सोचें, पढ़ें मूलांक 4 से 6 का अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 24 नवंबर 2025 के अनुसार,आज की ऊर्जा का यह संयोजन ऐसा दिन बनाता है जहाँ भावनात्मक स्पष्टता और व्यवहारिक मजबूती दोनों मिलते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 24 November 2025: किस मूलांक की चमकेगी किस्मत 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का अंकज्योतिष राशिफल बताता है कि यह दिन जमीन से जुड़ी सोच, योजनाओं को व्यवस्थित करने, चीजों को स्थिर करने और आने वाले हफ्तों के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बिल्कुल सही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्मांक 4 (4, 13, 22, 31 को जन्म)

Mulank 4


आज का दिन स्थिरता, योजना और मजबूत नींव बनाने का है।

  • करियर: फैसले साफ होंगे, लंबी अवधि की रणनीतियां बनेंगी।
  • रिश्ते: शांत ढंग से बात करें, कठोर प्रतिक्रिया से बचें।
  • आज का संदेश: आपकी व्यवहारिक सोच और गहरी दृष्टि मजबूत होती है।
  • शुभ रंग: भूरा
  • शुभ अंक: 8
  • संकल्प: मैं अनुशासन, धैर्य और समझदारी से अपना जीवन बनाता/बनाती हूं।
  • संदेश: “आज आपकी निरंतरता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है और आपको भरोसेमंद प्रगति दिलाती है।”

जन्मांक 5 (5, 14, 23 को जन्म)

Mulank 5


आपकी तेज और खेलने वाली ऊर्जा आज थोड़ी शांत और स्थिर होती है। कोई कदम उठाने से पहले रुककर सोचें।

  • करियर: स्पष्टता और कमिटमेंट जरूरी है।
  • रिश्ते: साफ और भरोसेमंद बात गलत संकेतों से बचाएगी।
  • आज का संदेश: उत्साह और जिम्मेदारी दोनों को साथ रखें।
  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 5
  • संकल्प: मैं स्थिरता अपनाता/अपनाती हूं, बिना अपनी स्वतंत्रता खोए।
  • संदेश: “आज आपके फैसले भविष्य की स्थिरता को तय करेंगे, इसलिए सोचकर निर्णय लें।”

जन्मांक 6 (6, 15, 24 को जन्म)

Mulank 6


आज का दिन पूरी तरह आपका है। नरम, प्यार भरा और स्थिरता लाने वाला।

  • करियर: आपकी कोमल और समझदार नेतृत्व शैली सराही जाएगी।
  • रिश्ते: प्रेम और संतुलन से रिश्ते खिलेंगे।
  • आज का संदेश: आज की ऊर्जा आपके लिए बेहद अनुकूल है।
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 9
  • संकल्प: मैं प्रेम, सुंदरता और स्थिर शक्ति फैलाता/फैलाती हूं।
  • संदेश: “आज आपकी छोटी-सी मदद भी बड़े सकारात्मक परिणाम ला सकती है।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।