Aaj Ka Ank Jyotish 24 November 2025: कोई कदम उठाने से पहले जरूर सोचें, पढ़ें मूलांक 4 से 6 का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का अंकज्योतिष राशिफल बताता है कि यह दिन जमीन से जुड़ी सोच, योजनाओं को व्यवस्थित करने, चीजों को स्थिर करने और आने वाले हफ्तों के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बिल्कुल सही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्मांक 4 (4, 13, 22, 31 को जन्म)

आज का दिन स्थिरता, योजना और मजबूत नींव बनाने का है। करियर: फैसले साफ होंगे, लंबी अवधि की रणनीतियां बनेंगी।

रिश्ते: शांत ढंग से बात करें, कठोर प्रतिक्रिया से बचें।

आज का संदेश: आपकी व्यवहारिक सोच और गहरी दृष्टि मजबूत होती है।

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 8

संकल्प: मैं अनुशासन, धैर्य और समझदारी से अपना जीवन बनाता/बनाती हूं।

संदेश: “आज आपकी निरंतरता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है और आपको भरोसेमंद प्रगति दिलाती है।” जन्मांक 5 (5, 14, 23 को जन्म)