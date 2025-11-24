Aaj Ka Ank Jyotish 24 November 2025: मूलांक 1 को मिलेगी किसी काम की जिम्मेदारी, जानें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के दिन अंक का अंक 6 आपको लोगों की जरूरतें समझने की दिशा देता है, जबकि यूनिवर्सल 8 आपके निर्णय लेने की क्षमता को और मजबूत बनाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28 को जन्म)

आज का दिन आपको अपने नेतृत्व को शांत, संतुलित और भावनात्मक समझ के साथ उपयोग करने में मदद करता है। करियर: किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है या आप टीम को परिपक्वता से गाइड करेंगे।

रिश्ते: बिना जज किए सुनने से जुड़ाव गहरा होगा।

आज का संदेश: महत्वाकांक्षा और भावनात्मक संवेदनशीलता में संतुलन रखें।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

संकल्प: मैं स्पष्टता, करुणा और आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।

संदेश: “आज आपका संतुलित रवैया वो फैसले करवाता है जिनसे आपको और उन लोगों को फायदा होगा जो आप पर भरोसा करते हैं।” जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29 को जन्म)