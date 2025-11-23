Aaj Ka Ank Jyotish 23 November 2025: इस मूलांक की लाइफ में आएगा कोई बड़ा बदलाव, पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 23 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का अंक ज्योतिष राशिफल बताता है कि चलने-फिरने, बात करने और मनन करने तीनों में संतुलन रहेगा। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह अंक ज्योतिष राशिफल बताता है कि हर मूलांक आज की इस मिश्रित ऊर्जा पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। मूलांक के जातकों को रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। करियर में बड़े फैसलों के लेने के मौके मिलेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
मूलांक 7 (7, 16, 25 को जन्म)
आज आपकी आध्यात्मिक समझ चरम पर है। यूनिवर्सल डे 7 आपकी प्राकृतिक ऊर्जा से पूरी तरह मेल खाता है। करियर में रिसर्च, प्लानिंग और अकेले किए काम अच्छे रहेंगे। रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन भावना गहरी रहेगी। कुछ समय शांत बैठें। आपकी इन्टूशन आज आपको दिशा दिखाएगी।
- शुभ रंग: इंडिगो
- शुभ अंक: 7
- संकल्प: “मैं अपनी भीतर की आवाज सुनता हूं और अपने रास्ते पर भरोसा रखता हूं।”
मूलांक 8 (8, 17, 26 को जन्म)
आज कर्म, समझ और जिम्मेदारी तीनों साथ चल रहे हैं। किसी चुनौती से आज आपको कुछ सीख मिल सकती है। करियर में नेतृत्व और बड़े फैसलों के मौके मिलेंगे। अपनी समझ पर भरोसा रखें। रिश्तों में थोड़ी नरमी जरूरी है, वरना दूरी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य में नियमितता रखें।
- शुभ रंग: काला
- शुभ अंक: 4
- संकल्प: “मैं उद्देश्य, शक्ति और आध्यात्मिक समझ से काम करता हूं।”
मूलांक 9 (9, 18, 27 को जन्म)
आज भावनात्मक बदलाव का दिन है। अंक ज्योतिष बताता है कि आज कोई पुराना बोझ हट सकता है या आपकी सोच में बड़ा बदलाव आ सकता है। करियर में रचनात्मक सोच और साहस से फायदा मिलेगा। रिश्तों में सच्चाई आपके संबंधों को मजबूत करेगी। पैसों को लेकर जल्दबाजी न करें। यह दिन नए आरंभों की तैयारी भी कर रहा है।
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 2
- संकल्प: “मैं पुराने को छोड़कर नई शुरुआत का स्वागत करता हूं।”
निष्कर्ष
23 नवंबर का दिन तेज चलने वाली 5 की ऊर्जा और गहरी समझ देने वाली 7 की ऊर्जा का सुंदर मेल है। अंक ज्योतिष आज बताता है कि आपकी इन्टूशन पहले से ज्यादा तेज है, और वही आपको सही दिशा दिखाएगी। दिन को स्वाभाविक रूप से बहने दें। आप पाएंगे कि सही मौके सही समय पर आपके सामने आ रहे हैं।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
