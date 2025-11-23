विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 23 November 2025: मूलांक 4 को रिसर्च-प्लानिंग पर काम करने से मिलेगा लाभ, पढ़ें आज की सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 23 नवंबर 2025 के अनुसार, आज की ऊर्जा का मिलन से ऐसा दिन बनता है जिसमें तेज मौके, सोच-समझकर की गई बातचीत, नई दिशा में बढ़ना, और अचानक मिलने वाली समझ मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 23 November 2025: कैसा रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के अंक राशिफल के अनुसार, आपको कई सवालों के जवाब अचानक मिल सकते हैं, कोई पुरानी बात एकदम साफ हो सकती है, या किसी रुके हुए काम में आगे बढ़ने का संकेत मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 को जन्म)

Mulank 4


आज सोचने-समझने का दिन है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आपको अपने लंबे समय के प्लान पर दोबारा नजर डालने या कुछ सुधार करने की जरूरत महसूस होगी। करियर में रिसर्च, प्लानिंग और डिटेल्स पर काम करने से फायदा मिलेगा। रिश्तों में आप थोड़े चुप रह सकते हैं। अपनी जरूरतें शांत तरीके से बताएं। खाने और पानी पर ध्यान दें।

  • शुभ रंग: ग्रे
  • शुभ अंक: 8
  • संकल्प: “मैं बुद्धि, धैर्य और मजबूती से आगे बढ़ता हूं।”

मूलांक 5 (5, 14, 23 को जन्म)

Mulank 5


आपका आज का दिन ऊर्जा, आत्मविश्वास और समझ से भरा हुआ है। अंक 5 आपकी गति बढ़ाता है और 7 आपकी आध्यात्मिक समझ को मजबूत करता है। अचानक नए मौके, हल, और तेज प्रगति दिख सकती है। रिश्तों में हल्की-फुल्की लेकिन गहरी बातचीत होगी। बस ओवरथिंकिंग से बचें।

  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • शुभ अंक: 1
  • संकल्प: “मैं हर अवसर को समझ और शक्ति के साथ अपनाता हूं।”

मूलांक 6 (6, 15, 24 को जन्म)

Mulank 6


आज का दिन बहुत शांत और खूबसूरत है। रिश्तों, घर, और दिल को सुकून देने वाली चीजों के लिए बढ़िया। करियर में सहयोग मिलेगा और लोग आपकी मीठी-शांत लीडरशिप पसंद करेंगे। रिश्तों में भावनात्मक बातें या भविष्य की योजनाएं करना अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्च से बचें।

  • शुभ रंग: पिंक
  • शुभ अंक: 9
  • संकल्प: “मैं प्यार, संतुलन और नरमी से चमकता हूं।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।