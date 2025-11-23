Aaj Ka Ank Jyotish 23 November 2025: मूलांक 4 को रिसर्च-प्लानिंग पर काम करने से मिलेगा लाभ, पढ़ें आज की सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के अंक राशिफल के अनुसार, आपको कई सवालों के जवाब अचानक मिल सकते हैं, कोई पुरानी बात एकदम साफ हो सकती है, या किसी रुके हुए काम में आगे बढ़ने का संकेत मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 को जन्म)

आज सोचने-समझने का दिन है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आपको अपने लंबे समय के प्लान पर दोबारा नजर डालने या कुछ सुधार करने की जरूरत महसूस होगी। करियर में रिसर्च, प्लानिंग और डिटेल्स पर काम करने से फायदा मिलेगा। रिश्तों में आप थोड़े चुप रह सकते हैं। अपनी जरूरतें शांत तरीके से बताएं। खाने और पानी पर ध्यान दें।

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 8

संकल्प: “मैं बुद्धि, धैर्य और मजबूती से आगे बढ़ता हूं।” मूलांक 5 (5, 14, 23 को जन्म)

आपका आज का दिन ऊर्जा, आत्मविश्वास और समझ से भरा हुआ है। अंक 5 आपकी गति बढ़ाता है और 7 आपकी आध्यात्मिक समझ को मजबूत करता है। अचानक नए मौके, हल, और तेज प्रगति दिख सकती है। रिश्तों में हल्की-फुल्की लेकिन गहरी बातचीत होगी। बस ओवरथिंकिंग से बचें।