Aaj Ka Ank Jyotish 23 November 2025: इस मूलांक के करियर में खुलेंगे मार्ग, पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का अंक राशिफल के अनुसार, तेज दिमाग और सक्रियता देने वाली अंक 5 की ऊर्जा और शांत, गहरी समझ देने वाली 7 की ऊर्जा मिलकर आज ऐसा दिन बना रही हैं जिसमें तेज फैसले भी होंगे और अंदरूनी स्पष्टता भी मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 को जन्म)

आज पुराने पैटर्न तोड़ने और सही दिशा चुनने का साहस मिलेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, 5 आपको कदम बढ़ाने की ताकत देता है और 7 आपको सही रास्ता पहचानने की समझ देता है। करियर में अचानक कोई रास्ता खुल सकता है, और मदद किसी अनपेक्षित जगह से मिल सकती है। रिश्तों में सच्ची और शांत बातचीत आपको और करीब लाएगी। आप तब चमकते हैं जब आपकी नेतृत्व क्षमता आपकी इन्टूशन के साथ चलती है।

शुभ रंग: गोल्ड

शुभ अंक: 3

संकल्प: “मैं अपने रास्ते पर भरोसा करता हूं और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता हूं।” मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 को जन्म)

आज का दिन बहुत ही इनटुटिव है। आपकी भावनात्मक समझ आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। काम में आप छोटी-छोटी चीजें भी पकड़ लेंगे और लोगों की भावनाएं बिना बताए समझ जाएंगे। रिश्तों में अगर दूरी थी तो आज वह आसानी से कम हो सकती है। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। यह आपको शांत और संतुलित रखेगा।