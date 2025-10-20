Aaj Ka Ank Jyotish 20 October 2025: मूलांक 7 को मिलेगा खास मार्गदर्शन, पढ़ें अपना शुभ रंग और समय

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज अपनी भावनाओं को प्रार्थना, ध्यान, कला या लेखन में डालकर उन्हें शक्ति में बदलें। दीवाली का दिन मूलांक 7 से 9 के जातकों का बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक ज्योतिष आज – अंक 7 (जन्म 7, 16, 25) आज आपकी खुद को जांचने की प्रवृत्ति और बढ़ गई है। कामकाज में, आपकी समझ और एनालिसिस महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन करेगी। रिश्तों में, बहुत पीछे हटने से बचें; आपके प्रियजन को आपकी भावनात्मक उपस्थिति चाहिए। आध्यात्मिक रूप से, शांती, प्रार्थना या चिंतन आपको उत्तर देगा।

शुभ रंग: इंडिगो

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सुझाव: अटकलों से बचें; सोच-समझकर योजना बनाएं।

रिश्तों का सुझाव: दूरी बनाए रखने के बजाय अपने भीतर की दुनिया साझा करें।

संकल्प: “मैं अपनी इन्टूशन पर भरोसा करता हूं और स्नेह के साथ अपनी समझ साझा करता हूं।” अंक ज्योतिष आज – अंक 8 (जन्म 8, 17, 26)

आज की ऊर्जा आपकी शक्ति में कोमलता लाती है और याद दिलाती है कि नेतृत्व में दया और न्याय जरूरी है। कामकाज में, टीम में अधिकार और निष्पक्षता का संतुलन बनाए रखें। रिश्तों में, ऑथोरोटेटिव की बजाय कोमलता से संबंध मजबूत होंगे। आध्यात्मिक रूप से, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, लेकिन अहंकार नहीं दिखाएँ।

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: रणनीतिक साझेदारी स्थिरता और लाभ लाएगी।

रिश्तों का सुझाव: धैर्य रखें और आलोचना से बचें।

संकल्प: “मैं न्याय, दया और संतुलन के साथ नेतृत्व करता हूं।” अंक ज्योतिष आज – अंक 9 (जन्म 9, 18, 27)

आज आपके कोमल स्वभाव को ऊर्जा मिल रही है। कामकाज में, सेवा, रचनात्मक सहयोग और दूसरों को प्रेरित करने पर ध्यान दें। रिश्तों में, आपकी ईमानदारी और भावनात्मक गर्मजोशी भरोसा और उपचार लाएगी। आध्यात्मिक रूप से, दया और उदारता गहरी संतुष्टि प्रदान करेंगे।