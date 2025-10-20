Aaj Ka Ank Jyotish 20 October 2025: मूलांक 1 को प्रोजेक्ट या साझेदारी से मिलेगा फायदा, पढ़ें आज की खास सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 20 अक्टूबर 2025 में आपका व्यक्तिगत दिन नंबर 2 और यूनिवर्सल डे नंबर 3 की ऊर्जा लेकर आता है। इन दोनों के संगम से आज का दिन भावनाओं की गहराई, आत्म-अभिव्यक्ति के अवसर, और संवेदनशीलता के साथ हल्केपन का संतुलन बनाने वाला बन जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष आज – अंक 1 (जन्म 1, 10, 19, 28) आज आपको अपने सामान्य लेकिन मजबूत नेतृत्व में थोड़ी भावनात्मक समझ जोड़ने की जरूरत है। कामकाज में, रचनात्मक सहयोग आज अकेले काम करने से ज्यादा सफलता और मान्यता देगा। रिश्तों में, आपके प्रियजन आज अधिक भरोसा और स्नेह चाहते हैं; इसलिए बातचीत में हुकूमत चलाने के बजाय सुनने की आदत बनाना बेहतर रहेगा। आध्यात्मिक रूप से, विनम्रता और कृतज्ञता आज आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेंगे।

शुभ रंग: सफ़ेद

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सुझाव: साझा प्रोजेक्ट या साझेदारी से आज बेहतर लाभ मिलेगा।

रिश्तों का सुझाव: छोटे-छोटे प्यार भरे काम करके अपने स्नेह को दिखाएँ।

संकल्प: “मैं दयालुता, धैर्य और संतुलन के साथ नेतृत्व करता हूं।”

अंक ज्योतिष आज – अंक 2 (जन्म 2, 11, 20, 29)

आज का दिन आपकी सहज समझ और संवेदनशीलता से भरा है। कामकाज में, इन्टूशन और समझदारी से मुश्किल मामलों को सुलझाना लाभदायक रहेगा। रिश्तों में, दया और सहानुभूति से संबंध मजबूत होंगे, लेकिन अधिक भावुक होने से बचें। आध्यात्मिक रूप से, ध्यान या मौन चिंतन आपको गहरी स्पष्टता और मानसिक संतुलन देगा।

शुभ रंग: चांदी

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें।

रिश्तों का सुझाव: अपने दिल की बात खुले मन से साझा करें, लेकिन प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक सोचने से बचें।

संकल्प: “मैं संतुलन, सहज बुद्धि और आंतरिक शांति को अपनाता हूं।” अंक ज्योतिष आज – अंक 3 (जन्म 3, 12, 21, 30)