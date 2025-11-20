Aaj Ka Ank Jyotish 20 November 2025: इस मूलांक को आर्थिक मामलों में मिलेगी सफलता, ऐसा रहेगा आज का दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 2–4 ऊर्जा कहती है। “धीरे चलो, लेकिन सही चलो।’’ आपको आज अपने विचारों को व्यवस्थित करने, घर या कार्यस्थल को सहेजने, योजना पूरी करने या अधूरे कामों को शांत मन से निपटाने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 (7, 16, 25 जन्म वाले)

आज आपको शांति और एकांत की आवश्यकता महसूस होगी और यह बिल्कुल ठीक है। प्रेम: भावनात्मक ईमानदारी भरोसा बढ़ाती है।

करियर: शोध, विश्लेषण और शांत दिमाग से काम करने वाले कामों में सफलता।

स्वास्थ्य: ध्यान या धीमी सांसों वाले अभ्यास से मन संतुलित रहेगा।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 7

आज का सुझाव: अकेले में थोड़ा समय बिताएं, इससे स्पष्टता मिलेगी।

संकल्प वाक्य: “मेरी भीतर की शांति मुझे बाहरी सफलता देती है।” अंक 8 (8, 17, 26 जन्म वाले)



आज की ऊर्जा आपकी संगठन क्षमता और नियंत्रण की भावना को मजबूत करेगी। प्रेम: भावनाओं में संतुलन रखें। तार्किकता और संवेदना दोनों जरूरी हैं।

करियर: लंबे समय की योजना और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: शरीर की मुद्रा और आराम पर ध्यान दें।

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ अंक: 4

आज का सुझाव: कठोरता के बजाय नम्रता के साथ नेतृत्व करें।

संकल्प वाक्य: “मेरी अनुशासनपूर्ण मेहनत मुझे मनचाहा परिणाम देती है।” अंक 9 (9, 18, 27 जन्म वाले)