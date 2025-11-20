Aaj Ka Ank Jyotish 20 November 2025: इस मूलांक को आर्थिक मामलों में मिलेगी सफलता, ऐसा रहेगा आज का दिन
Aaj Ka Ank Rashifal 20 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लोगों को एकांत की आवश्यकता महसूस होगी और लंबे समय के लिए कोई खास योजना बना सकते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 2–4 ऊर्जा कहती है। “धीरे चलो, लेकिन सही चलो।’’ आपको आज अपने विचारों को व्यवस्थित करने, घर या कार्यस्थल को सहेजने, योजना पूरी करने या अधूरे कामों को शांत मन से निपटाने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
अंक 7 (7, 16, 25 जन्म वाले)
आज आपको शांति और एकांत की आवश्यकता महसूस होगी और यह बिल्कुल ठीक है।
- प्रेम: भावनात्मक ईमानदारी भरोसा बढ़ाती है।
- करियर: शोध, विश्लेषण और शांत दिमाग से काम करने वाले कामों में सफलता।
- स्वास्थ्य: ध्यान या धीमी सांसों वाले अभ्यास से मन संतुलित रहेगा।
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 7
- आज का सुझाव: अकेले में थोड़ा समय बिताएं, इससे स्पष्टता मिलेगी।
- संकल्प वाक्य: “मेरी भीतर की शांति मुझे बाहरी सफलता देती है।”
अंक 8 (8, 17, 26 जन्म वाले)
आज की ऊर्जा आपकी संगठन क्षमता और नियंत्रण की भावना को मजबूत करेगी।
- प्रेम: भावनाओं में संतुलन रखें। तार्किकता और संवेदना दोनों जरूरी हैं।
- करियर: लंबे समय की योजना और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी।
- स्वास्थ्य: शरीर की मुद्रा और आराम पर ध्यान दें।
- शुभ रंग: गहरा नीला
- शुभ अंक: 4
- आज का सुझाव: कठोरता के बजाय नम्रता के साथ नेतृत्व करें।
- संकल्प वाक्य: “मेरी अनुशासनपूर्ण मेहनत मुझे मनचाहा परिणाम देती है।”
अंक 9 (9, 18, 27 जन्म वाले)
आज आपकी भावनात्मक तीव्रता थोड़ी शांत हो जाएगी। यह आराम, दोबारा संतुलन और अपने भावों को समझने का दिन है।
- प्रेम: धैर्य और कोमलता पुराने घाव भरने में मदद करेंगे।
- करियर: योजना के साथ ही कोई कार्रवाई करें।
- स्वास्थ्य: पर्याप्त पानी पिएं और नींद पूरी करें।
- शुभ रंग: लैवेंडर
- शुभ अंक: 5
- आज का सुझाव: किसी बात का तुरंत जवाब देने से बचें।
- संकल्प वाक्य: “मैं अपनी भावनाओं को शांति और उद्देश्य में बदलता हूं।”
निष्कर्ष:
20 नवंबर 2025 आपको धीरे चलने, योजनाएं मजबूत बनाने और शांति के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। 2–4 की ऊर्जा सिखाती है कि सच्ची सफलता कदम-दर-कदम बनती है। धैर्य, प्रेम और स्थिर सोच से।
आज का मुख्य संदेश: “अपने सपनों को शांति से व्यवस्थित करें। धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
