Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 1 वालों को टीमवर्क से मिलेंगे अच्छे नतीजे, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जैसे ही हम वर्ष 2025 के 47वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं, यूनिवर्सल नंबर 2 की ऊर्जा हमें सुकून, भावनात्मक संतुलन और उपचार का अनुभव कराती है। यह सप्ताह सौम्य संवाद, सहयोग और खुद को समझने का समय है। पिछले सप्ताह की तेज और निर्णायक ऊर्जा के बाद अब यह सप्ताह हमें धीमा होने, फिर से जुड़ने और अपने रिश्तों व लक्ष्यों में सामंजस्य लौटाने की प्रेरणा देता है।

साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल - अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28) इस हफ्ते आपकी तेज रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, और आपको याद दिलाएगी कि लीडरशिप का मतलब हमेशा कंट्रोल करना नहीं होता, कई बार सिर्फ सुनना भी लीडरशिप ही होती है। यूनिवर्सल नंबर 2 की ऊर्जा आपको मिल-जुलकर काम करने की सलाह देती है। इस समय लोग आपकी सख्ती से ज्यादा आपकी नरमी और समझदारी पर बेहतर प्रतिक्रिया देंगे। यह हफ्ता रिश्तों को सुधारने और काम में अपनी टीम से जुड़ाव मजबूत करने के लिए अच्छा है।

करियर: पार्टनरशिप पर ध्यान दें। आपका सहयोग ऐसे रास्ते खोल सकता है, जिन्हें दबाव डालकर नहीं खोला जा सकता। किसी टीम वर्क या साथ मिलकर किए गए काम से अच्छा परिणाम मिल सकता है।

लव: अपने दिल की बात थोड़ा ज्यादा खुलकर कहें। आपका पार्टनर आपसे भरोसा, मिठास और नरमी की उम्मीद करेगा। छोटी-छोटी देखभाल की बातें बड़े वादों से ज्यादा असर करेंगी।

हेल्थ: ज्यादा आराम करें। जरूरत से ज्यादा सोचने से ऊर्जा कम हो सकती है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज या हल्की प्रकृति में टहलना मन को शांत करेगा।

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 2

साप्ताहिक संकल्प: “मैं दयालुता से लीड करता/करती हूं, और मेरी शांति लोगों को प्रेरित करती है।” साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल - अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

यह हफ्ता आपके लिए चुपचाप चमकने वाला है। यूनिवर्सल नंबर 2 आपकी प्राकृतिक कोमलता और संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है। आप बिना कहे ही समझ जाएंगे कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है और यही आपको कई लोगों के लिए भावनात्मक सहारा बनाएगा। अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखें, यह आपको सही लोगों और सही फैसलों की ओर ले जाएगी।

करियर: किसी भी टकराव को शांति से संभालें। आपका हल्का-सा सुझाव भी बड़ी समस्या को सुलझा सकता है। आपकी शांत सोच और सलीका आपके साथ काम करने वालों और बॉस दोनों को प्रभावित करेगा।

लव: प्यार इस हफ्ते मीठा और सहज रहेगा। सिंगल हैं तो किसी के साथ गहरी, दिल से जुड़ने वाली शुरुआत हो सकती है। ईमानदार और साफ दिल से की गई बात आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी।

हेल्थ: मेडिटेशन और हल्का संगीत आपको मानसिक रूप से संतुलित रखेगा। अच्छी और भरपूर नींद लें ताकि आपकी भावनात्मक ऊर्जा फिर से भर सके।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ अंक: 7

साप्ताहिक संकल्प: “मेरी अंदर की शांति मेरे आसपास भी सौहार्द फैलाती है।” साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल - अंक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)

इस हफ्ते आपकी बातों में खास असर रहेगा। यूनिवर्सल नंबर 2 आपसे कहता है कि उत्साह के साथ-साथ थोड़ी नरमी भी रखें। आपकी बातें लोगों तक तब और बेहतर पहुंचेंगी जब आप उन्हें कोमलता से कहेंगे। सीधे -सीधे बोलने से बचें, डिप्लोमेसी आपके लिए जादू का काम करेगी।

करियर: प्रेजेंटेशन, पढ़ाने, या किसी भी तरह की क्रिएटिव बातचीत के लिए बेहतरीन समय है। टीम के साथ मिलकर काम करने से सफलता और तेजी से मिलेगी।

लव: प्यार में इस हफ्ते कोमल शब्द बहुत काम आएंगे। हल्की-सी भावनात्मक समझ आपके रिश्ते को और गहराई देगी।

हेल्थ: पानी ज्यादा पिएं और हल्की-फुल्की मूवमेंट करते रहें।

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

साप्ताहिक संकल्प: “मैं प्यार और समझ के साथ अपनी बात रखता/रखती हूं।” निष्कर्ष -

सप्ताह 47 एक हल्की, गहरी सांस जैसा महसूस होगा - शांत, धीमा और बेहद सुकून देने वाला। यूनिवर्सल नंबर 2 आपको भावनाओं को संभालने, धीमे चलने और दिल से जुड़ने का संदेश देता है। याद रखें - आप जो ऊर्जा फैलाते हैं, वही ऊर्जा आपके पास लौटकर आती है। इसलिए शांति फैलाएं… और दुनिया भी आपको वही शांति लौटा देगी।