Aaj Ka Ank Jyotish 20 November 2025: इस मूलांक का सही बातचीत से रिश्ता होगा मजबूत, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ऊर्जा का संगम सिखाता है कि सफलता सिर्फ तेजी से नहीं, बल्कि स्थिरता और सही दिशा से मिलती है। अंक राशिफल के अनुसार, आर्थिक योजना बनाने के लिए गुरुवार का दिन खास माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म वाले)

आज का दिन आपका है! क्योंकि आज की यूनिवर्सल ऊर्जा 4 आपके स्वभाव के अनुरूप है। मेहनत, व्यवस्था और जिम्मेदारी। प्रेम: भावनाओं को साधकर रखें, आपके कर्म ही प्रेम जताएंगे।

करियर: आर्थिक या रणनीतिक योजना के लिए उत्तम समय।

स्वास्थ्य: थोड़ा टहलें या हल्की कसरत करें।

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 8

आज का सुझाव: अपनी परफेक्शनिस्ट आदत को थोड़ा नरम रखें।

संकल्प वाक्य: “मेरी निरंतरता और एकाग्रता मुझे स्थायी सफलता देती है।” अंक 5 (5, 14, 23 जन्म वाले)