Aaj Ka Ank Jyotish 20 November 2025: इस मूलांक का सही बातचीत से रिश्ता होगा मजबूत, पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 20 नवंबर 2025 के अनुसार, किसी भी चीज को जल्दी करने के बजाय मजबूत नींव तैयार करना अधिक शुभ रहेगा। आज लिया गया हर सोच-समझकर कदम भविष्य में पक्का फल देगा। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ऊर्जा का संगम सिखाता है कि सफलता सिर्फ तेजी से नहीं, बल्कि स्थिरता और सही दिशा से मिलती है। अंक राशिफल के अनुसार, आर्थिक योजना बनाने के लिए गुरुवार का दिन खास माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म वाले)
आज का दिन आपका है! क्योंकि आज की यूनिवर्सल ऊर्जा 4 आपके स्वभाव के अनुरूप है। मेहनत, व्यवस्था और जिम्मेदारी।
- प्रेम: भावनाओं को साधकर रखें, आपके कर्म ही प्रेम जताएंगे।
- करियर: आर्थिक या रणनीतिक योजना के लिए उत्तम समय।
- स्वास्थ्य: थोड़ा टहलें या हल्की कसरत करें।
- शुभ रंग: ग्रे
- शुभ अंक: 8
- आज का सुझाव: अपनी परफेक्शनिस्ट आदत को थोड़ा नरम रखें।
- संकल्प वाक्य: “मेरी निरंतरता और एकाग्रता मुझे स्थायी सफलता देती है।”
अंक 5 (5, 14, 23 जन्म वाले)
आपको आज का स्थिर वातावरण थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसी से आपके कामों में स्पष्टता आएगी।
- प्रेम: छोटे-छोटे प्रयास से भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी।
- करियर: फाइलें, कागजात या धन-संबंधी योजना व्यवस्थित करने का वक्त।
- स्वास्थ्य: पानी ज्यादा पिएं और 10–15 मिनट टहलें।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ अंक: 3
- आज का सुझाव: अपनी आजादी और अनुशासन के बीच संतुलन बनाएं।
- संकल्प वाक्य: “मैं स्वतंत्रता और अनुशासन दोनों से आगे बढ़ता हूं।”
अंक 6 (6, 15, 24 जन्म वाले)
आज की शांत और स्थिर ऊर्जा आपके सौम्य स्वरूप के लिए बेहद अनुकूल है।
- प्रेम: दिल से की गई बातचीत आज रिश्ता और भी गहरा करेगी।
- करियर: टीम में काम करना सबसे ज्यादा लाभ देगा।
- स्वास्थ्य: कुछ पौष्टिक और घर का बना खाना खाएं।
- शुभ रंग: क्रीम
- शुभ अंक: 2
- आज का सुझाव: घर-परिवार के माहौल को हल्का और गर्मजोशी भरा रखें।
- संकल्प वाक्य: “जहां भी जाता हूं, प्रेम और स्थिरता फैलाता हूं।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
