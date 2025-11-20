Aaj Ka Ank Jyotish 20 November 2025: काम शुरू करने से पहले बनाए योजना, पढ़ें शुभ रंग और समय

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की तारीख का दिनांक अंक 2 और यूनिवर्सल डे नंबर 4 का मेल बनाती है। अंक 2 शांतिपूर्ण सोच, संतुलन, सहयोग और अंदर की समझ लाता है, जबकि अंक 4 व्यवस्था, जिम्मेदारी और एकाग्रता लाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।



अंक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म वाले)

आज आपकी नेतृत्व ऊर्जा थोड़ा धीमी हो सकती है, पर यही आपके लिए शुभ है। ब्रह्मांड आपको समझ और सहयोग से काम करने की दिशा में ले जा रहा है। प्रेम: बातों में कोमलता रखें, भावनात्मक सहयोग ज्यादा असर करेगा।

करियर: योजना बनाने और काम व्यवस्थित करने का दिन है। किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें।

स्वास्थ्य: भरपूर पानी पिएं और पर्याप्त आराम करें।

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 2

आज का सुझाव: किसी पर अपनी राय थोपें नहीं, सुनना भी उतना ही जरूरी है।

संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य और स्पष्टता से मजबूत बनता हूं।” अंक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म वाले)