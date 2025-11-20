विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 20 November 2025: काम शुरू करने से पहले बनाए योजना, पढ़ें शुभ रंग और समय

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 20 नवंबर 2025 के अनुसार,आज 20 नवंबर 2025 की ऊर्जा 2–4 के शांत, व्यवस्थित और स्थिर कंपन से भरी है। यह संयोजन धैर्य, योजना, टीमवर्क और भावनात्मक संतुलन पर जोर देता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 20 November 2025: खास रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की तारीख का दिनांक अंक 2 और यूनिवर्सल डे नंबर 4 का मेल बनाती है। अंक 2 शांतिपूर्ण सोच, संतुलन, सहयोग और अंदर की समझ लाता है, जबकि अंक 4 व्यवस्था, जिम्मेदारी और एकाग्रता लाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म वाले)

Mulank 1


आज आपकी नेतृत्व ऊर्जा थोड़ा धीमी हो सकती है, पर यही आपके लिए शुभ है। ब्रह्मांड आपको समझ और सहयोग से काम करने की दिशा में ले जा रहा है।

  • प्रेम: बातों में कोमलता रखें, भावनात्मक सहयोग ज्यादा असर करेगा।
  • करियर: योजना बनाने और काम व्यवस्थित करने का दिन है। किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें।
  • स्वास्थ्य: भरपूर पानी पिएं और पर्याप्त आराम करें।
  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • शुभ अंक: 2
  • आज का सुझाव: किसी पर अपनी राय थोपें नहीं, सुनना भी उतना ही जरूरी है।
  • संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य और स्पष्टता से मजबूत बनता हूं।”

अंक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म वाले)

Mulank 2


आज की ऊर्जा आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाती है। सहयोग, भावनात्मक संतुलन और छोटे-छोटे कामों में भी शांति महसूस होगी।

  • प्रेम: दिल से की गई बातचीत रिश्ते मजबूत करेगी।
  • करियर: आपकी सहयोगी प्रकृति की आज सभी तारीफ करेंगे।
  • स्वास्थ्य: हल्का खिंचाव, ध्यान या धीमी सांसों वाला अभ्यास फायदेमंद रहेगा।
  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 4
  • आज का सुझाव: भावनाओं को नजरअंदाज न करें, उन्हें शांत मन से स्वीकारें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं संतुलन और दया से शांति पैदा करता हूं।”

अंक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म वाले)

Mulank 3


आज का धीमा माहौल आपको थोड़ा सीमित लग सकता है, लेकिन इसी शांति में आपकी रचनात्मकता सही दिशा पाएगी।

  • प्रेम: शब्दों के साथ-साथ छोटे-छोटे ध्यान रखने वाले काम भी करें।
  • करियर: क्रिएटिव काम को स्ट्रक्चर देने का सही दिन।
  • स्वास्थ्य: स्क्रीन से दूरी बनाकर छोटे-छोटे ब्रेक लें।
  • शुभ रंग: पीच
  • शुभ अंक: 6
  • आज का सुझाव: कोई काम शुरू करने से पहले योजना साफ रखें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं फोकस और खुशी के साथ अपने विचारों को स्वरूप देता हूं।”

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com