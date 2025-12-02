Aaj Ka Ank Jyotish 2 December 2025: मूलांक 1 वाले प्लान में करेंगे बदलाव, यहां पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार, 2 और 5 का मेल दिन को एक साथ नर्म भी बनाता है और सक्रिय भी। अंक 2 धैर्य, संवेदनशीलता और इन्टूशन लाता है। अंक 5 बदलाव, लचीलापन और नई सोच लेकर आता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज बातचीत के जरिये अवसर मिलेंगे। आपकी कोई महत्वपूर्ण बात ग़लतफहमी दूर कर सकती है या भरोसा बढ़ा सकती है। काम में टीमवर्क ज्यादा फायदा देगा। आज आप किसी प्लान में छोटा बदलाव कर सकते हैं जो आगे फायदा देगा। भावनाएं तेज हो सकती हैं, इसलिए जल्दी प्रतिक्रिया न दें। रिश्तों में आपका साथी आज थोड़ी दिलासे या ध्यान की अपेक्षा कर सकता है।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: लाल, पीच

आज का सुझाव: नरमी से बोलें। आज आपके शब्द असरदार हैं। जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन पूरी तरह आपका है। अंक ऊर्जा आपके इन्टूशन और भावनात्मक समझ को बहुत मजबूत बनाती है। काम में टीमवर्क अच्छा चलेगा। आज पुराने मनमुटाव खत्म करने, धन्यवाद बोलने या घर से जुड़ी कोई योजना बनाने का अच्छा दिन है। कोई आपसे सलाह मांग सकता है क्योंकि आप आज शांत और समझदार दिखते हैं। बहुत सोचें नहीं। प्रवाह के साथ चलें।