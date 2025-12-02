विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 2 December 2025: मूलांक 1 वाले प्लान में करेंगे बदलाव, यहां पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 2 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज 2 दिसंबर का दिन अंक 2 की भावुक और संवेदनशील ऊर्जा तथा यूनिवर्सल डे नंबर 5 की व्यवस्थित, प्रैक्टिकल और बदलते स्वभाव की ऊर्जा का मेल लेकर आता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 2 December 2025: मूलांक 2 वाले अपनी भावनाओं की आवाज सुनें 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार, 2 और 5 का मेल दिन को एक साथ नर्म भी बनाता है और सक्रिय भी। अंक 2 धैर्य, संवेदनशीलता और इन्टूशन लाता है। अंक 5 बदलाव, लचीलापन और नई सोच लेकर आता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1


आज बातचीत के जरिये अवसर मिलेंगे। आपकी कोई महत्वपूर्ण बात ग़लतफहमी दूर कर सकती है या भरोसा बढ़ा सकती है। काम में टीमवर्क ज्यादा फायदा देगा। आज आप किसी प्लान में छोटा बदलाव कर सकते हैं जो आगे फायदा देगा। भावनाएं तेज हो सकती हैं, इसलिए जल्दी प्रतिक्रिया न दें। रिश्तों में आपका साथी आज थोड़ी दिलासे या ध्यान की अपेक्षा कर सकता है।

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: लाल, पीच
  • आज का सुझाव: नरमी से बोलें। आज आपके शब्द असरदार हैं।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


आज का दिन पूरी तरह आपका है। अंक ऊर्जा आपके इन्टूशन और भावनात्मक समझ को बहुत मजबूत बनाती है। काम में टीमवर्क अच्छा चलेगा। आज पुराने मनमुटाव खत्म करने, धन्यवाद बोलने या घर से जुड़ी कोई योजना बनाने का अच्छा दिन है। कोई आपसे सलाह मांग सकता है क्योंकि आप आज शांत और समझदार दिखते हैं। बहुत सोचें नहीं। प्रवाह के साथ चलें।

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद, आसमानी
  • आज का सुझाव: अपनी भावनाओं की आवाज सुनें। वही सही दिशा दिखाएगी।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


आज का दिन हल्का, रचनात्मक और जीवंत है। आपकी बातों में चमक होगी और आपकी कल्पना शक्ति तेज होगी। लेखन, बोलना, पढ़ाना, प्रस्तुति देना या कोई रचनात्मक काम बेहतरीन रहेगा। आज आप पैसे से जुड़े छोटे बदलावों के बारे में भी सोच सकते हैं। भावनाएं कल से हल्की महसूस होंगी। रिश्तों में आपकी पॉजिटिव सोच सबकुछ आसान बना देती है।

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला, बेबी पिंक
  • आज का सुझाव: अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। यही नए रास्ते खोलेगी।

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com