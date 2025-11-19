विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 19 November 2025: मूलांक 3 के मन में आएंगे नए विचार, ध्यान रखें ये बातें, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 19 नवंबर 2025 के अनुसार, आज की तारीख 1–3 की तेज, जोशभरी ऊर्जा लेकर आती है, जहां आत्मविश्वास, रचनात्मकता और साफ तरीके से बात रखना आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 19 November 2025: कैसा रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंकज्योतिष राशिफल के अनुसार, 19 नवंबर की तारीख में 1 की नेतृत्व ऊर्जा और 3 की अभिव्यक्ति की चमक एक साथ मिलती है। यह संयोजन आपको आगे बढ़ने, बोलने, बनाने और करने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मांड आज कह रहा है “अनुमति का इंतजार मत करो, खुद ही अपनी मंजूरी बनो।” ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंकज्योतिष राशिफल आज — नंबर 1 (1, 10, 19, 28 को जन्म वाले)

Mulank 1

आज का दिन आपके लिए बेहद शक्तिशाली है। नेतृत्व की ऊर्जा आपका साथ दे रही है। किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाएं या कोई नया काम शुरू करें। आपके विचारों को अच्छी सराहना मिलेगी।

  • प्रेम: आपका आकर्षण बढ़ा हुआ है, अपनी बात साफ-साफ रखें।
  • करियर: वरिष्ठों से तारीफ या पॉजिटिव फीडबैक मिल सकता है।
  • स्वास्थ्य: पानी पीते रहें, खुद पर ज्यादा दबाव न डालें।
  • शुभ रंग: गोल्ड
  • शुभ अंक: 1
  • आज का सुझाव: बड़े फैसले आत्मविश्वास से लें।
  • संकल्प: “मैं अपने विचारों पर भरोसा करता/करती हूं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

अंकज्योतिष राशिफल आज — नंबर 2 (2, 11, 20, 29 को जन्म वाले)

Mulank 2


आपकी नम्रता और समझदारी आज आपका सबसे बड़ा सहारा है। जहां लोग जल्दबाजी करेंगे, आप शांत और संतुलन में रहकर अच्छा करेंगे।

  • प्रेम: भावनात्मक तालमेल रिश्ते को गहराई देगा।
  • करियर: मिलकर किया गया काम सफलता लाएगा।
  • स्वास्थ्य: हल्का संगीत सुनें या डायरी लिखें, मन हल्का होगा।
  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ अंक: 2
  • आज का सुझाव: हर बात को भावनाओं में बहकर जल्दी निर्णय न करें।
  • संकल्प: “मैं सौम्यता और समझदारी से आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

अंकज्योतिष राशिफल आज — नंबर 3 (3, 12, 21, 30 को जन्म वाले)

Mulank 3


आज का दिन खासतौर पर आपके लिए बना है। 3 की ऊर्जा आपकी खुशी, रचनात्मकता और बात करने के अंदाज को और चमकाती है। नए विचार तेजी से आएंगे।

  • प्रेम: हल्की-फुल्की और मजेदार बातें रिश्ता ताजा करेंगी।
  • करियर: आत्मविश्वास से अपने विचार रखें। लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे।
  • स्वास्थ्य: स्ट्रेचिंग करें या थोड़ा डांस करें, अच्छा लगेगा।
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 3
  • आज का सुझाव: जो विचार आए, उन्हें अनदेखा न करें।
  • संकल्प: “मेरी रचनात्मक ऊर्जा सहजता से बहती है।”

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com