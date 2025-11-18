Aaj Ka Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 7 को गुरु का मिलेगा मार्गदर्शन, खुशियों से भरा रहेगा दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के अंक राशिफल के अनुसार, आध्यात्मिक रूप से भी आप खुद से जुड़ने का अहसास कर सकते हैं। आज की ऊर्जा सिखाती है कि दयालु होना कमजोरी नहीं बल्कि दिव्य समझ है। आज जातकों को अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 7 वालों का राशिफल (7, 16, 25)

आपका शांत और गहरा स्वभाव आज की ऊर्जा से मेल खाता है। मन में बहुत से जवाब खुद-ब-खुद मिल सकते हैं। करियर: किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है।

लव: गहरी आत्मिक कनेक्शन की संभावना है।

हेल्थ: आराम और आध्यात्मिक रुटीन पर फोकस करें।

संकल्प: “मैं अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करता हूं।” अंक 8 वालों का राशिफल (8, 17, 26)



आज आपकी व्यवहारिक सोच और भावनाएं संतुलन बना रही हैं। पुराने मतभेद सुलझाने का अच्छा दिन है। करियर: नरमी और समझदारी से किया गया नेतृत्व सफल होगा।

लव: एक प्यारभरी बातचीत रिश्ते को बदल सकती है।

हेल्थ: सांसों पर ध्यान देना मन शांत करेगा।

संकल्प: “मैं ताकत और संवेदनशीलता दोनों से संतुलन बनाता हूं।” अंक 9 वालों का राशिफल (9, 18, 27)