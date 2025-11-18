Aaj Ka Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 7 को गुरु का मिलेगा मार्गदर्शन, खुशियों से भरा रहेगा दिन
Aaj Ka Ank Rashifal 18 नवंबर 2025 के अनुसार, यह समय है कि कम बोलें, ज्यादा सुनें, कम प्रतिक्रिया दें और दिल में शांति बढ़ाएं। आज का दिन मूलांकों के लिए खास माना जा रहा है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के अंक राशिफल के अनुसार, आध्यात्मिक रूप से भी आप खुद से जुड़ने का अहसास कर सकते हैं। आज की ऊर्जा सिखाती है कि दयालु होना कमजोरी नहीं बल्कि दिव्य समझ है। आज जातकों को अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
अंक 7 वालों का राशिफल (7, 16, 25)
आपका शांत और गहरा स्वभाव आज की ऊर्जा से मेल खाता है। मन में बहुत से जवाब खुद-ब-खुद मिल सकते हैं।
- करियर: किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है।
- लव: गहरी आत्मिक कनेक्शन की संभावना है।
- हेल्थ: आराम और आध्यात्मिक रुटीन पर फोकस करें।
- संकल्प: “मैं अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करता हूं।”
अंक 8 वालों का राशिफल (8, 17, 26)
आज आपकी व्यवहारिक सोच और भावनाएं संतुलन बना रही हैं। पुराने मतभेद सुलझाने का अच्छा दिन है।
- करियर: नरमी और समझदारी से किया गया नेतृत्व सफल होगा।
- लव: एक प्यारभरी बातचीत रिश्ते को बदल सकती है।
- हेल्थ: सांसों पर ध्यान देना मन शांत करेगा।
- संकल्प: “मैं ताकत और संवेदनशीलता दोनों से संतुलन बनाता हूं।”
अंक 9 वालों का राशिफल (9, 18, 27)
आज आपका दिन बहुत खास है। 9 की ऊर्जा दोगुनी होकर चमक रही है। आप प्रेरणा, दया और समझ बांटेंगे।
- करियर: किसी पुराने काम का अंत होकर पहचान मिल सकती है।
- लव: भावनात्मक हीलिंग से रिश्ता मजबूत होगा।
- हेल्थ: क्रिएटिव या आध्यात्मिक काम मन हल्का करेगा।
- संकल्प: “मैं अतीत छोड़ता हूं और दिल में शांति का स्वागत करता हूं।”
निष्कर्ष
18 नवंबर 2025 का दिन दिल से सोचने और दिल से जीने का है। 9–2 की ऊर्जा सिखाती है कि शांति तभी आती है जब हम पुराने बोझ छोड़ते हैं और नरमी अपनाते हैं। अगर पुरानी बातें सामने आएं, तो उन्हें दर्द नहीं। शिक्षक समझें। दिन के अंत तक मन हल्का, शांत और स्पष्ट महसूस हो सकता है। आज दिल से आगे बढ़ें। ब्रह्मांड आपको सुन रहा है।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
