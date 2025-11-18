विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 6 को काउंसलिंग से मिलेगी सफलता, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 18 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन ईगो छोड़ने, माफी देने, शांत रहने और रिश्तों में तालमेल बनाने के लिए बेहतरीन है। यह समय है कम बोलें, ज्यादा सुनें, कम प्रतिक्रिया दें और दिल में शांति बढ़ाएं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 4 वाले टीमवर्क अपनाएं

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के अंक राशिफल के अनुसार, काम के क्षेत्र में भी जरूरत है थोड़ा नरमी और टीमवर्क की। आध्यात्मिक रूप से भी आप खुद से जुड़ने का अहसास कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 वालों का राशिफल (4, 13, 22, 31)

Mulank 4


आप व्यावहारिक और सीधी सोच वाले हैं, इसलिए आज की भावुक ऊर्जा थोड़ी भारी लग सकती है। लेकिन दिल को थोड़ा खुला छोड़िए।

  • करियर: अकेले काम करने से बचें। टीमवर्क अपनाएं।
  • लव: एक छोटा-सा प्रेम भरा जेस्चर बहुत काम करेगा।
  • हेल्थ: रिलैक्सेशन या मसाज से तनाव कम होगा।
  • संकल्प: “मैं तर्क और भावनाओं, दोनों में संतुलन बनाता हूं।”

अंक 5 वालों का राशिफल (5, 14, 23)

Mulank 5


आपकी तेज और बेचैन ऊर्जा आज थोड़ा शांत हो सकती है। मन किसी पुराने रिश्ते या बात की तरफ खिंच सकता है।

  • करियर: दूसरों की बात ध्यान से सुनें। इससे मौके बनेंगे।
  • लव: कोई नया भावनात्मक रिश्ता जुड़ सकता है।
  • हेल्थ: दिमाग को शांत रखें, ज्यादा सोचने से बचें।
  • संकल्प: “मैं प्यार से बात करता हूं और समझदारी से कदम उठाता हूं।”

अंक 6 वालों का राशिफल (6, 15, 24)

Mulank 6


आज का दिन आपको बहुत सूट करता है। प्यार, देखभाल और भावनाएं सब आपके पक्ष में हैं। बस खुद का भी ख्याल रखें।

  • करियर: टीमवर्क, सेवा या काउंसलिंग से सफलता मिलेगी।
  • लव: रिश्तों में गर्मजोशी और मिठास बढ़ेगी।
  • हेल्थ: प्रकृति में थोड़ा समय बिताएं।
  • संकल्प: “मैं प्यार देता भी हूं और संतुलन से ग्रहण भी करता हूं।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।