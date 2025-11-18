Aaj Ka Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 6 को काउंसलिंग से मिलेगी सफलता, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के अंक राशिफल के अनुसार, काम के क्षेत्र में भी जरूरत है थोड़ा नरमी और टीमवर्क की। आध्यात्मिक रूप से भी आप खुद से जुड़ने का अहसास कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 वालों का राशिफल (4, 13, 22, 31)

आप व्यावहारिक और सीधी सोच वाले हैं, इसलिए आज की भावुक ऊर्जा थोड़ी भारी लग सकती है। लेकिन दिल को थोड़ा खुला छोड़िए। करियर: अकेले काम करने से बचें। टीमवर्क अपनाएं।

लव: एक छोटा-सा प्रेम भरा जेस्चर बहुत काम करेगा।

हेल्थ: रिलैक्सेशन या मसाज से तनाव कम होगा।

संकल्प: “मैं तर्क और भावनाओं, दोनों में संतुलन बनाता हूं।” अंक 5 वालों का राशिफल (5, 14, 23)