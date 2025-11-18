Aaj Ka Ank Jyotish 18 November 2025: इस मूलांक को टीमवर्क से मिलेगा सपोर्ट और सम्मान, पढ़ें शुभ रंग और समय
Aaj Ka Ank Rashifal 18 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन एक खास भावनात्मक ऊर्जा लिए हुए है। दिन का अंक 9 और यूनिवर्सल डे 2 मिलकर आपको समझ, करुणा और दिल से हीलिंग की ताकत दे रहे हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज 9 और 2 की ऊर्जा मिलकर एक बहुत ही नरम, शांत और भावुक माहौल बनाती है। दोनों ऊर्जा मिलकर कहते हैं: “असली ताकत नरमी में है, और अंत ही नई शुरुआत बनाते हैं।” अगर पिछले दिनों से कोई गलतफहमी, बहस या मनमुटाव चल रहा है, तो आज उसका हल निकल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
अंक 1 वालों का राशिफल (1, 10, 19, 28)
आज आपको धैर्य और साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आपकी लीडरशिप तभी चमकेगी जब आप दूसरों की भावनाएं समझेंगे।
- करियर: टीमवर्क से सपोर्ट और सम्मान मिलेगा।
- लव: आज नरमी से बात करना जरूरी है।
- हेल्थ: मेडिटेशन या लिखने से तनाव कम होगा।
- संकल्प: “मैं दया के साथ नेतृत्व करता हूं और तालमेल से आगे बढ़ता हूं।”
अंक 2 वालों का राशिफल (2, 11, 20, 29)
आज का दिन पूरी तरह आपके मुताबिक है। आपका दिल और इन्टूशन मजबूत रहेगा।
- करियर: टीमवर्क और क्रिएटिव आइडिया सफल होंगे।
- लव: दिल की बात कहने से रिश्ता और करीब आएगा।
- हेल्थ: भावनात्मक भूख से बचें, पानी पीते रहें।
- संकल्प: “मैं अपनी भावनाओं पर भरोसा करता हूं और शांति बनाता हूं।”
अंक 3 वालों का राशिफल (3, 12, 21, 30)
आज आपकी क्रिएटिविटी और भावनाएं, दोनों संतुलित हैं। दूसरों की मदद करना आपको भी अच्छा महसूस कराएगा।
- करियर: किसी को मार्गदर्शन देना फायदेमंद रहेगा।
- लव: दिल से की गई बातचीत रिश्ते को गहरा बनाएगी।
- हेल्थ: संगीत, आर्ट या कोई रचनात्मक काम मन को सुकून देगा।
- संकल्प: “मैं प्यार और समझ से अपनी रोशनी फैलाता हूं।”
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
