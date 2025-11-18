Aaj Ka Ank Jyotish 18 November 2025: इस मूलांक को टीमवर्क से मिलेगा सपोर्ट और सम्मान, पढ़ें शुभ रंग और समय

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज 9 और 2 की ऊर्जा मिलकर एक बहुत ही नरम, शांत और भावुक माहौल बनाती है। दोनों ऊर्जा मिलकर कहते हैं: “असली ताकत नरमी में है, और अंत ही नई शुरुआत बनाते हैं।” अगर पिछले दिनों से कोई गलतफहमी, बहस या मनमुटाव चल रहा है, तो आज उसका हल निकल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।