Aaj Ka Ank Jyotish 18 December 2025: मूलांक 8 वाले रिश्तों में कंट्रोल के बजाय अपनाएं बातचीत, जानें अंक राशिफल
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज भावनाएं ज्यादा महसूस हो सकती हैं, लेकिन यह भारीपन नहीं बल्कि स्वस्थ तरीके से बाहर निकलने वाली ऊर्जा है। लंबे समय से रुकी हुई बातचीत आज पूरी हो सकती है। अगर आप शांत और ईमानदार रहेंगे, तो भ्रम की जगह साफ समझ आएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको थोड़ी चुप्पी से बाहर आने की जरूरत है। किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति से मन की बात कहें। मूलांक 9 अंदर से आपको हीलिंग और स्पष्टता देता है।
काम में रिसर्च या क्रिएटिव काम बेहतर रहेगा। भावनाओं को लिखना या ध्यान करना फायदेमंद होगा। भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें व्यक्त करें।
- शुभ रंग: लैवेंडर
- शुभ अंक: 7
- सकारात्मक वाक्य: मैं शांत आत्मविश्वास के साथ अपनी सच्चाई व्यक्त करता/करती हूं।
जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी कठोरता थोड़ी कम होगी, और पुरानी मेहनत या किए गए त्याग याद आकर मन को भावुक कर सकते हैं। रिश्तों में कंट्रोल के बजाय बातचीत अपनाएं।
काम में सुनने की आदत आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाएगी। पैसों के मामलों में चर्चा और योजना से साफ तस्वीर मिलेगी। भावनात्मक समझ आज आपकी ताकत बनेगी।
- शुभ रंग: बैंगनी
- शुभ अंक: 9
- सकारात्मक वाक्य: मैं नियंत्रण छोड़कर समझदारी से संवाद करता/करती हूं।
जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपके लिए खास है। मूलांक 9 और यूनिवर्सल नंबर 3 दोनों आपके पक्ष में हैं। आज दिल से जुड़ी बातें सुलझ सकती हैं, माफी मिलना या देना आसान होगा, और मन को राहत महसूस होगी।
काम में अधूरे काम पूरे करें। भावनाओं में दर्द में अटके रहने के बजाय कृतज्ञता अपनाएं। आपकी समझदारी आज दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन सकती है।
- शुभ रंग: सुनहरा
- शुभ अंक: 3
- सकारात्मक वाक्य: मैं अतीत छोड़कर अपनी समझ और अनुभव खुलकर साझा करता/करती हूं।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
