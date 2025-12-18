Aaj Ka Ank Jyotish 18 December 2025: इस मूलांक को समझ से नतीजे मिलेंगे अच्छे, पढ़ें आज की खास सलाह
Aaj Ka Ank Rashifal 18 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज 9 और यूनिवर्सल नंबर 3 है। आज की ऊर्जा का संयोजन भावनात्मक राहत, समझ, अभिव्यक्ति और अंदरूनी समझदारी को ...और पढ़ें
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यूनिवर्सल नंबर 3 दिल की बात कहने, लिखने, साझा करने और रचनात्मक तरीके से भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज भावनात्मक फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। भावनात्मक बातचीत थोड़ी असहज लग सकती है, लेकिन उससे बचने से हीलिंग टल जाएगी। मूलांक 9 नियंत्रण छोड़ने की सीख देता है और नंबर 3 खुलकर बोलने को कहता है।
काम में बातचीत से पुराना मामला सुलझ सकता है। भावनाओं को दबाने के बजाय व्यक्त करें। सख्त अपेक्षाएं छोड़ने से मन हल्का रहेगा।
- शुभ रंग: आसमानी
- शुभ अंक: 3
- सकारात्मक वाक्य: मैं स्थिर रहते हुए अपनी भावनाओं को बहने देता/देती हूं।
जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज भावनात्मक समझ और साफ सोच मिलेगी। किसी पुराने व्यक्ति से बात या मुलाकात हो सकती है। आज बोले गए शब्दों का असर गहरा रहेगा, इसलिए जल्दबाजी में कुछ न कहें।
काम में बातचीत और संपर्क से फायदा होगा। भावनात्मक बेचैनी को रचनात्मक काम में लगाएं। आज माफ करने और आगे बढ़ने का अच्छा दिन है।
- शुभ रंग: फिरोजी
- शुभ अंक: 5
- सकारात्मक वाक्य: मैं सोच-समझकर बोलता/बोलती हूं और भावनात्मक तनाव छोड़ता/छोड़ती हूं।
जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज अपनों के साथ मन का बोझ हल्का करने का मौका है। परिवार या करीबी रिश्तों में गलतफहमी दूर हो सकती है। मूलांक 9 माफी सिखाता है और नंबर 3 प्यार खुलकर जताने में मदद करता है।
काम में भावनात्मक समझ से अच्छे नतीजे मिलेंगे। जरूरत से ज्यादा देने से बचें और खुद का भी ध्यान रखें। आज की बातचीत रिश्तों को मजबूत कर सकती है।
- शुभ रंग: हल्का गुलाबी
- शुभ अंक: 6
- सकारात्मक वाक्य: मैं संतुलन के साथ प्यार देता और स्वीकार करता/करती हूं।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
