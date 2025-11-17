विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 17 November 2025: मूलांक 1 वाले नए काम की करेंगे शुरुआत, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 17 नवंबर 2025 के अनुसार, आज की तारीख की ऊर्जा मजबूती और नई शुरुआत का संदेश देती है। अंक 8 (स्थिरता) और अंक 1 (नई शुरुआत) साथ मिलकर आपको साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की ताकत दे रहे हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 17 November 2025: किस मूलांक को मिलेगा लाभ 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के अंक राशिफल के अनुसार, कुछ दिनों की भावनात्मक उलझन के बाद आज की ऊर्जा तेज, साफ और मजबूत है। अंक 8 और 1 का मेल मेहनत, नेतृत्व और आगे बढ़ने का संकेत देता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आज कह रहा है। अब सोचने नहीं, करने का समय है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 1 वालों का राशिफल (1, 10, 19, 28 जन्मतिथि)

Mulank 1


आज आपकी नेतृत्व क्षमता दोगुनी हो जाती है। मन में जोश है, बस उसे संयम के साथ इस्तेमाल करें।

  • करियर: नए काम की शुरुआत या पहचान मिलने के योग। आपके आइडिया पसंद किए जाएंगे।
  • लव: आपका आकर्षण बढ़ा हुआ है । दिल से बात करेंगे तो तालमेल बनेगा।
  • हेल्थ: ज्यादा सोचने से बेचैनी हो सकती है, पानी पिएं।
  • शुभ रंग: गोल्ड
  • शुभ अंक: 1
  • संकल्प: “मैं आत्मविश्वास से नए मौके बनाता हूं।”

अंक 2 वालों का राशिफल (2, 11, 20, 29 जन्मतिथि)

Mulank 2


आज दिल और दिमाग दोनों सक्रिय रहेंगे। 8–1 ऊर्जा आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है।

  • करियर: कोई अटका फैसला आज साफ हो जाएगा। कदम बढ़ाएं।
  • लव: अपनी बात खुलकर कहें। आपकी सच्चाई रिश्ते को मजबूत करेगी।
  • हेल्थ: तनाव में ज्यादा खाना खाने से बचें।
  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ अंक: 3
  • संकल्प: “मैं अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता हूं और हिम्मत से कदम बढ़ाता हूं।”

अंक 3 वालों का राशिफल (3, 12, 21, 30 जन्मतिथि)

Mulank 3


आज आपकी बात करने की क्षमता बेहतरीन रहेगी। पर ध्यान भटकने से बचें।

  • करियर: कोई प्रेजेंटेशन या बात बड़े अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है।
  • लव: हल्की-फुल्की लेकिन सच्ची बातचीत रिश्ते में सफाई ला सकती है।
  • हेल्थ: मीठा कम लें।
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 8
  • संकल्प: “मैं स्पष्टता से बोलता हूं और सकारात्मक जवाब आकर्षित करता हूं।”

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com