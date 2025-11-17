Aaj Ka Ank Jyotish 17 November 2025: मूलांक 1 वाले नए काम की करेंगे शुरुआत, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के अंक राशिफल के अनुसार, कुछ दिनों की भावनात्मक उलझन के बाद आज की ऊर्जा तेज, साफ और मजबूत है। अंक 8 और 1 का मेल मेहनत, नेतृत्व और आगे बढ़ने का संकेत देता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आज कह रहा है। अब सोचने नहीं, करने का समय है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।