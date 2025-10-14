विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 15 October 2025: इस मूलांक का बनेगा निवेश का प्लान, पढ़ें अपना रंग और समय

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 15 अक्टूबर 2025 के अनुसार, बुधवार के दिन कुछ मूलांक के जातकों को गुड न्यूज मिल सकती है। जिससे मन बेहद प्रसन्न होगा और बिगड़े काम पूरे हो सकते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 15 October 2025: आज का अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। काम में आज धैर्य और विस्तार पर ध्यान दें। जल्दबाजी में किए गए फैसले लाभकारी नहीं होंगे। सोच-समझकर प्लानिंग और अपने अंदरूनी ज्ञान पर भरोसा सफलता दिलाएगा। रिश्तों में थोड़ी अंदरूनी सोच रहेगी। प्यार और वफादारी है, लेकिन स्पेस और समझ भी जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

नंबर 7 (जन्म: 7, 16, 25)

Mulank 7

7 की ऊर्जा आज आपकी प्राकृतिक सोच और ज्ञान को बढ़ाती है। काम में रिसर्च, टीचिंग या एनालिटिकल काम में सफलता। जल्दबाजी न करें। स्पष्टता धैर्य से आती है। रिश्तों में अकेलेपन और भावनाओं का बैलेंस जरूरी। मेडिटेशन, प्रेयर या नेचर से गहरा शांति अनुभव होगा।

  • शुभ रंग: इंडिगो
  • शुभ समय: दोपहर
  • आर्थिक सुझाव: शिक्षा, ज्ञान या खुद की ग्रोथ में निवेश करें।
  • रिश्तों का सुझाव: ज्यादा खुद में न रहें, दिल खुलकर शेयर करें।
  • संकल्प: “मैं स्थिरता, प्यार और सच में ज्ञान पाता/पाती हूं।”

नंबर 8 (जन्म: 8, 17, 26)

Mulank 8

आपकी ऑथॉरिटी और जिम्मेदारी आज संतुलित रहती है। काम में फैसले सोच-समझकर लें। लीडरशिप रोल बढ़ सकते हैं, पर सख्ती से बचें। लचीलापन सफलता लाता है। रिश्तों में जिम्मेदारी और नर्मी का मिश्रण हार्मनी लाएगा। काम और शांति में संतुलन बनाएं।

  • शुभ रंग: डार्क ब्लू
  • शुभ समय: सुबह
  • आर्थिक सुझाव: अनुशासित वित्तीय प्रबंधन अपनाएं।
  • रिश्तों का सुझाव: अधिकार और समझ का बैलेंस बनाएं।
  • संकल्प: “मैं ताकत, न्याय और अंदरूनी ज्ञान के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।”

नंबर 9 (जन्म: 9, 18, 27)

Mulank 9

आपकी मानवतावादी और पैशनेट एनर्जी आज के बैलेंस और ज्ञान के दिन के साथ मेल खाती है। काम में क्रिएटिव, सर्विस या लीडरशिप रोल में सफलता। रिश्तों में पैशन और जिम्मेदारी का मिश्रण संबंधों को मजबूत करता है। सेवा और दयालुता से स्पिरिचुअली संतुष्टि मिलेगी।

  • शुभ रंग: रेड
  • शुभ समय: शाम
  • आर्थिक सुझाव: ऐसे कारण या निवेशों का समर्थन करें जो दूसरों के लिए फायदेमंद हों।
  • रिश्तों का सुझाव: पैशन तब बढ़ता है जब धैर्य और वफादारी के साथ बैलेंस बनाएं।
  • संकल्प: “मैं प्यार, ज्ञान और पैशन के साथ सेवा करता/करती हूं।”

निष्कर्ष:

15 अक्टूबर 2025, 6/7 की ऊर्जा वाला दिन है। काम में रिसर्च, प्लानिंग और लॉन्ग-टर्म स्ट्रैटेजी सपोर्ट करेंगे। रिश्तों में प्यार और समझ का बैलेंस जरूरी है। स्पिरिचुअली, यह दिन मेडिटेशन और अंदरूनी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है।

आज प्यार और जिम्मेदारी (6) को अंदरूनी सोच और ज्ञान (7) के साथ जोड़कर याद दिलाता है कि असली सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और सच्चाई में भी है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।