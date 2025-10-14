Aaj Ka Ank Jyotish 15 October 2025: इस मूलांक का बनेगा निवेश का प्लान, पढ़ें अपना रंग और समय

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। काम में आज धैर्य और विस्तार पर ध्यान दें। जल्दबाजी में किए गए फैसले लाभकारी नहीं होंगे। सोच-समझकर प्लानिंग और अपने अंदरूनी ज्ञान पर भरोसा सफलता दिलाएगा। रिश्तों में थोड़ी अंदरूनी सोच रहेगी। प्यार और वफादारी है, लेकिन स्पेस और समझ भी जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

नंबर 7 (जन्म: 7, 16, 25) 7 की ऊर्जा आज आपकी प्राकृतिक सोच और ज्ञान को बढ़ाती है। काम में रिसर्च, टीचिंग या एनालिटिकल काम में सफलता। जल्दबाजी न करें। स्पष्टता धैर्य से आती है। रिश्तों में अकेलेपन और भावनाओं का बैलेंस जरूरी। मेडिटेशन, प्रेयर या नेचर से गहरा शांति अनुभव होगा।

शुभ रंग: इंडिगो

शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सुझाव: शिक्षा, ज्ञान या खुद की ग्रोथ में निवेश करें।

रिश्तों का सुझाव: ज्यादा खुद में न रहें, दिल खुलकर शेयर करें।

संकल्प: “मैं स्थिरता, प्यार और सच में ज्ञान पाता/पाती हूं।” नंबर 8 (जन्म: 8, 17, 26)

आपकी ऑथॉरिटी और जिम्मेदारी आज संतुलित रहती है। काम में फैसले सोच-समझकर लें। लीडरशिप रोल बढ़ सकते हैं, पर सख्ती से बचें। लचीलापन सफलता लाता है। रिश्तों में जिम्मेदारी और नर्मी का मिश्रण हार्मनी लाएगा। काम और शांति में संतुलन बनाएं।

शुभ रंग: डार्क ब्लू

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सुझाव: अनुशासित वित्तीय प्रबंधन अपनाएं।

रिश्तों का सुझाव: अधिकार और समझ का बैलेंस बनाएं।

संकल्प: “मैं ताकत, न्याय और अंदरूनी ज्ञान के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।” नंबर 9 (जन्म: 9, 18, 27)

आपकी मानवतावादी और पैशनेट एनर्जी आज के बैलेंस और ज्ञान के दिन के साथ मेल खाती है। काम में क्रिएटिव, सर्विस या लीडरशिप रोल में सफलता। रिश्तों में पैशन और जिम्मेदारी का मिश्रण संबंधों को मजबूत करता है। सेवा और दयालुता से स्पिरिचुअली संतुष्टि मिलेगी।