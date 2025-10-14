विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 15 October 2025: मूलांक 6 वालों की काम में डेडिकेशन और जिम्मेदारी की होगी तारीफ

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 15 अक्टूबर 2025 के अनुसार, मेडिटेशन, जर्नलिंग या आत्म-खोज के लिए यह दिन बहुत शक्तिशाली है। अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर जो सच में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान दें। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 15 October 2025: आज का अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 15 अक्टूबर को 6 और 7 की संयुक्त ऊर्जा करुणा और अंदरूनी सोच लेकर आती है। 6 नंबर परिवार और समाज के लिए प्यार, जिम्मेदारी और देखभाल पर जोर देता है। 7 नंबर हमें अंदर झांकने और अपने अंदरूनी सच्चाई और स्पष्टता को खोजने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

नंबर 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)

Mulank 4

आपका डिसिप्लिन और ग्राउंडेड अप्रोच आज अच्छा सपोर्ट पाएगा। काम में लॉजिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से जटिल समस्याओं का हल है। आज लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी लागू करने का अच्छा दिन है। रिश्तों में लॉयल्टी की सराहना होगी, लेकिन थोड़ी नर्मी जोड़ें।

  • शुभ रंग: ब्लू
  • शुभ समय: दोपहर
  • आर्थिक सुझाव: स्ट्रक्चर्ड और लॉन्ग-टर्म प्लानिंग पर ध्यान दें।
  • रिश्तों का सुझाव: जिम्मेदारी और गर्मजोशी में बैलेंस बनाएं।
  • संकल्प: “मैं सुरक्षा बनाता/बनाती हूं, ज्ञान और प्यार के साथ।”

नंबर 5 (जन्म: 5, 14, 23)

Mulank 5

आज का दिन थोड़ा धीमा लग सकता है, पर यह आपकी बेचैनी को संतुलित करने का मौका देता है। काम में रिसर्च और डिटेल्ड प्लानिंग पर ध्यान दें। रिश्तों में मजे और गहरी बातचीत का बैलेंस जरूरी है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस से ऊर्जा स्थिर होगी।

  • शुभ रंग: ग्रीन
  • शुभ समय: सुबह
  • आर्थिक सुझाव: जल्दी फैसले लेने से बचें।
  • रिश्तों का सुझाव: मस्ती जरूरी है, पर गहराई प्यार को टिकाऊ बनाती है।
  • संकल्प: “मैं आजादी और ज्ञान के साथ संतुलन बनाता/बनाती हूं।”

नंबर 6 (जन्म: 6, 15, 24)

Mulank 6

आज आपकी देखभाल और जिम्मेदारी की ऊर्जा मजबूत है। काम में डेडिकेशन और जिम्मेदारी की सराहना होगी, खासकर लोगों, डिज़ाइन या हीलिंग से जुड़े काम में। रिश्तों में वफादारी और प्यार दें, पर खुद की जरूरतों को भी प्राथमिकता दें। स्पिरिचुअली, परिवार या घर-आधारित गतिविधियां शांति देंगी।

  • शुभ रंग: पिंक
  • शुभ समय: शाम
  • आर्थिक सुझाव: सुरक्षा और स्थिरता वाले निवेश पर ध्यान दें।
  • रिश्तों का सुझाव: प्यार दें, लेकिन अपनी जरूरतों को न भूलें।
  • संकल्प: “मैं ज्ञान, प्यार और संतुलन के साथ देखभाल करता/करती हूं।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।