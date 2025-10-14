Aaj Ka Ank Jyotish 15 October 2025: मूलांक 2 को पार्टनरशिप में मिलेगी सफलता, पढ़ें आज की सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन हमसे कहता है कि हम अपनी दुनिया की जिम्मेदारियों और अंदरूनी सोच में संतुलन बनाएं। काम में सोच-समझकर निर्णय लें, रिसर्च करें और लंबी अवधि वाले फायदे को ध्यान में रखें। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नंबर 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28) आपकी नेचुरल लीडरशिप आज की सोच-समझ वाली ऊर्जा के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। काम में जल्दीबाजी करने की बजाय रणनीति बनाना, प्लान करना और अपने गोल्स सुधारना फायदेमंद रहेगा। अगर आप अपनी ऑथॉरिटी के साथ समझदारी दिखाते हैं, तो सराहना मिलने के मौके बढ़ेंगे। रिश्तों में अपनी स्वतंत्रता और दूसरों की सुनने की क्षमता में संतुलन बनाएं।

शुभ रंग: गोल्डन

शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सुझाव: जल्दी मुनाफे की बजाय लंबे समय वाले निवेश पर ध्यान दें।

रिश्तों का सुझाव: आज सुनना, लीड करने से ज्यादा हार्मनी लाएगा।

संकल्प: “मैं ज्ञान, प्यार और संतुलन के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।” नंबर 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

आपकी संवेदनशील प्रकृति आज की सोच-समझ वाली ऊर्जा के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। काम में टीमवर्क और क्रिएटिव पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी। रिश्तों में भावनाओं को खुले तौर पर व्यक्त करें, पर डिपेंडेंसी से बचें। स्पिरिचुअली, आज आपके सपने या अंदरूनी इंट्यूशन गाइड कर सकते हैं।

शुभ रंग: व्हाइट

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सुझाव: अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें, पर रिसर्च भी जरूरी।

रिश्तों का सुझाव: भावनाओं को शेयर करें, पर ओवर-डिपेंडेंसी से बचें।

संकल्प: “मैं अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करता/करती हूँ और ज्ञान के साथ प्यार देता/देती हूँ।” नंबर 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)