Aaj Ka Ank Jyotish 14 December 2025: इस मूलांक का रुका हुआ काम होगा पूरा, पढ़ें कैसा रहेगा रविवार का दिन?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 5–8 की संयुक्त ऊर्जा 14 दिसंबर को एक ऐसा दिन बनाती है जिसमें एक्शन, साफ सोच और उपयोगी निर्णय प्रमुख रहेंगे। डे नंबर 5 स्वतंत्रता, लचीलापन और एक्सप्रेशन देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज 5–8 की ऊर्जा आपकी नेतृत्व क्षमता को सक्रिय करेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार, आप आत्मविश्वासी, दृढ़ और तुरंत कदम उठाने के लिए तैयार महसूस करेंगे। आप सही निर्णय लेंगे और लोग आपकी सलाह भी मांग सकते हैं। कोई नया काम शुरू करना या पुराना अटका काम पूरा करना संभव है।

करियर: काम थोड़ा भारी लगेगा लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ सकता है। वरिष्ठ लोग आपकी साफ सोच और पहल की सराहना करेंगे। बस ध्यान रखें। बहुत आदेशात्मक न बनें।

रिश्ते: आप आज खुलकर बोलेंगे, पर आपका लहजा थोड़ा तेज लग सकता है। प्यार से बात करने पर रिश्ते और मजबूत होंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन जरूरत से ज्यादा काम न करें। पानी पिएं और बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज नंबर 2 वालों के लिए तेजी और भावनात्मक संतुलन का मिश्रण रहेगा। नंबर 5 की तेज ऊर्जा थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन नंबर 8 आपको शांत रखेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज आपको किसी निजी या भावनात्मक बात में स्पष्टता मिलेगी। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। यह सही दिशा देगा।

करियर: टीमवर्क अच्छा चलेगा। कोई साथी आपके काम में मदद कर सकता है। आपकी शांत और मधुर प्रकृति किसी भी विवाद से बचाएगी।

रिश्ते: आप संवेदनशील रहेंगे और बातों में नरमी रहेगी। पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने से संबंध गहरे होंगे। सिंगल लोगों को किसी का संदेश या ध्यान मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मूड थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। गरम पेय, हल्का ध्यान और शांत संगीत आराम देगा।