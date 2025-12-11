Aaj Ka Ank Jyotish 11 December 2025: रिसर्च और प्लानिंग के लिए खास रहेगा दिन, पढ़ें मूलांक 7 से 9 का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के अंक ज्योतिष के अनुसार यह दिन नरमी से बात करने, योजनाओं में जरूरी बदलाव करने और नए मौकों के लिए खुले रहने के लिए अनुकूल है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप भीतर की ओर रहेंगे, लेकिन दिमाग साफ रहेगा। 2 और 5 का मेल अंदरूनी स्पष्टता देगा। आज भावनाओं को बिना रिएक्ट किए समझने का दिन है।

करियर: रिसर्च, प्लानिंग और एनालिसिस के लिए अच्छा दिन है। अकेले काम करना आपको सूट करेगा। फालतू चर्चाओं से दूर रहें।

स्वास्थ्य: ज्यादा सोचने से मानसिक थकान हो सकती है। ध्यान या खामोशी राहत देगी।

रिश्ते: आज आपको थोड़ी भावनात्मक दूरी चाहिए होगी। इसे नरमी से बताएं।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज जिम्मेदारी और भावना का संतुलन बनाना होगा। 5 आपको लचीला बनाएगा और 2 संवेदनशीलता देगा। दोनों मिलकर दिल और दिमाग दोनों का सम्मान करने की सीख देंगे।

करियर: काम में स्थिर प्रगति होगी। कई काम एक साथ संभालने पड़ सकते हैं। कंट्रोल करने की आदत से बचें।

स्वास्थ्य: पाचन और नींद पर ध्यान दें। मानसिक दबाव महसूस हो सकता है।

रिश्ते: आवाज का लहजा मायने रखेगा। नरमी से बात करेंगे तो शांति बनी रहेगी।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

यह दिन भावनात्मक रिलीज और हीलिंग का है। अंक ज्योतिष के अनुसार किसी रिश्ते या पुराने अनुभव को लेकर समझ बनेगी, जिससे आप भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से जवाब देंगे।

करियर: पुराने काम पूरे करने या बेकार बोझ छोड़ने के लिए अच्छा दिन है। क्रिएटिव आइडिया आसानी से आएंगे।

स्वास्थ्य: गुस्से या भावनात्मक थकान से बचें। पानी पिएं और आराम करें।

रिश्ते: आप भावुक और खुलकर बात करने के मूड में रहेंगे। दिल से हुई बातचीत स्पष्टता और क्लोजर देगी।