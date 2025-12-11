Aaj Ka Ank Jyotish 11 December 2025: इस मूलांक के कामों में आएगी तेजी, पढ़ें करियर और स्वास्थ्य अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष में दिनांक अंक 2 संवेदनशीलता, सहज ज्ञान और सहयोग का प्रतीक है, जबकि यूनिवर्सल अंक 5 बदलाव, गति और लचीली सोच लाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन धैर्य, सहनशीलता और लचीली सोच सिखाएगा। भावनात्मक 2 की ऊर्जा आपकी मजबूत पर्सनैलिटी को थोड़ा नरम बनाएगी, वहीं 5 की ऊर्जा आपके कामों में रफ्तार लाएगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कम प्रतिक्रिया देने और ज्यादा सुनने का दिन है।

करियर: काम में सहयोग की जरूरत पड़ेगी। योजनाओं में बदलाव या किसी की बात माननी पड़ सकती है। आज अपनी राय थोपने से बेहतर है टीम के साथ चलना। मीटिंग्स खुली सोच के साथ बेहतर रहेंगी।

स्वास्थ्य: ज्यादा सोचने से हल्का सिरदर्द या आंखों में थकान हो सकती है। दिमाग को आराम दें और पानी जरूर पिएं।

रिश्ते: आज आप सामान्य से ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। भावनाएं नरमी से व्यक्त करें, इससे रिश्ता गहरा होगा।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए खास है। 2 और 5 की संयुक्त ऊर्जा आपको सहज, भावुक और समझदार बनाएगी। आज के अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार किसी निजी मुद्दे को लेकर साफ समझ बनेगी।

करियर: टीमवर्क सहज रहेगा। कार्यस्थल पर किसी से सहयोग या मार्गदर्शन मिल सकता है। क्रिएटिव और कम्युनिकेशन से जुड़े काम अच्छे से आगे बढ़ेंगे।

स्वास्थ्य: मूड में हल्का उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आराम और गरम पेय से संतुलन लौट आएगा।

रिश्ते: आज भावनात्मक समझ मजबूत रहेगी। दिल से हुई बातचीत रिश्ते को बेहतर बनाएगी। सिंगल लोग किसी समझदार इंसान की ओर आकर्षित हो सकते हैं।