Aaj Ka Ank Jyotish 10 December 2025: मूलांक 9 के लंबे समय से अटके काम होंगे पूरे, ध्यान रखें ये बातें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, मूलांक के जातक आज जिम्मेदारी से काम करेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आज अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने और एक प्रैक्टिकल दिनचर्या अपनाने का सही समय रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप शांत, अंदर की बातों पर सोचने वाले और सेंसिटिव रहेंगे। आप बोलने से ज्यादा देखने और समझने की स्थिति में रहेंगे।

करियर: रिसर्च, योजना बनाने, डाटा से जुड़े काम, पढ़ाई या गहरे फोकस वाले कार्यों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बेवजह की बातचीत से दूरी रखें, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा कम कर सकती हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बेहद जरूरी है। ज्यादा सोचने से बचें। ध्यान करने से मन का संतुलन वापस आएगा।

रिश्ते: आपको भावनात्मक स्पेस की जरूरत महसूस हो सकती है। नरमी से बात करें ताकि पार्टनर आपकी बात समझ सके।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपको पैसे, लक्ष्यों और जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। आप गंभीर और कमिटिड महसूस करेंगे।

करियर: तरक्की धीमी लेकिन स्थिर रहेगी। अधिकारी या सीनियर आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन आपका अनुशासन साफ दिखाई देगा। शांत रहने से सम्मान मिलेगा।

स्वास्थ्य: नींद और पानी पर ध्यान दें। मानसिक बोझ के कारण थकान महसूस हो सकती है।

रिश्ते: कठोर शब्दों या सख्त रवैये से बचें। नरमी से बात करने पर भावनात्मक जुड़ाव बेहतर होगा।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करने और अंदरूनी शांति पाने का दिन है। अतीत से जुड़ी कोई जरूरी बात समझ में आ सकती है, जिससे मन मुक्त होगा।

करियर: लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। भावनात्मक रूप से थकाने वाले काम निपटेंगे। किसी अध्याय को बंद कर आगे बढ़ने का अच्छा समय है।

स्वास्थ्य: शांत रहें। गुस्सा या भावनात्मक तनाव आपकी ऊर्जा जल्दी गिरा सकता है।

रिश्ते: दिल से जुड़ा कोई पल समझ बढ़ाएगा। कुछ लोग पुरानी भावनात्मक आदतों को छोड़ पाएंगे।