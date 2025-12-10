विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 10 December 2025: इस मूलांक की मेहनत लाएगी रंग, सेहत का रखना होगा ध्यान, जानें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Jyotish 10 December 2025: किस मूलांक के लिए कैसा रहेगा दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यूनिवर्सल अंक 4 व्यवस्था, अनुशासन और धीरे-धीरे आगे बढ़ने का संकेत देता है। आज ऊर्जा का मेल 10 दिसंबर को ऐसा दिन बनाएगा, जब आप साफ सोच पाएंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 4

आज का यूनिवर्सल अंक 4 आपकी प्राकृतिक ऊर्जा से मेल खाता है, इसलिए दिन आपके लिए काफी सहयोगी रहेगा। आज आपको स्थिरता, फोकस और अंदरूनी स्पष्टता मिलेगी।
करियर: काम के लिहाज से यह दिन गंभीर और फलदायक रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और जिन कामों में देर हो रही थी, उनमें आगे बढ़त दिखेगी। आपकी नियमितता और लगन की सराहना हो सकती है। कोई वरिष्ठ आपकी मेहनत नोटिस कर सकता है।
स्वास्थ्य: हड्डियों, शरीर की मुद्रा और कमर के निचले हिस्से का ध्यान रखें। हल्की स्ट्रेचिंग करने से जकड़न कम होगी।
रिश्ते: जिद्द में प्रतिक्रिया देने से बचें। शांति से की गई बातचीत भावनात्मक दूरी को कम कर सकती है।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 5


दिन तेज रहेगा, लेकिन अंदर से स्थिर ऊर्जा बनी रहेगी। आप खुद को सक्रिय और सतर्क महसूस करेंगे। यह मेल आपको उत्साही भी रखेगा और प्रैक्टिकल भी।
करियर: बातचीत, यात्रा की योजना, नेटवर्किंग या मीटिंग्स के लिए दिन बहुत अच्छा है। नए विचार आएंगे और आप नए अवसर तलाशने के लिए प्रेरित रहेंगे। बस जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से बचें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन कभी-कभी गिर भी सकती है। धीरे चलें, पानी पिएं और जरूरत हो तो आराम करें।
रिश्ते: आज आपका आकर्षण बढ़ा रहेगा। हल्की-फुल्की और मजेदार बातचीत से नजदीकियां बढ़ेंगी। अविवाहित लोग आत्मविश्वासी और आकर्षक महसूस करेंगे।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 6


आज का दिन संतुलन और जिम्मेदारी वाला रहेगा। आप निजी और कामकाजी दोनों मामलों को समझदारी से संभालेंगे।
करियर: सराहना मिलने के योग हैं। आपके समर्पण के लिए वरिष्ठ आपकी तारीफ कर सकते हैं। पैसों की स्थिति संतुलित रहेगी।
स्वास्थ्य: कुल मिलाकर सेहत ठीक रहेगी। मौसम के बदलाव के कारण गले या सर्दी-जुकाम से जुड़ी परेशानी का ध्यान रखें।
रिश्ते: प्यार, अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा आज आपके रिश्तों की पहचान रहेगी। कोई छोटा सा प्रयास भी रिश्ता गहरा कर देगा।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।