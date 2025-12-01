Aaj Ka Ank Jyotish 1 December 2025: मूलांक 8 की मेहनत लाएगी रंग, ऐसा रहेगा इन जातकों का दिन
Aaj Ka Ank Rashifal 1 दिसंबर 2025 के अनुसार, यह दिन आपको लंबे समय की स्थिरता बनाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने का संकेत देता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ऊर्जा का संयोग आपको आने वाले हफ्तों के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करने के लिए भी प्रेरित करता है। आज का दिन लंबी अवधि की योजना बनाने के लिए खास माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन सोच-विचार और योजना बनाने का है। आप थोड़ी शांति और अकेलापन चाहेंगे ताकि विचारों पर ध्यान दे सकें। लंबी अवधि की योजनाएं या काम की रणनीतियां सोचने के लिए अच्छा समय है।
जरूरत से ज्यादा खुद में न सिमटें। एक ईमानदार बातचीत आपको जरूरी जानकारी दे सकती है। काम में आपकी तार्किक सोच आपको समस्याएं हल करने में मदद करेगी। रिश्तों में धीरे बोलें, चुप्पी से साथी उलझ सकता है।
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: सिल्वर, समुद्री हरा
- सलाह: सहज बुद्धि और संवाद। दोनों साथ चलाएं।
जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज करियर, पैसा और जिम्मेदारियों से जुड़े फैसलों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे और चीजों को नियंत्रण में लेने के लिए तैयार रहेंगे। इस ऊर्जा का उपयोग काम खत्म करने, निवेश की योजना बनाने या भविष्य की तैयारी के लिए करें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मदद भी मिल सकती है। आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी। रिश्तों में थोड़ा नरमी दिखाएं। इससे भरोसा बढ़ेगा।
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: काला, गहरा नीला
- सलाह: ध्यान केंद्रित रखें। आपकी मेहनत आपका भविष्य बना रही है।
जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन ऊर्जा और कार्रवाई से भरा है। आप काम निपटाने और साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। इस जुनून का इस्तेमाल सही दिशा में करें भावनाओं में बहकर कोई जल्दबाजी न करें।
काम में आपका साहस बड़ी जिम्मेदारियां दिला सकता है। आप अपने काम से किसी को प्रेरित कर सकते हैं। रिश्तों में धैर्य रखें ।तेज शब्दों से बचें। आज किसी की मदद करने से मन को गहरी शांति मिलेगी।
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: लाल, मैरून
- सलाह: अपनी ऊर्जा को अच्छे काम में लगाएं।
यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope: इस हफ्ते मूलांक 9 वालों के पेंडिंग काम होंगे पूरे, पढ़ें बाकियों का हाल
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।