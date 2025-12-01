Aaj Ka Ank Jyotish 1 December 2025: इस मूलांक के अधूरे काम होंगे पूरे, खास रहेगा दिन, पढें शुभ रंग
Aaj Ka Ank Rashifal 1 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज की ऊर्जा मिलकर आत्मविश्वास, ध्यान और सामंजस्य बनाता है। आज का अंक ज्योतिष राशिफल बताता है कि यह दिन नए शुरुआत, समझदारी भरे फैसलों और रिश्तों में अपनापन बढ़ाने के लिए अच्छा है।ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 1 आपको कार्रवाई की ओर प्रेरित करता है, और अंक 6 शांति व संतुलन लाता है। आज के अंक ज्योतिष अनुसार, यह दिन योजना बनाने, काम व्यवस्थित करने और समझदारी से संवाद करते हुए भावनात्मक रूप से केंद्रित रहने का है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी व्यावहारिक सोच सही दिशा में काम करेगी। आप अपने काम व्यवस्थित कर पाएंगे, अधूरे काम पूरे होंगे और आपको योजनाएं और साफ दिखेंगी।
शुरुआत में थोड़ी सुस्ती रह सकती है, लेकिन दोपहर तक आपकी गति बढ़ जाएगी। जिद्दी न बनें। नए तरीकों के लिए जगह रखें। रिश्तों में थोड़ा नरम बोलकर आपसी समझ बढ़ सकती है।
- शुभ अंक: 4
- शुभ रंग: ग्रे, नेवी
- सलाह: लचीले बनें। अनुशासन और बदलाव आपको आगे बढ़ाएंगे।
जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन स्थिर और शांत रहेगा। आप सामान्य से ज्यादा फोकस्ड महसूस करेंगे। जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन आप उन्हें संतुलन से संभाल लेंगे। काम में व्यावहारिक फैसले लंबे समय का लाभ देंगे। तुरंत किए जाने वाले या जोखिम भरे फैसले न लें।
किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिल सकती है। इसे समझदारी से अपनाएं। रिश्तों में ईमानदार बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी। डेटिंग कर रहे लोगों के लिए आज बातचीत का अच्छा दिन है।
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा, एक्वा
- सलाह: लंबी सोच रखें। शॉर्टकट से बचें।
जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपके लिए बहुत सकारात्मक है क्योंकि यूनिवर्सल ऊर्जा आपको पूरा समर्थन दे रही है। आप भावनात्मक रूप से संतुलित और मानसिक रूप से साफ महसूस करेंगे। काम सहयोग और समझ से आसानी से आगे बढ़ेगा। लोग आपके फैसलों पर भरोसा करेंगे।
परिवार की जिम्मेदारियां, रिश्तों की मरम्मत और घर से जुड़े फैसलों के लिए बेहतरीन दिन है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। कोई छोटा गिफ्ट या किसी की प्यारी बात आपको खुश कर सकती है।
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: गुलाबी, क्रीम
- सलाह: अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा रखें। आज यह बहुत मजबूत है।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
