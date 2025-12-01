Aaj Ka Ank Jyotish 1 December 2025: इस मूलांक के अधूरे काम होंगे पूरे, खास रहेगा दिन, पढें शुभ रंग

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 1 आपको कार्रवाई की ओर प्रेरित करता है, और अंक 6 शांति व संतुलन लाता है। आज के अंक ज्योतिष अनुसार, यह दिन योजना बनाने, काम व्यवस्थित करने और समझदारी से संवाद करते हुए भावनात्मक रूप से केंद्रित रहने का है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी व्यावहारिक सोच सही दिशा में काम करेगी। आप अपने काम व्यवस्थित कर पाएंगे, अधूरे काम पूरे होंगे और आपको योजनाएं और साफ दिखेंगी।

शुरुआत में थोड़ी सुस्ती रह सकती है, लेकिन दोपहर तक आपकी गति बढ़ जाएगी। जिद्दी न बनें। नए तरीकों के लिए जगह रखें। रिश्तों में थोड़ा नरम बोलकर आपसी समझ बढ़ सकती है।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ग्रे, नेवी

सलाह: लचीले बनें। अनुशासन और बदलाव आपको आगे बढ़ाएंगे। जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन स्थिर और शांत रहेगा। आप सामान्य से ज्यादा फोकस्ड महसूस करेंगे। जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन आप उन्हें संतुलन से संभाल लेंगे। काम में व्यावहारिक फैसले लंबे समय का लाभ देंगे। तुरंत किए जाने वाले या जोखिम भरे फैसले न लें।

किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिल सकती है। इसे समझदारी से अपनाएं। रिश्तों में ईमानदार बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी। डेटिंग कर रहे लोगों के लिए आज बातचीत का अच्छा दिन है।