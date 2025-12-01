Aaj Ka Ank Jyotish 1 December 2025: ये जातक नए काम की करेंगे शुरुआत, पढ़ें आज की सलाह
Aaj Ka Ank Rashifal 1 दिसंबर 2025 के अनुसार, 1 दिसंबर का दिन का अंक 1 की मजबूत ऊर्जा और यूनिवर्सल दिवस अंक 4 की गर्म, जिम्मेदार ऊर्जा का मेल लेकर आता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 1–6 की ऊर्जा आपको महीने की शुरुआत एक उद्देश्य के साथ करने में मदद करती है। अंक 1 आपको कार्रवाई की ओर प्रेरित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका नेतृत्व मजबूत रहेगा। आप जल्दी निर्णय ले पाएंगे और लोग आपकी बात पर भरोसा करेंगे। काम में स्पष्ट सोच और अकेले निर्णय लेने से प्रगति मिलेगी। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या रुका हुआ काम फिर से शुरू कर सकते हैं। बातचीत सीधी रखने और जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास से निभाने के लिए अच्छा दिन है।
परिवार में धैर्य रखें, जरूरत से ज्यादा नियंत्रण न दिखाएं। कोई करीबी आपकी सलाह चाहेगा। प्यार में गर्मजोशी दिखाएं। आपका साथी इसे महसूस करेगा।
- शुभ अंक: 1
- शुभ रंग: लाल, सुनहरा
- सलाह: समझदारी से नेतृत्व करें, दबाव न बनाएं।
जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी भावनात्मक समझ बढ़ेगी। बातचीत अर्थपूर्ण होगी और कोई पुरानी गलतफहमी भी ठीक हो सकती है। काम में टीमवर्क अकेले काम करने से ज्यादा फायदा देगा। दूसरों की जरूरतें समझने के लिए अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करें। इससे चीजें आसानी से चलेंगी।
घर में छोटे बदलाव की योजना बनाने या दिनचर्या सुधारने के लिए अच्छा दिन है। रिश्तों में खुलकर और ईमानदारी से बात करें। प्यार में नरमी ज्यादा असर करेगी।
- शुभ अंक: 2
- शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला
- सलाह: धीरे बोलें। स्पष्टता ही शांति लाती है।
जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन बहुत रचनात्मक और ऊर्जावान रहेगा। आप खुद को व्यक्त करने में तेज रहेंगे। लिखने, बोलने, डिजाइनिंग या संवाद से जुड़े कामों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके विचारों की सराहना भी हो सकती है।
दिसंबर के लक्ष्य तय करने के लिए यह ऊर्जा उपयोग करें। पैसे को लेकर आज व्यावहारिक रहें। उत्साह में ज्यादा खर्च न करें। रिश्तों में आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और आप किसी को खास महसूस करा सकते हैं।
- शुभ अंक: 3
- शुभ रंग: पीला, नारंगी
- सलाह: अपनी बात रखें। इससे नए मौके मिलेंगे।
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
