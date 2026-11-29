तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री।आज का लव राशिफल पढ़ें और जानें कि आपकी राशि की प्रेम जिंदगी में क्या होने वाला है। क्या किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी, पार्टनर से अनबन सुलझेगी या शादीशुदा जीवन में अधिक समय और समझ की जरूरत होगी? चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सिंगल जातकों, रिलेशनशिप में रहने वालों और विवाहित जोड़ों की पूरी प्रेम भविष्यवाणी पढ़ें।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज आप अपने रिश्ते में अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा चाहेंगे। चंद्रमा आपके चौथे भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए घर का माहौल और परिवार से जुड़ी बातें आपके मूड पर असर डाल सकती हैं। घरेलू जिम्मेदारियों या किसी पारिवारिक फैसले पर पार्टनर से मतभेद हो सकता है। ऐसे में तुरंत समाधान देने के बजाय उनकी बात समझने की कोशिश करें। बाहर का तनाव निजी बातचीत पर हावी न होने दें।

सिंगल: परिवार, पड़ोस या किसी परिचित माहौल में कोई व्यक्ति आपको अच्छा लग सकता है। केवल आकर्षण पर ध्यान न दें। देखें कि उनकी सोच और जीवन के मूल्य आपके साथ मेल खाते हैं या नहीं। रिलेशनशिप में: घर, परिवार या निजी सीमाओं से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है। अपनी राय स्पष्ट रखें, लेकिन पार्टनर की बात सुने बिना बचाव में जवाब न दें। विवाहित: आज घर पर साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। जीवनसाथी घरेलू कामों में आपका सहयोग चाह सकते हैं। एक शांत शाम और थोड़ी बातचीत भी आपको करीब ला सकती है। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज एक छोटा संदेश या सामान्य बातचीत आपकी लव लाइफ का माहौल बदल सकती है। चंद्रमा आपके तीसरे भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए अपनी बात कहने और पहल करने का मन होगा। किसी पुरानी असहजता को दूर करने का मौका भी मिल सकता है। पार्टनर से कोई जरूरी बात कहनी है, तो उसे टालते न रहें। बातचीत में सीधेपन के साथ अपनापन भी बनाए रखें। कई बार आपका छोटा प्रयास रिश्ते में बड़ा बदलाव ला सकता है।

सिंगल: जिस व्यक्ति से आपकी अक्सर बातचीत होती है, उसके प्रति दिलचस्पी बढ़ सकती है। पहले यह समझें कि सामने वाला भी बातचीत को आगे बढ़ाने में रुचि रखता है या नहीं। रिलेशनशिप में: किसी ऐसी बात पर चर्चा कर सकते हैं जिसे आप कुछ समय से मन में रखे हुए हैं। शिकायत करने के बजाय अपनी भावना और अपेक्षा साफ बताएं। विवाहित: जीवनसाथी के साथ छोटी सैर या कोई साझा काम करने की योजना बनाएं। भविष्य के फैसले अकेले लेने के बजाय उनसे चर्चा करें। इससे आपसी तालमेल बेहतर रहेगा। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज आपकी बातचीत और व्यवहार रिश्ते में खास भूमिका निभाएंगे। चंद्रमा आपके दूसरे भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जो वाणी, परिवार और निजी मूल्यों से जुड़ा है। आप पार्टनर से अधिक स्पष्टता या भरोसा चाह सकते हैं। पैसों, परिवार या जिम्मेदारियों पर चर्चा के दौरान शब्दों का ध्यान रखें। मन खराब होने पर कही गई एक तीखी बात बाद में परेशानी दे सकती है। अपनी भावनाएं जताएं, लेकिन सामने वाले को भी अपनी बात रखने का पूरा अवसर दें।

सिंगल: परिवार या आपसी जानकारों के जरिए किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय हो सकता है जिसकी सोच आपको अपनी जैसी लगे। बातचीत को आगे बढ़ाएं और उनके व्यवहार को भी समझें। रिलेशनशिप में: अगर आपको लगता है कि पार्टनर आपके प्रयासों को नहीं समझ रहे, तो सीधे अपनी बात कहें। बातचीत को शिकायतों की सूची बनाने के बजाय समाधान पर केंद्रित रखें। विवाहित: घर के खर्च या परिवार से जुड़ा कोई फैसला लेना पड़ सकता है। जीवनसाथी की राय सुनें और ऐसा निर्णय लें जिसमें दोनों की सहमति हो। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, चंद्रमा आज आपकी ही राशि में रहेंगे, इसलिए अपनी भावनाओं और जरूरतों को लेकर आप अधिक सजग हो सकते हैं। पार्टनर से ध्यान, स्नेह और भरोसा पाने की इच्छा बढ़ सकती है। सुबह पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रिश्तों में देखभाल और अपनापन बढ़ाने का संकेत देता है। सुबह के बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा, इसलिए किसी के देर से जवाब देने या मूड बदलने को लेकर जरूरत से ज्यादा न सोचें। अपनी बात स्पष्ट रखें और सामने वाले को भी सहजता से बोलने दें।

सिंगल: आपका सहज और अपनापन भरा व्यवहार किसी का ध्यान खींच सकता है। किसी नई बातचीत में अपना असली स्वभाव सामने आने दें। सहज जुड़ाव आगे चलकर खास बन सकता है। रिलेशनशिप में: मन में कोई बात चल रही है तो पार्टनर से साझा करें। छोटी शंका को मन में रखने से बेहतर है कि आप शांत तरीके से स्पष्टता मांगें। विवाहित: जीवनसाथी आपसे अधिक समय या भावनात्मक सहयोग चाह सकते हैं। उनके साथ बैठकर बात करें और कोई छोटी योजना बनाएं। आपका ध्यान और स्नेह उन्हें अच्छा महसूस करा सकता है। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज आप अपनी भावनाओं को समझने के लिए कुछ समय अकेले बिताना पसंद कर सकते हैं। चंद्रमा आपके बारहवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे पुरानी बातचीत या अधूरा भावनात्मक मामला फिर याद आ सकता है। किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क करने का मन हो, तो पहले सोचें कि पिछली बार दूरी क्यों बनी थी। अगर परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है, तो वही परेशानी दोबारा सामने आ सकती है। अपनी भावनाओं को समय दें और जल्दबाजी में फैसला न करें।

सिंगल: किसी पुराने रिश्ते या व्यक्ति की याद आ सकती है। दोबारा संपर्क करने से पहले समझें कि आप वास्तव में उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं या उस समय को। रिलेशनशिप में: आपको थोड़ी निजी जगह चाहिए तो पार्टनर को बता दें। बिना कुछ कहे दूर हो जाने से वे आपकी भावनाओं को गलत समझ सकते हैं। विवाहित: काम या निजी चिंताओं के कारण आप घर पर कम समय दे सकते हैं। जीवनसाथी के साथ बिना किसी व्यवधान के कुछ समय बिताएं और मन की बात साझा करें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज दोस्तों और सामाजिक संपर्कों के जरिए आपकी लव लाइफ में दिलचस्प बदलाव आ सकता है। चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जो मित्रता, साझा रुचियों और भविष्य की उम्मीदों से जुड़ा है। कोई पुरानी दोस्ती अधिक व्यक्तिगत हो सकती है या किसी करीबी का सहयोग आपको अच्छा महसूस करा सकता है। किसी नए जुड़ाव को लेकर उत्सुकता रखें, लेकिन यह भी समझें कि आप खुद उस व्यक्ति से क्या चाहते हैं। रिश्ते को समय देना बेहतर रहेगा।

सिंगल: किसी दोस्त, समूह की गतिविधि या सामाजिक कार्यक्रम में कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। दोस्ती से शुरुआत करें और देखें कि क्या आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर जानना चाहते हैं। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ भविष्य की कोई साझा योजना बनाएं। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से अलग कुछ ऐसा करें जिसमें आप दोनों की रुचि हो। विवाहित: परिवार या दोस्तों के साथ मुलाकात से दिन अच्छा हो सकता है। जीवनसाथी को भी अपनी योजनाओं में शामिल करें और साथ में कुछ निजी समय जरूर बिताएं। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। चंद्रमा आपके दसवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए पेशेवर जिम्मेदारियां आपका ध्यान खींच सकती हैं। शुक्र आपकी राशि में हैं, जो रिश्तों में संतुलन, स्नेह और समझदारी को महत्व देने का संकेत देते हैं। फिर भी केवल अच्छे इरादे काफी नहीं होंगे। पार्टनर को आपका समय और भागीदारी भी चाहिए। अपनी व्यस्तता के बारे में साफ बताएं और रिश्ते के लिए ऐसा समय तय करें जिसे आप सचमुच दे सकें।

सिंगल: कार्यस्थल या किसी पेशेवर कार्यक्रम में दिलचस्प बातचीत हो सकती है। सामने वाले को जानने का मौका दें और रिश्ते को अपनी सहज गति से आगे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर रिश्ते की दिशा या आपके समय को लेकर बात करना चाह सकते हैं। व्यस्तता के बावजूद उनकी बात को पूरा ध्यान दें। विवाहित: काम और परिवार की जिम्मेदारियों पर जीवनसाथी के साथ चर्चा करें। फैसले हो जाने के बाद उन्हें बताने के बजाय शुरुआत से ही उनकी राय शामिल करें। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज आप रिश्ते को केवल वर्तमान तक सीमित रखने के बजाय उसके भविष्य और साझा सोच पर ध्यान दे सकते हैं। चंद्रमा आपके नौवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे यात्रा, मान्यताओं और जीवन के बड़े फैसलों पर बातचीत हो सकती है। पार्टनर की राय आपसे अलग हो तो उसे चुनौती की तरह न लें। उनकी सोच को समझने से आपको अपने रिश्ते के बारे में नया नजरिया मिल सकता है। किसी साझा योजना पर बात करना भी आप दोनों को करीब ला सकता है।

सिंगल: यात्रा, पढ़ाई या किसी साझा रुचि के जरिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। उनकी सोच और जीवन के प्रति नजरिया आपको आकर्षित कर सकता है। रिलेशनशिप में: भविष्य की योजना या किसी यात्रा पर चर्चा करें। मतभेद होने पर बहस को व्यक्तिगत न बनाएं। अपनी बात के साथ पार्टनर की प्राथमिकताओं को भी महत्व दें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ यात्रा, परिवार से मिलने या किसी धार्मिक गतिविधि की योजना बन सकती है। रोजमर्रा से अलग साथ बिताया समय रिश्ते में ताजगी ला सकता है। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज रिश्ते में भरोसे और भावनात्मक खुलापन बनाए रखना जरूरी रहेगा। चंद्रमा आपके आठवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए कोई अनकही चिंता या निजी विषय ध्यान खींच सकता है। आपको लग सकता है कि पार्टनर किसी बात को साझा नहीं कर रहे। ऐसे में उनकी परीक्षा लेने या संकेतों में बात करने से बचें। जो परेशानी है, उसे सीधे और सम्मान के साथ सामने रखें। साफ बातचीत से अनावश्यक तनाव कम हो सकता है।

सिंगल: कोई व्यक्ति आपको आकर्षित कर सकता है, लेकिन उसके इरादों को लेकर आप पूरी तरह आश्वस्त न हों। भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले उसके व्यवहार को समझें। रिलेशनशिप में: भरोसे या भावनात्मक नजदीकी से जुड़ा विषय सामने आ सकता है। अपनी बात ईमानदारी से रखें, लेकिन पुरानी असहमतियों को फिर से न उठाएं। विवाहित: साझा पैसों या परिवार की जिम्मेदारियों पर फैसला लेना पड़ सकता है। जीवनसाथी के साथ मिलकर बात करें और बाहरी लोगों की राय से संदेह पैदा न होने दें। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज आपका ध्यान रिश्ते की प्रतिबद्धता और भविष्य पर रह सकता है। चंद्रमा आपके सातवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जो विवाह और साझेदारी से जुड़ा है। आप जानना चाहेंगे कि रिश्ता किस दिशा में जा रहा है या पार्टनर भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं। बातचीत शुरू करना अच्छा रहेगा, लेकिन सामने वाले को भी अपनी जरूरतें और आशंकाएं बताने का अवसर दें। आपसी प्रयास और स्पष्टता से रिश्ते को बेहतर समझ मिल सकती है।

सिंगल: आप अब किसी गंभीर और स्थिर रिश्ते की तलाश को लेकर अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। परिपक्व सोच वाला व्यक्ति आकर्षित कर सकता है। भरोसा धीरे-धीरे बनने दें। रिलेशनशिप में: प्रतिबद्धता या भविष्य की योजनाओं पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अपनी इच्छा साफ बताएं, लेकिन पार्टनर से तुरंत जवाब या सहमति की उम्मीद न करें। विवाहित: जीवनसाथी साझा फैसलों में आपकी अधिक भागीदारी चाह सकते हैं। उनके विचार ध्यान से सुनें और काम या परिवार की व्यस्तता के बीच साथ समय निकालें। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज छोटी-छोटी जिम्मेदारियां आपके रिश्ते के माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए घरेलू काम, दिनचर्या और पहले से चल रहे मतभेद सामने आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि व्यावहारिक जिम्मेदारियों में ही पूरा समय निकल रहा है। किसी एक व्यक्ति पर सारा बोझ छोड़ने के बजाय काम बांटने पर चर्चा करें। नाराजगी जमा करने से बेहतर है कि समय रहते समस्या का हल निकालें।

सिंगल: काम या रोजाना की किसी गतिविधि में मिलने वाला व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है। बातचीत को सहज रखें और देखें कि पहली मुलाकात के बाद भी रुचि बनी रहती है या नहीं। रिलेशनशिप में: समय, घर के काम या योजनाओं को लेकर असहमति हो सकती है। कौन अधिक जिम्मेदार है, इस पर बहस करने के बजाय व्यावहारिक समाधान तय करें। विवाहित: घरेलू जिम्मेदारियों को बराबरी से बांटने की कोशिश करें। जीवनसाथी आपके वादों से ज्यादा आपके प्रयासों को महत्व दे सकते हैं। जो तय करें, उसे पूरा भी करें। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशी के लिए अच्छा अवसर मिल सकता है। चंद्रमा आपके पांचवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जो प्रेम, आकर्षण और भावनाओं को व्यक्त करने से जुड़ा है। आप किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना या डेट की योजना बनाना चाह सकते हैं। रिश्ते में हैं तो रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से थोड़ा विराम लें। हर पल को अपनी उम्मीदों के अनुसार चलाने की कोशिश न करें। सहजता से बिताया गया समय भी यादगार हो सकता है।