लव राशिफल 2 नवंबर 2026: कर्क में चंद्र-मंगल की युति बढ़ाएगी जज्बात, जानें किसे मिलेगी मोहब्बत और किसे रखना होगा सब्र

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 2 नवंबर 2026 को प्रेम संबंधों में छोटी बातों के भी गहरे मायने निकल सकते हैं। कर्क राशि में चंद्रमा और मंगल की युति भावनाओं को तीव्र कर सकती है, जबकि आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव मन में चल रहे सवालों को सामने ला सकता है। तुला राशि में वक्री शुक्र और बुध रिश्तों की पुरानी अपेक्षाओं पर विचार करने का संकेत दे रहे हैं। आज जानें किस राशि को प्यार में पहल करनी चाहिए और किसे कोई फैसला लेने से पहले ठहरना होगा।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज आपको महसूस हो सकता है कि रिश्ते में आपकी अपेक्षाओं और पार्टनर की प्राथमिकताओं के बीच कुछ अंतर है। चंद्रमा और मंगल की चौथे भाव में युति घर-परिवार से जुड़ी बातों को प्रेम जीवन पर असर डालने का संकेत देती है। यदि किसी घरेलू मुद्दे के कारण मन पहले से परेशान है, तो उसका गुस्सा पार्टनर पर न निकालें। अपनी नाराजगी के पीछे की असली वजह समझकर बात करेंगे, तो स्थिति संभालना आसान होगा।

सिंगल: परिवार या दोस्तों के परिचितों में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ बातचीत सहज रहे। शुरुआती आकर्षण के बावजूद यह जानने की कोशिश करें कि सामने वाला आपको किस नजर से देखता है। दोस्ती को आगे बढ़ने का समय दें।

रिलेशनशिप में: किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत फिर शुरू हो सकती है। अपनी बात रखने के साथ पार्टनर को भी खुलकर बोलने दें। यदि आपको किसी बात पर आश्वासन चाहिए, तो उसे साफ शब्दों में मांगना बेहतर रहेगा। विवाहित: परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार से जुड़ी जिम्मेदारी आप दोनों को साथ मिलकर निभानी पड़ सकती है। ऐसे समय में जीवनसाथी को फैसलों से अलग न रखें। पारिवारिक मामलों में एक-दूसरे का साथ देना वैवाहिक जीवन को स्थिरता देगा।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज रिश्ते में समय और ध्यान का सही बंटवारा जरूरी रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों या पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण पार्टनर को लग सकता है कि उन्हें पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल रही। तुला राशि में वक्री शुक्र आपको रोजमर्रा के व्यवहार पर ध्यान देने की सलाह देता है। प्यार जताने के लिए हमेशा बड़े प्रयास जरूरी नहीं होते। पार्टनर की छोटी जरूरतों को समझना और उनके लिए उपलब्ध रहना आज अधिक मायने रखेगा।

सिंगल: किसी सामाजिक समारोह या दोस्तों के जरिए मिले व्यक्ति के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है। समान सोच आपको आकर्षित कर सकती है, लेकिन केवल अच्छी बातचीत के आधार पर भावनात्मक भरोसा न बनाएं। उनके व्यवहार को समय के साथ परखें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर अपनी किसी चिंता या इच्छा के बारे में बात कर सकते हैं। उनकी बात सुनते समय अपनी सफाई देने की जल्दी न करें। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनकी भावनाओं को भी रिश्ते में जगह मिलती है।

विवाहित: बच्चों या परिवार से जुड़े किसी फैसले पर जीवनसाथी के साथ चर्चा हो सकती है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लेना उपयोगी रहेगा, लेकिन अंतिम निर्णय आप दोनों की सहमति से ही लें। बाहरी हस्तक्षेप से बचना बेहतर होगा।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज आपके शब्द रिश्ते की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा और मंगल की स्थिति परिवार, आर्थिक मामलों और बातचीत के तरीके को प्रभावित कर सकती है। किसी जरूरी विषय पर आपकी राय स्पष्ट रहेगी, लेकिन उसे व्यक्त करते समय लहजे का ध्यान रखें। खासकर पैसों या पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर पार्टनर से बात करते समय आरोप लगाने के बजाय समाधान पर ध्यान देना बेहतर होगा।

सिंगल: किसी का संदेश या बातचीत में दिखाई गई दिलचस्पी आपका ध्यान खींच सकती है। सामने वाला आपकी बातों को समझने और जवाब देने में रुचि दिखा सकता है। शुरुआत अच्छी हो, तब भी यह देखना जरूरी होगा कि उनका व्यवहार आगे भी ऐसा ही रहता है या नहीं।

रिलेशनशिप में: जिस विषय पर आप दोनों बात करने से बच रहे थे, वह आज चर्चा में आ सकता है। अपनी भावनाएं छिपाने के बजाय स्पष्टता से बताएं। पार्टनर की बात को व्यक्तिगत आलोचना मानने से बचेंगे, तो बातचीत बेहतर दिशा में जा सकती है।

विवाहित: परिवार में किसी आयोजन का निमंत्रण मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ वहां जाना या किसी साझा योजना पर काम करना अच्छा रहेगा। घरेलू और आर्थिक फैसलों में एक-दूसरे की राय को महत्व दें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज आप किसी रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा को लेकर अधिक सजग रह सकते हैं। चंद्रमा और मंगल आपकी राशि में हैं, इसलिए प्यार में पहल करने का उत्साह भी रहेगा और छोटी बातों से मन प्रभावित होने की आशंका भी। आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव में किसी के व्यवहार का अर्थ जरूरत से ज्यादा निकालने से बचें। पार्टनर के मन की बात खुद समझ लेने की उम्मीद करने के बजाय उनसे सीधे पूछना अधिक उपयोगी रहेगा।

सिंगल: किसी नए व्यक्ति के प्रति पहली मुलाकात में ही आकर्षण महसूस हो सकता है। परिचितों के दायरे में कोई व्यक्ति आपकी दिलचस्पी बढ़ा सकता है। आगे बढ़ने से पहले उनके स्वभाव और रिश्ते को लेकर सोच को समझें। अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर को आपकी मौजूदगी और ध्यान की जरूरत हो सकती है। काम कितना भी हो, बातचीत के लिए समय निकालें। यदि किसी बात ने आपको परेशान किया है, तो चुप रहने या नाराजगी दिखाने के बजाय उसे सीधे साझा करें।

विवाहित: घर से जुड़े फैसलों या जिम्मेदारियों को लेकर जीवनसाथी के साथ विचार अलग हो सकते हैं। हर बात पर सहमति जरूरी नहीं, लेकिन चर्चा का तरीका सम्मानजनक रखें। घर को लेकर कोई साझा योजना बनाने से आप दोनों को एक दिशा मिल सकती है।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज प्रेम जीवन में आपको अपनी भावनाओं को समझने के लिए थोड़ी दूरी और निजी समय की जरूरत पड़ सकती है। बारहवें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति पुरानी यादों या किसी अधूरी बात को फिर से मन में ला सकती है। गुरु आपकी राशि में होने से आप अपनी जरूरतों को नए नजरिए से देख सकते हैं। किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ने या रिश्ते में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले यह तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं।

सिंगल: अतीत का कोई रिश्ता या अधूरी प्रेम कहानी फिर याद आ सकती है। किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क करने का विचार आए, तो पहले यह सोचें कि पहले दूरी क्यों बनी थी। केवल अकेलेपन के कारण पुराने संबंध को फिर शुरू करना उचित नहीं होगा।

रिलेशनशिप में: आपको कुछ समय अकेले बिताने की इच्छा हो सकती है। पार्टनर को इसकी वजह बता दें, ताकि वे आपकी चुप्पी को रिश्ते में उदासीनता न समझें। अपनी जरूरत स्पष्ट रखने से अनावश्यक गलतफहमी नहीं बढ़ेगी। विवाहित: काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच आप दोनों को निजी समय की कमी महसूस हो सकती है। किसी शांत समय पर खुलकर बात करें। पुरानी शिकायतों को दोहराने के बजाय यह तय करें कि आगे रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज किसी दोस्त या सामाजिक संपर्क के जरिए प्रेम जीवन में नई संभावना बन सकती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिता सकते हैं जिसकी सोच आपको पसंद आए। पार्टनर के साथ भी सामान्य दिनचर्या से अलग कुछ करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, दोस्तों की सलाह सुनना ठीक है, लेकिन अपने रिश्ते की वास्तविक स्थिति को समझे बिना किसी की राय के आधार पर फैसला न लें।

सिंगल: मित्र मंडली का कोई परिचित अचानक आपकी नजर में खास बन सकता है। किसी समूह की गतिविधि या सामाजिक आयोजन में बातचीत बढ़ने का अवसर मिलेगा। आकर्षण महसूस हो तो जल्दबाजी न करें। पहले यह समझें कि सामने वाला भी इस परिचय को आगे बढ़ाना चाहता है या नहीं।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा करें। उनकी पसंद और विचारों को भी योजना का हिस्सा बनाएं। यदि दोनों की प्राथमिकताएं अलग हैं, तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। विवाहित: किसी पारिवारिक कार्यक्रम या दोस्तों के साथ मुलाकात में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच अपने रिश्ते को समय देना भी जरूरी होगा। दिन का कुछ हिस्सा केवल आप दोनों के लिए रखें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज आप अपने रिश्ते में बराबरी और आपसी प्रयासों को लेकर गंभीरता से सोच सकते हैं। आपकी राशि में वक्री शुक्र और बुध के कारण पुराने संवाद या पहले उठे सवाल फिर सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी बात का जवाब आपको पहले नहीं मिला हो या पार्टनर की अपेक्षाएं अब बदल गई हों। भावनाओं में बहकर फैसला लेने के बजाय यह समझें कि रिश्ते में किस तरह का बदलाव वास्तव में जरूरी है।

सिंगल: कोई पुराना परिचित दोबारा संपर्क कर सकता है या अतीत की कोई बातचीत फिर शुरू हो सकती है। साथ ही, किसी नए व्यक्ति की ओर भी ध्यान जा सकता है। किसी भी संबंध को आगे बढ़ाने से पहले यह देखें कि सामने वाला आपकी भावनात्मक जरूरतों और स्थिरता की अपेक्षा को समझता है या नहीं।

रिलेशनशिप में: काम, समय और जिम्मेदारियों को लेकर पार्टनर की अपेक्षाएं आपसे अलग हो सकती हैं। अपनी बात रखने के साथ उनकी जरूरतों को भी समझें। बहस जीतने से अधिक जरूरी है कि आप दोनों के बीच स्थिति स्पष्ट हो।

विवाहित: घर या परिवार से जुड़ा कोई फैसला मिलकर लेना पड़ सकता है। जीवनसाथी की चिंता को नजरअंदाज न करें। दिन के अंत में साथ बैठकर बातचीत करना और एक-दूसरे के प्रयासों को स्वीकार करना रिश्ते में संतुलन बनाए रखेगा।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज आप अपने रिश्ते में भविष्य की दिशा और साझा मूल्यों को लेकर अधिक स्पष्टता चाह सकते हैं। नौवें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति आपको जीवन के बड़े फैसलों पर पार्टनर से बात करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यदि हाल में किसी विचार या पारिवारिक मुद्दे पर असहमति हुई है, तो उसे सुलझाने का अवसर मिल सकता है। अपनी राय रखते हुए पार्टनर के नजरिए को भी महत्व दें।

सिंगल: पढ़ाई, यात्रा या किसी साझा रुचि से जुड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। उनकी अलग सोच आपको प्रभावित कर सकती है। बातचीत को केवल आकर्षण तक सीमित न रखें। जीवन और रिश्तों को लेकर उनके विचार जानने की कोशिश करें।

रिलेशनशिप में: किसी लंबित योजना पर दोबारा बात करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। आप दोनों किसी यात्रा, नए अनुभव या भविष्य के लक्ष्य पर विचार कर सकते हैं। साझा दिशा तय करने से रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा। विवाहित: परिवार से जुड़ी किसी खबर या गतिविधि में जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है। धार्मिक या पारिवारिक आयोजन में साथ शामिल होना अच्छा रहेगा। किसी विचार पर मतभेद हो, तो उसे अपनी बात साबित करने की प्रतियोगिता न बनाएं।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज रिश्ते में भरोसे और पारदर्शिता की जरूरत अधिक महसूस हो सकती है। आठवें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति किसी अनकही चिंता या पुराने संदेह को फिर सामने ला सकती है। आप पार्टनर से स्पष्ट जवाब चाहेंगे, लेकिन बिना बात किए उनके व्यवहार का अर्थ निकालना स्थिति को उलझा सकता है। जो बात परेशान कर रही है, उसे शांत मन से पूछें। छोटी कमियों को बड़ा मुद्दा बनाने से बचें।

सिंगल: किसी के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन शुरुआत में दिखाई गई दिलचस्पी को गंभीर प्रतिबद्धता न समझें। सामने वाले की सोच, व्यवहार और रिश्ते को लेकर अपेक्षाएं समझने के बाद ही आगे बढ़ें। रिलेशनशिप में: पार्टनर की किसी बात का अर्थ आपको स्पष्ट न हो, तो मन में संदेह रखने के बजाय उनसे पूछें। पुराने विवादों को वर्तमान बातचीत में लाने से बचें। स्पष्टता और धैर्य से आप दोनों के बीच तनाव कम हो सकता है।

विवाहित: परिवार के किसी सदस्य की परेशानी या घरेलू जिम्मेदारी से माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। जीवनसाथी के साथ बातचीत में धैर्य रखें। हर छोटी बात पर टिप्पणी करने के बजाय जरूरी मुद्दे पर ध्यान दें। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज आपके प्रेम जीवन में पार्टनर की भूमिका और आपसी सहयोग पर विशेष ध्यान रहेगा। सातवें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति आकर्षण के साथ अपनी बात पर टिके रहने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकती है। आप किसी विषय पर स्पष्ट राय रख सकते हैं, लेकिन पार्टनर की असहमति को भी समझना जरूरी होगा। रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए दोनों की जरूरतों को जगह देना आज सबसे अच्छा तरीका रहेगा।

सिंगल: किसी आत्मविश्वासी और व्यावहारिक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। सामाजिक या पेशेवर संपर्क के जरिए शुरू हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है। केवल व्यक्तित्व से प्रभावित होने के बजाय यह भी समझें कि आप दोनों की सोच और अपेक्षाएं मेल खाती हैं या नहीं।

रिलेशनशिप में: पार्टनर किसी जरूरी फैसले में आपकी सक्रिय भागीदारी चाह सकते हैं। उनकी बात को गंभीरता से लें और मिलकर रास्ता निकालें। किसी मतभेद को अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ न समझें। सहयोग से रिश्ता अधिक सहज बनेगा। विवाहित: घर की कोई लंबित जिम्मेदारी या पारिवारिक योजना पूरी करने में दोनों का सहयोग काम आएगा। जीवनसाथी के योगदान को पहचानें और उनका आभार व्यक्त करें। जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद साथ समय बिताने का प्रयास करें। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बनाना प्रेम संबंधों के लिए जरूरी रहेगा। छठे भाव में चंद्रमा और मंगल की युति रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, घरेलू कामों और छोटी असहमतियों को बढ़ा सकती है। आप अपने कामों में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि पार्टनर की बात पर पूरा ध्यान न दे पाएं। उन्हें यह समझाना जरूरी होगा कि व्यस्तता के बावजूद रिश्ता आपकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

सिंगल: कार्यस्थल या रोजाना की मुलाकातों में किसी व्यक्ति के प्रति दिलचस्पी बढ़ सकती है। शुरुआत सामान्य बातचीत से होगी। किसी नए परिचय को आगे बढ़ाने से पहले उनके स्वभाव और इरादों को समझें। रिलेशनशिप में: समय और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को लेकर असहमति हो सकती है। पार्टनर की कमियां गिनाने के बजाय दोनों के लिए सुविधाजनक दिनचर्या बनाने पर बात करें। छोटे बदलाव भी रिश्ते में तनाव कम कर सकते हैं। विवाहित: घर के काम और पारिवारिक जिम्मेदारियां बांटने की जरूरत महसूस हो सकती है। जीवनसाथी की व्यस्तताओं को भी समझें। केवल काम पूरे करने पर ध्यान न दें। साथ बैठकर बातचीत करने और स्नेह जताने के लिए भी समय निकालें।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज प्रेम जीवन में पहल करने और अपनी पसंद जाहिर करने का उत्साह रह सकता है। पांचवें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति रोमांटिक आकर्षण को बढ़ावा दे सकती है। सिंह राशि में गुरु की मौजूदगी आपको निजी जीवन में अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकेत देती है। किसी नए व्यक्ति से प्रभावित हों, तो केवल शुरुआती आकर्षण के आधार पर भरोसा न करें। रिश्ते को समझने के लिए समय देना जरूरी होगा।

सिंगल: किसी सामाजिक मुलाकात या नई गतिविधि के दौरान कोई व्यक्ति आपको खास लग सकता है। बातचीत में उत्साह और आकर्षण दोनों महसूस हो सकते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार ही आगे बढ़ें और सामने वाले को भी अपनी रुचि जाहिर करने का अवसर दें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ किसी नई गतिविधि की योजना बनाएं। साथ में डेट पर जाना, कोई पसंदीदा काम करना या दिल की बात साझा करना रिश्ते में ताजगी ला सकता है। एक-दूसरे की पसंद को महत्व देना अच्छा रहेगा।

विवाहित: जीवनसाथी किसी निजी या आर्थिक जरूरत में आपका साथ दे सकते हैं। उनके सहयोग को महत्व दें और जरूरी फैसले मिलकर लें। दोस्तों के साथ बाहर जाने या छोटी सैर की योजना बनाने से दिन का तनाव कम हो सकता है।