तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। आज का लव राशिफल 27 नवंबर 2026 पढ़ें और जानें कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की प्रेम जिंदगी कैसी रहेगी। क्या आज सिंगल जातकों को नया प्यार मिलेगा, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी या पुराने रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी? जानें पार्टनर के साथ बातचीत, प्रेम संबंधों में गलतफहमियों और शादीशुदा जीवन के संकेत। अपनी राशि के अनुसार पढ़ें कि आज प्यार में क्या करना और किन बातों से बचना बेहतर रहेगा।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज अपनी भावनाएं व्यक्त करने में आप पहले से अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए बातचीत, संदेश और छोटी मुलाकातें प्रेम जीवन में अहम रहेंगी। जिस व्यक्ति से बात करने का मन है, उनसे पहल करने में संकोच न करें। आपका हंसमुख अंदाज सामने वाले को आकर्षित कर सकता है। पार्टनर के साथ भी किसी ऐसी बात पर चर्चा हो सकती है जिसे आप कुछ समय से टाल रहे थे। अपनी बात खुलकर रखें और उनकी राय भी ध्यान से सुनें।

सिंगल: किसी पसंद के व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं या बातचीत शुरू कर सकते हैं। उनकी प्रतिक्रिया समझें और जुड़ाव को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ बाहर जाने या अपनी पसंद की गतिविधि करने की योजना बनाएं। साथ बिताया समय आपको करीब ला सकता है। विवाहित: भाई-बहनों या परिवार के साथ छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। जीवनसाथी को भी इसमें शामिल करें। साथ का यह समय रिश्ते में खुशी लाएगा। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज आपको अपनी बातचीत और प्रतिक्रिया पर थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा। चंद्रमा आपके दूसरे भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जो वाणी, परिवार और निजी मूल्यों से जुड़ा है। आपके मन में कोई बात हो सकती है, लेकिन उसे तीखे शब्दों में कहने से पार्टनर को बुरा लग सकता है। घर में मेहमानों का आना या परिवार की जिम्मेदारियां भी आपके समय को प्रभावित कर सकती हैं। किसी की बात पूरी सुने बिना जवाब देने से बचें। कभी-कभी सामने वाले को आपकी सलाह से ज्यादा आपका धैर्य और ध्यान चाहिए होता है।

सिंगल: कोई आपसे परिचय बढ़ाना चाहे तो बातचीत को मौका दें। पहली मुलाकात में बहुत अधिक रूखा व्यवहार न करें। सहजता से बात करना आपके लिए बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप में: असहमति होने पर गुस्से में जवाब न दें। पार्टनर को अपनी बात कहने दें और फिर अपनी परेशानी समझाएं। विवाहित: घर में मेहमान या पारिवारिक काम आपकी योजना बदल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियां बांटें और एक-दूसरे के लिए समय निकालें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी ही राशि में हैं और आपका सामाजिक जीवन अधिक सक्रिय रह सकता है। नए लोगों से मिलने, बातचीत करने और किसी नए जुड़ाव को समझने का अवसर मिल सकता है। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर तक रहेगा, इसलिए किसी व्यक्ति की पहली छाप से ही उसके बारे में पूरी राय न बनाएं। उनकी सोच और व्यवहार को समझने की कोशिश करें। किसी दोस्ती में भी धीरे-धीरे रोमांटिक दिलचस्पी पैदा हो सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो अपनी निजी भावनाएं साझा करने से आप दोनों के बीच बातचीत और गहरी हो सकती है।

सिंगल: किसी सामाजिक मुलाकात या सामान्य बातचीत में कोई व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है। दोस्ती को समय दें और देखें कि दिलचस्पी दोनों ओर से है या नहीं। रिलेशनशिप में: पार्टनर से केवल रोजमर्रा की बातें न करें। अपनी भावनाएं और मन में चल रहे विचार भी साझा करें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ दोस्तों से मिलने या कहीं बाहर जाने की योजना बनाएं। दिनचर्या में थोड़ा बदलाव रिश्ते में ताजगी ला सकता है। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज आपको अपनी भावनाओं को समझने और थोड़ा शांत समय बिताने की जरूरत महसूस हो सकती है। चंद्रमा आपके बारहवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए निजी चिंताएं, आराम और अधूरी बातें मन में आ सकती हैं। काम या दूसरी जिम्मेदारियां भी पार्टनर के साथ बिताने के लिए समय कम कर सकती हैं। व्यस्तता को रिश्ते में दूरी न बनने दें। अगर आप थके हुए हैं या कुछ समय अकेले चाहते हैं, तो पार्टनर को बता दें। उन्हें आपकी स्थिति समझने का मौका मिलेगा और अनावश्यक गलतफहमी भी नहीं होगी।

सिंगल: किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन आज आप अपनी भावनाएं निजी रखना पसंद करेंगे। पहले समझें कि आप इस जुड़ाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। रिलेशनशिप में: व्यस्त कार्यक्रम के बीच पार्टनर को फोन या संदेश जरूर करें। उन्हें यह भरोसा दें कि आप रिश्ते को महत्व देते हैं। विवाहित: जीवनसाथी के साथ भरोसा और समझ बनाए रखें। काम कितना भी हो, उन्हें समय दें और उनकी बात सुनें। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज दोस्ती के जरिए प्रेम जीवन में कोई दिलचस्प मोड़ आ सकता है। चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जो मित्रों, सामाजिक संपर्कों और साझा उम्मीदों से जुड़ा है। किसी पुराने दोस्त से दोबारा संपर्क हो सकता है या किसी समूह की गतिविधि में नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। बाहरी लोगों की राय को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें। अपने और पार्टनर के फैसलों को प्राथमिकता दें।

सिंगल: किसी दोस्ती में रोमांटिक दिलचस्पी बढ़ सकती है। सामने वाले के प्रयासों पर भी ध्यान दें। केवल अपनी ओर से कोशिश करते रहने के बजाय आपसी रुचि समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ कोई नई योजना बनाएं या सामान्य दिनचर्या से अलग समय बिताएं। साझा अनुभव आपको करीब ला सकते हैं। विवाहित: किसी पुराने परिचित के साथ गलतफहमी सुलझाने का अवसर मिल सकता है। शांति की पहल करने से रिश्तों में सहजता लौट सकती है। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज काम और निजी रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होगी। चंद्रमा आपके दसवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए पेशेवर जिम्मेदारियां आपका काफी समय ले सकती हैं। पार्टनर को लग सकता है कि आप काम को रिश्ते से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। दिन कितना भी व्यस्त हो, उनकी बात सुनने के लिए कुछ समय जरूर निकालें। कार्यस्थल या किसी पेशेवर संपर्क के जरिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है। बातचीत को जल्द कोई नाम देने के बजाय सामने वाले को समझने का समय दें।

सिंगल: काम या किसी पेशेवर संपर्क के माध्यम से कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। बातचीत सहज रखें और जल्दबाजी में प्रतिबद्धता का फैसला न करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर को दिनभर की व्यस्तता के बाद आपकी मौजूदगी चाहिए हो सकती है। उनकी बात सुनें और बातचीत को केवल काम तक सीमित न रखें। विवाहित: घर और परिवार की जिम्मेदारियों में जीवनसाथी की मदद करें। काम का दबाव आपके बोलने के लहजे पर असर न डाले। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके विचार और रुचियां आपसे मेल खाते हों। चंद्रमा आपके नौवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे लंबी बातचीत, यात्रा और साझा अनुभवों में दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो भविष्य की योजनाओं पर बात करने का अच्छा अवसर मिलेगा। परिवार या विवाह से जुड़ी चर्चा भी सामने आ सकती है। किसी फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय पार्टनर को अपनी राय रखने का पूरा मौका दें।

सिंगल: यात्रा, दोस्तों या किसी सामाजिक कार्यक्रम में मुलाकात अच्छी छाप छोड़ सकती है। आकर्षण के साथ समान विचारों और मूल्यों को भी महत्व दें। रिलेशनशिप में: जिस योजना पर आप दोनों कुछ समय से विचार कर रहे हैं, उस पर बातचीत करें। फैसलों में पार्टनर को शामिल करना उन्हें अच्छा लगेगा। विवाहित: परिवार या विवाह से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में जीवनसाथी के साथ शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज भावनाएं कुछ अधिक तीव्र महसूस हो सकती हैं। चंद्रमा आपके आठवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे भरोसे, निजी चिंताओं और भावनात्मक नजदीकी से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं। पार्टनर के व्यवहार में बदलाव देखकर आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन बिना पूरी बात जाने निष्कर्ष पर न पहुंचें। किसी के जवाब से निराशा हो तो अपनी भावनाएं शांत तरीके से व्यक्त करें। रिश्ते में अपनी सीमाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। हर बात को मन में रखने से चिंता बढ़ सकती है, इसलिए सही समय पर बातचीत करें।

सिंगल: ऐसे व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ने में समय लें जिसके इरादे अभी स्पष्ट नहीं हैं। उनके वादों से ज्यादा व्यवहार पर ध्यान दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर कुछ दूर लगें तो अनुमान लगाने के बजाय उनसे पूछें कि क्या बात है। सवाल पूछते समय आरोप लगाने से बचें। विवाहित: परिवार में मतभेद या जीवनसाथी को लेकर कोई चिंता हो सकती है। बाहरी तनाव को अपने वैवाहिक रिश्ते पर असर न डालने दें। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज रिश्ते में प्रतिबद्धता और आपसी अपेक्षाओं पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। चंद्रमा आपके सातवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए पार्टनर की जरूरतें और आपके बीच समय का संतुलन अहम हो सकता है। वे आपसे अधिक समय या सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को अतिरिक्त जिम्मेदारी समझकर टालने के बजाय उनकी भावना समझें। सिंगल जातकों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो अपनी बात स्पष्ट रूप से रखता है। यह जुड़ाव आपको रिश्ते को लेकर अपनी प्राथमिकताओं पर सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है।

सिंगल: कोई नया व्यक्ति आपको प्रतिबद्धता के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले उसकी प्राथमिकताओं और इरादों को समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर की चिंताओं को बाद के लिए न टालें। उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें और उनकी जरूरतों पर खुलकर चर्चा करें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ सामाजिक गतिविधि या बाहर जाने की योजना बनाएं। उन्हें महसूस कराएं कि उनकी जरूरतें और इच्छाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज रोजमर्रा की जिम्मेदारियां आपके प्रेम जीवन में छोटी चुनौतियां ला सकती हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे काम, दिनचर्या और पुराने मतभेद ध्यान खींच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पार्टनर आपके काम के दबाव को नहीं समझ रहे हैं, तो आलोचना करने के बजाय अपनी स्थिति बताएं। सिंगल जातकों को कार्यस्थल या रोजाना मिलने वाले किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो सकता है। किसी सामान्य परिचय को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य रखें और जल्दबाजी में उम्मीदें न बांधें।

सिंगल: रोज मिलने वाला कोई व्यक्ति आज आपको अलग नजर से देखने का मौका दे सकता है। बातचीत को सहज रखें और परिणाम का दबाव न बनाएं। रिलेशनशिप में: काम और जिम्मेदारियों से जुड़े मुद्दों पर साथ चर्चा करें। कौन कितना योगदान दे रहा है, इसका हिसाब रखने के बजाय समाधान खोजें। विवाहित: घर के कामों को बराबरी से बांटने की कोशिश करें। सहयोग की कमी से नाराजगी बढ़ सकती है, इसलिए अपनी जरूरत स्पष्ट रूप से बताएं। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण के लिए अच्छा माहौल बन सकता है। चंद्रमा आपके पांचवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताने या डेट की योजना बनाने का मन हो सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच कुछ हल्के-फुल्के पल जरूर निकालें। सिंगल जातकों को अपने व्यक्तित्व या साझा रुचियों के कारण किसी का ध्यान मिल सकता है। नए जुड़ाव के लिए खुले रहें, लेकिन सामने वाले को समझने का समय भी दें।

सिंगल: आपकी रुचियों या बातचीत के तरीके से कोई आकर्षित हो सकता है। नए परिचय को सहजता से आगे बढ़ने दें और जल्दबाजी न करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ डेट या कोई अलग गतिविधि तय करें। रोजमर्रा से थोड़ा बदलाव रिश्ते में उत्साह लौटा सकता है। विवाहित: दोस्तों और अन्य जिम्मेदारियों के बीच जीवनसाथी को पूरा समय दें। बिना किसी व्यवधान के साथ बिताए पल उन्हें खास महसूस करा सकते हैं। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज घर और परिवार से जुड़ी बातें आपके प्रेम जीवन के मूड को प्रभावित कर सकती हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे आप भावनात्मक सुरक्षा और घर में शांत माहौल चाहेंगे। पार्टनर की किसी बात को लेकर मन में उलझन है तो उसे बार-बार सोचने के बजाय स्पष्टता मांगें। छोटी असहमति को पूरे दिन पर हावी न होने दें। परिवार के साथ समय बिताना भी आपको अच्छा महसूस करा सकता है। जीवनसाथी के साथ घरेलू जिम्मेदारियों में सहयोग बनाए रखें।