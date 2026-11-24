तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। आज का लव राशिफल 24 नवंबर 2026 बताता है कि प्यार, आकर्षण और रिश्तों में आपसी तालमेल के लिहाज से आपका दिन कैसा रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा सुबह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रिश्तों में स्पष्टता, भरोसे और सही फैसलों पर ध्यान देने का संकेत देता है।

जानिए आज मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों के लिए प्रेम जीवन में क्या खास रहेगा और पार्टनर के साथ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राश वालों, आज आपको अपने खास व्यक्ति से थोड़ा अधिक ध्यान और भरोसा पाने की इच्छा हो सकती है। चंद्रमा का गोचर आपके दूसरे भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए परिवार, पैसों और रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े विषय बातचीत में आ सकते हैं। अगर पार्टनर के साथ किसी आर्थिक या पारिवारिक मुद्दे पर चर्चा करनी है, तो शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। अपनी जरूरत बताना जरूरी है, लेकिन बातचीत को मांग या शिकायत का रूप न दें। सामने वाले के प्रयासों को भी पहचानें।

सिंगल: आज किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, जो अपने व्यवहार में स्थिर और समझदार दिखाई देता है। केवल अच्छी बातें सुनकर प्रभावित न हों। यह भी देखें कि सामने वाला अपने वादों और व्यवहार में कितना एक जैसा रहता है। किसी नए परिचय को आगे बढ़ने का समय दें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर से खुलकर बताएं कि किन बातों से आपको प्यार और सम्मान महसूस होता है। छोटी चर्चा को परीक्षा या शिकायत में न बदलें। एक-दूसरे की अपेक्षाएं समझने से रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ सुकून से भोजन करना या दिन के अंत में कुछ समय साथ बिताना अच्छा रहेगा। कोई छोटा प्रयास भी रोजमर्रा की व्यस्तता में अपनापन लौटा सकता है।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं और रिश्ते से जुड़ी जरूरतों को लेकर आप अधिक जागरूक रह सकते हैं। आप जितना स्नेह और समय देते हैं, बदले में वैसा ही प्रयास पाने की इच्छा भी बढ़ सकती है। आज अपने मन से यह सवाल पूछें कि आप रिश्ते में वास्तव में क्या चाहते हैं। पार्टनर से उम्मीद रखना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे बिना बताए आपकी हर बात समझ लेने की अपेक्षा न करें। प्यार जताने के साथ उसे स्वीकार करना भी सीखें।

सिंगल: आपका आत्मविश्वास और सहज व्यवहार किसी का ध्यान खींच सकता है। कोई व्यक्ति बातचीत शुरू करने में दिलचस्पी दिखा सकता है। आकर्षण महसूस हो तो उसे जानने का मौका दें, लेकिन उसके इरादों को समझने में जल्दबाजी न करें।

रिलेशनशिप में: आज पार्टनर के सामने अपनी भावनाएं साफ रखें। उनकी परवाह जांचने के लिए चुप्पी या नाराजगी का सहारा न लें। आप क्या चाहते हैं, यह सीधे बताएंगे तो सामने वाले के लिए आपको समझना आसान होगा।

विवाहित: घर और काम की जिम्मेदारियों के बीच रोमांस के लिए भी समय निकालें। जीवनसाथी को थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना उनके लिए मायने रख सकता है। साथ बैठकर बातचीत करें और एक-दूसरे के प्रयासों की सराहना करें।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज आप अपनी निजी जिंदगी को थोड़ा शांत और सीमित रखना पसंद कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर आपके बारहवें भाव को सक्रिय करेगा, जिससे मन में चल रही पुरानी बातें, अनकही भावनाएं और अकेले समय बिताने की जरूरत सामने आ सकती है। यदि किसी बात ने आपको परेशान किया है, तो पहले खुद समझें कि असल परेशानी क्या है। इसके बाद पार्टनर से बात करें। कुछ समय अपने लिए लेना गलत नहीं है, बस अपनी दूरी की वजह सामने वाले को समझाना जरूरी होगा।

सिंगल: किसी पुराने परिचित या अधूरे रिश्ते की याद आ सकती है। दोबारा संपर्क करने का मन हो तो सोचें कि पिछली बार दूरी क्यों बनी थी। केवल पुरानी भावनाओं के लौटने को इस बात का संकेत न मानें कि वह रिश्ता आपके भविष्य के लिए सही है।

रिलेशनशिप में: अगर आपको कुछ समय अकेले रहने की जरूरत है, तो पार्टनर को साफ बता दें। बिना वजह बातचीत बंद करने से वे आपकी चुप्पी का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। अपनी भावनाएं समझने के लिए समय लें और फिर खुलकर बात करें।

विवाहित: मन में चल रही चिंता को छिपाकर रखने से भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ शांत माहौल में बातचीत करें। हर बात का तुरंत समाधान जरूरी नहीं, लेकिन एक-दूसरे को सुनना जरूरी है।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज दोस्ती और सामाजिक संपर्क आपकी लव लाइफ में अहम भूमिका निभा सकते हैं। चंद्रमा का गोचर आपके ग्यारहवें भाव को सक्रिय करेगा। ऐसे में दोस्तों के साथ मुलाकात, किसी समूह की गतिविधि या भविष्य की साझा योजनाएं रिश्ते को नई दिशा दे सकती हैं। सिंगल जातकों की किसी परिचित समूह में दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ किसी साझा लक्ष्य पर बात करना अच्छा रहेगा। अपनी अपेक्षाएं वास्तविक रखें और सामने वाले की बात को भी महत्व दें।

सिंगल: किसी दोस्ती में धीरे-धीरे रोमांटिक दिलचस्पी बढ़ सकती है। हालांकि, केवल अपनी भावनाओं के आधार पर यह न मानें कि सामने वाला भी वैसा ही सोचता है। उन्हें अपनी रुचि दिखाने का समय और अवसर दें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करें। आप दोनों किन चीजों को साथ हासिल करना चाहते हैं, इस पर बात करने से आपसी समझ बढ़ सकती है। फैसलों में दोनों की राय शामिल करें।

विवाहित: दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ निजी समय भी जरूर निकालें। सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच अपने रिश्ते को नजरअंदाज न करें।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज काम और निजी रिश्तों के बीच तालमेल बनाना आपके लिए जरूरी रहेगा। चंद्रमा का गोचर आपके दसवें भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए पेशेवर जिम्मेदारियां और करियर से जुड़े विषय आपका समय ले सकते हैं। इसका असर घर पर बातचीत और पार्टनर को दिए जाने वाले समय पर पड़ सकता है। सिंगल जातकों की किसी पेशेवर या औपचारिक माहौल में दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात संभव है। किसी के आत्मविश्वास से प्रभावित होना स्वाभाविक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले व्यक्तिगत अनुकूलता को समझें।

सिंगल: कार्यस्थल या किसी औपचारिक कार्यक्रम में कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। बातचीत को सहज रखें। यह समझने की कोशिश करें कि आप दोनों की सोच और प्राथमिकताएं कितनी मेल खाती हैं।

रिलेशनशिप में: व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकालें। अगर किसी दिन काम अधिक है, तो उन्हें पहले से बता दें। आपकी छोटी-सी बातचीत भी उन्हें यह भरोसा दे सकती है कि रिश्ता आपकी प्राथमिकता में है।

विवाहित: जीवनसाथी के सहयोग की सराहना करें। काम का तनाव घर लाकर उन पर नाराजगी न निकालें। परिवार से जुड़ी चर्चा के दौरान भी अपने शब्दों और लहजे का ध्यान रखें।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज आप अपनी सामान्य दिनचर्या से बाहर निकलकर प्रेम जीवन में कुछ नया अनुभव करना चाहेंगे। चंद्रमा का गोचर आपके नौवें भाव को सक्रिय करेगा। इससे साझा अनुभव, लंबी बातचीत और एक-दूसरे के विचारों को समझने की इच्छा बढ़ सकती है। सिंगल जातक ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिसकी रुचियां या जीवन को देखने का नजरिया उनसे अलग हो। रिश्ते में हैं तो साथ में किसी छोटी यात्रा या नई गतिविधि की योजना बना सकते हैं। हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं, एक-दूसरे की सोच का सम्मान करना जरूरी है।

सिंगल: अपने परिचित दायरे से बाहर नए लोगों से मिलने का मौका दें। अलग विचारों वाला व्यक्ति आपको दिलचस्प लग सकता है। बातचीत के दौरान यह जानने की कोशिश करें कि आपके मूल्यों और जीवन की प्राथमिकताओं में कितनी समानता है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर बात करें। बातचीत को बहस में बदलने या हर बात पर अपनी राय मनवाने से बचें। एक-दूसरे के नजरिए को समझने से नजदीकी बढ़ेगी।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ बाहर जाने या किसी पसंदीदा गतिविधि की योजना बनाएं। रोजमर्रा के माहौल से थोड़ा बदलाव आपको एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर देगा।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज रिश्ते में भावनात्मक नजदीकी और भरोसे का विषय महत्वपूर्ण हो सकता है। चंद्रमा का गोचर आपके आठवें भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आप किसी अनकही बात या साझा जिम्मेदारी को लेकर स्पष्टता चाह सकते हैं। अगर पार्टनर का व्यवहार आपको परेशान कर रहा है, तो बिना निष्कर्ष निकाले उनसे सवाल पूछें। मन में संदेह रखने से स्थिति और उलझ सकती है। सिंगल जातकों को किसी नए व्यक्ति के सामने अपनी निजी बातें साझा करने में थोड़ा समय लेना चाहिए। भरोसा धीरे-धीरे बनता है।

सिंगल: किसी नए परिचय में आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन अपनी गहरी भावनाएं तुरंत साझा करने की जरूरत नहीं है। पहले सामने वाले के स्वभाव और इरादों को समझें। सहजता और भरोसे को आगे बढ़ने दें।

रिलेशनशिप में: किसी संवेदनशील विषय पर बातचीत हो सकती है। अपनी बात रखते समय आरोप लगाने से बचें। पार्टनर को भी अपनी बात पूरी करने दें। धैर्य के साथ की गई चर्चा आप दोनों के बीच भरोसा बढ़ा सकती है।

विवाहित: साझा फैसलों और जिम्मेदारियों के बारे में पारदर्शिता रखें। कोई महत्वपूर्ण चिंता मन में दबाकर न रखें। जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करने से अनावश्यक गलतफहमी से बचा जा सकता है।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी साझेदारी और प्रतिबद्धता पर ध्यान रहेगा। चंद्रमा का गोचर आपके सातवें भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आप यह समझना चाहेंगे कि रिश्ते में दोनों तरफ से कितना प्रयास हो रहा है। यदि आप लंबे समय से पार्टनर की पहल का इंतजार कर रहे हैं, तो बातचीत की शुरुआत आप भी कर सकते हैं। सिंगल जातकों को शांत और स्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति आकर्षित कर सकता है। केवल पहली मुलाकात की केमिस्ट्री पर फैसला लेने के बजाय यह देखें कि आप दोनों भावनात्मक रूप से कितने अनुकूल हैं।

सिंगल: किसी गंभीर और भरोसेमंद स्वभाव वाले व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। शुरुआत में रिश्ता बहुत रोमांचक न लगे, फिर भी उसे समझने का मौका दें। स्थिरता और आपसी सम्मान भी अच्छे रिश्ते की अहम बुनियाद हैं।

रिलेशनशिप में: आप दोनों की अपेक्षाओं पर बातचीत करना उपयोगी रहेगा। अपनी जरूरत बताएं और पार्टनर की प्राथमिकताओं को भी समझें। चर्चा को टकराव बनाने के बजाय ऐसा रास्ता खोजें जो दोनों के लिए उचित हो।

विवाहित: जीवनसाथी की चिंताओं को ध्यान से सुनें। किसी पुराने मुद्दे पर दोनों की राय अलग हो सकती है। निष्पक्ष समझौता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान रिश्ते में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज प्रेम जीवन में छोटी-छोटी जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की आदतें अधिक मायने रख सकती हैं। चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा। ऐसे में घर के काम, समय की कमी या छोटी असहमतियां आपके और पार्टनर के मूड को प्रभावित कर सकती हैं। किसी बात पर नाराजगी है तो असली समस्या पर चर्चा करें। पुराने झगड़ों को बार-बार सामने लाने से समाधान मुश्किल हो सकता है। सिंगल जातकों को किसी परिचित माहौल में आकर्षण महसूस हो सकता है।

सिंगल: अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा ध्यान दें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत बढ़ सकती है जिससे आपकी नियमित मुलाकात होती है। रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़े तो उसे समय दें और जल्दबाजी में कोई फैसला न करें।

रिलेशनशिप में: घर या निजी जिम्मेदारियों को बराबर बांटने की कोशिश करें। पार्टनर की छोटी गलतियों पर आलोचना करने से बचें। अगर कोई काम ठीक से नहीं हुआ है, तो नाराजगी जताने के बजाय मिलकर उसे पूरा करें।

विवाहित: आज व्यावहारिक सहयोग भी प्यार जताने का अच्छा तरीका रहेगा। जीवनसाथी के काम में हाथ बंटाएं और उनकी व्यस्तताओं को समझें। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को मिलकर संभालने से रिश्ते में अपनापन बना रहेगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज प्रेम और रोमांस को लेकर आपका मन अधिक सहज रह सकता है। चंद्रमा का गोचर आपके पांचवें भाव को सक्रिय करेगा, जो प्रेम, आकर्षण और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा माना जाता है। सिंगल जातक किसी नए परिचय को लेकर उत्साहित महसूस कर सकते हैं। रिश्ते में रहने वाले लोग डेट, साझा शौक या छोटे सरप्राइज के जरिए आपसी नजदीकी बढ़ा सकते हैं। हालांकि, हर पल से बहुत अधिक उम्मीद न रखें। कभी-कभी साधारण समय भी रिश्ते को खुशी दे सकता है।

सिंगल: किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का अच्छा मौका मिल सकता है। अपनी रुचि जाहिर करें, लेकिन भरोसा बनने की प्रक्रिया को समय दें। सामने वाले को जानने के लिए सहज बातचीत जारी रखें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर को उस तरीके से स्नेह जताएं जिसे वे समझते और पसंद करते हैं। साथ में कोई पसंदीदा गतिविधि करें या छोटी-सी मुलाकात की योजना बनाएं। आपका ध्यान और समय रिश्ते में उत्साह बढ़ा सकता है।

विवाहित: काम और परिवार की चर्चाओं से अलग कुछ समय एक-दूसरे के लिए रखें। साथ बैठकर पसंदीदा फिल्म देखना या बाहर भोजन करना अच्छा रहेगा। हर बातचीत को जिम्मेदारियों तक सीमित न रखें।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज घर, परिवार और भावनात्मक सुकून आपकी प्राथमिकता बन सकते हैं। चंद्रमा का गोचर आपके चौथे भाव को सक्रिय करेगा। ऐसे में आप ऐसा माहौल चाहेंगे जहां बिना किसी दबाव के अपनी भावनाएं साझा कर सकें। यदि परिवार के किसी सदस्य की राय आपके रिश्ते को प्रभावित कर रही है, तो पार्टनर के साथ मिलकर सीमाएं तय करें। सिंगल जातकों को ऐसा व्यक्ति पसंद आ सकता है जिसके साथ वे सहज महसूस करें। दिखावे से अधिक आपको भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत रह सकती है।

सिंगल: ऐसे व्यक्ति को महत्व दें जिसके सामने आप अपने स्वभाव के साथ सहज रह सकें। किसी परिचित या नए व्यक्ति के साथ बातचीत आगे बढ़े तो देखें कि क्या आप दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।

रिलेशनशिप में: परिवार से जुड़ी किसी चिंता को पार्टनर के साथ साझा करें। बात बढ़ने से पहले आपसी सहमति से समाधान खोजें। बाहरी राय के कारण अपने रिश्ते में अनावश्यक तनाव न आने दें।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ घर पर शांत समय बिताना अच्छा रहेगा। परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों पर चर्चा करें, लेकिन बातचीत को केवल काम तक सीमित न रखें। एक-दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को समझने की कोशिश करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज बातचीत आपके प्रेम जीवन में अहम भूमिका निभा सकती है। चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेगा, जिससे संदेश, फोन कॉल और छोटी मुलाकातों के जरिए जुड़ाव बढ़ सकता है। सिंगल जातकों को दोस्तों, पड़ोस या रोजमर्रा के कामों के दौरान कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें जल्दबाजी में संदेश भेजने या बिना सोचे कुछ कहने से बचना चाहिए। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन उसे स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से रखना भी जरूरी है।

सिंगल: कोई व्यक्ति आपको पसंद आता है तो बातचीत शुरू करने में संकोच न करें। शुरुआत को सहज रखें और सामने वाले की प्रतिक्रिया समझें। हर परिचय को तुरंत रिश्ते में बदलने की जरूरत नहीं है।

रिलेशनशिप में: किसी संवेदनशील विषय पर बात करते समय अपनी बात स्पष्ट रखें। जल्दबाजी में भेजा गया संदेश या अधूरा जवाब गलतफहमी पैदा कर सकता है। जरूरी बातों पर आमने-सामने बातचीत करना बेहतर रहेगा।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ रोजमर्रा की छोटी बातें साझा करें। केवल जरूरी कामों पर चर्चा करने के बजाय एक-दूसरे का हाल पूछें। नियमित बातचीत से भावनात्मक नजदीकी और आपसी समझ बनी रह सकती है।