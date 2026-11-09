9 नवंबर का लव राशिफल: किस राशि की होगी पार्टनर से अनबन, किसे मिलेगा प्यार? पढ़ें किस्मत का हाल

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 9 नवंबर 2026 का लव राशिफल रिश्तों में स्पष्ट बातचीत और जिम्मेदारी का महत्व बताता है। आज किसी छोटी बात पर पार्टनर से अनबन हो सकती है, तो कहीं पुराने मतभेद सुलझाने का मौका मिलेगा। सिंगल जातकों की मुलाकात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है। वहीं, प्रेम संबंधों और शादीशुदा जीवन में एक-दूसरे की जरूरतों को समझना जरूरी रहेगा। जानें, मेष से मीन तक सभी राशियों की लव लाइफ कैसी रहेगी।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज रिश्तों को लेकर कोई जरूरी बातचीत आगे बढ़ सकती है। चंद्रमा, सूर्य और बुध आपके सातवें भाव में हैं, जो विवाह और साझेदारी का भाव है। काफी समय से टल रही बात पर चर्चा करने का मौका मिल सकता है। पैसों या भविष्य की योजनाओं को लेकर मतभेद हों, तो इसे अहंकार की लड़ाई न बनाएं। पार्टनर की जरूरत समझने की कोशिश करें। आपकी बात तभी असर करेगी, जब आप उनकी बात भी ध्यान से सुनेंगे।

सिंगल: काम या किसी पेशेवर बातचीत के दौरान किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। शुरुआत में शायद आप डेटिंग के बारे में न सोच रहे हों, फिर भी किसी दिलचस्प बातचीत को नजरअंदाज न करें। सामने वाले की मंशा समझने के लिए समय लें।

रिलेशनशिप में: पैसों या साझा योजनाओं पर लंबी बातचीत हो सकती है। किसने ज्यादा प्रयास किया, इस पर बहस करने के बजाय समस्या का हल खोजें। शांत समय चुनकर अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें। विवाहित: जीवनसाथी को आज आपकी सलाह से अधिक आपके ध्यान की जरूरत हो सकती है। उनकी बात सुनें और कुछ समय फोन या दूसरे कामों से दूर साथ बिताएं। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज प्रेम जीवन में अपनी बात मनवाने के बजाय पार्टनर को सुनना अधिक जरूरी रहेगा। चंद्रमा आपके छठे भाव में है, इसलिए छोटी असहमति भी बड़ी लग सकती है। हो सकता है कि पार्टनर किसी बात को लेकर परेशान हो और आपको उनकी प्रतिक्रिया समझ न आए। तुरंत अपना पक्ष रखने के बजाय पहले उनकी भावना जानें। आज रिश्ते में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके धैर्य और व्यवहार पर रहेगी।

सिंगल: कोई व्यक्ति संदेश या बातचीत के जरिए दिलचस्पी दिखा सकता है। केवल मीठी बातों पर भरोसा न करें। देखें कि उसके व्यवहार में भी निरंतरता है या नहीं। रिलेशनशिप में: पार्टनर को हर समस्या का समाधान नहीं, बल्कि आपका भरोसा और अपनापन चाहिए हो सकता है। शाम को एक प्यार भरा संदेश या छोटी सी पहल रिश्ते की खटास कम कर सकती है। विवाहित: जीवनसाथी की सेहत या रोजमर्रा के तनाव पर ध्यान दें। उनसे पूछें कि दिन कैसा रहा। घर पर साथ बैठकर भोजन करना किसी बड़े आयोजन से अधिक सुकून दे सकता है। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज प्रेम जीवन में हल्कापन, आकर्षण और बातचीत की गर्माहट बनी रह सकती है। चंद्रमा आपके पांचवें भाव में है, जो प्रेम, रोमांस और रचनात्मकता से जुड़ा है। पार्टनर के साथ किसी पुराने विषय पर बात करने और भविष्य की उम्मीदें साझा करने का अच्छा मौका मिल सकता है। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। आपकी सहज बातचीत और हाजिरजवाबी आज किसी के दिल में खास जगह बना सकती है।

सिंगल: किसी के साथ हल्की-फुल्की छेड़छाड़ या दोस्ताना बातचीत आगे चलकर खास बन सकती है। ध्यान दें कि सामने वाला भी बातचीत जारी रखने की पहल करता है या नहीं। रिलेशनशिप में: रात को पार्टनर के साथ लंबी बातचीत हो सकती है। कोई ऐसी इच्छा या योजना साझा करें, जिसे आप अब तक मन में रखे हुए थे। आपकी ईमानदारी उन्हें करीब ला सकती है। विवाहित: भाई-बहन या परिवार के किसी सदस्य से छोटी बहस हो सकती है। उसका असर अपने वैवाहिक रिश्ते पर न पड़ने दें। जीवनसाथी का साथ लें और निजी मतभेदों को अलग रखें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा आपके प्रेम जीवन का केंद्र रहेंगे। चंद्रमा आपके चौथे भाव में है, इसलिए आप ऐसा माहौल चाहेंगे जहां पार्टनर के साथ सहज महसूस कर सकें। घर, संपत्ति या भविष्य में साथ रहने की व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है। अपनी बात रखते समय लहजा नरम रखें। किसी व्यावहारिक मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ाने के बजाय मिलकर समाधान खोजें।

सिंगल: आपके पड़ोस या परिचितों के दायरे में कोई व्यक्ति आपमें दिलचस्पी ले सकता है। तुरंत फैसला करने के बजाय देखें कि वह आपको समझने और जानने का कितना प्रयास करता है। रिलेशनशिप में: घर बदलने, साथ रहने या परिवार से जुड़ी किसी योजना पर बातचीत हो सकती है। छोटी परेशानियों को जमा न होने दें। समय रहते बात करेंगे तो गलतफहमी से बच सकते हैं। विवाहित: जीवनसाथी परिवार या संपत्ति से जुड़े किसी फैसले पर आपकी राय चाह सकते हैं। व्यस्तता के बावजूद उन्हें समय दें। मिलकर चर्चा करने से जिम्मेदारी संभालना आसान होगा। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज आपकी बातचीत का तरीका रिश्तों पर गहरा असर डाल सकता है। सूर्य, बुध और चंद्रमा आपके तीसरे भाव में हैं, जो संवाद और प्रयासों से जुड़ा है। आप अपनी बात खुलकर रखेंगे और यही आत्मविश्वास आकर्षण भी बढ़ा सकता है। हालांकि, सीधे बोलने के चक्कर में किसी अपने को ठेस न पहुंचाएं। अपनी बात कहने के बाद पार्टनर को भी जवाब देने का अवसर दें।

सिंगल: किसी सामाजिक कार्यक्रम या मित्र के जरिए दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अपनी बातों से प्रभावित करने के साथ सामने वाले की रुचियों और विचारों को भी जानें। रिलेशनशिप में: मन में कोई बात है तो उसे दबाकर न रखें। हालांकि, गंभीर चर्चा के लिए सही समय चुनें। दोपहर में भेजा गया प्यार भरा संदेश भी पार्टनर का मूड अच्छा कर सकता है। विवाहित: दोस्तों के साथ छोटी यात्रा या मिलने-जुलने की योजना बन सकती है। उसमें जीवनसाथी को जरूर शामिल करें। उन्हें बाद में बताने के बजाय शुरुआत से योजना का हिस्सा बनाएं। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज आपके शब्द और व्यवहार लोगों पर अच्छी छाप छोड़ सकते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में है, जो वाणी, परिवार और मूल्यों से जुड़ा है। सूर्य और बुध की मौजूदगी भी बातचीत को महत्वपूर्ण बना रही है। पार्टनर की चुप्पी को अपनी ओर से कोई नकारात्मक अर्थ न दें। सीधे पूछना बेहतर रहेगा। परिवार या धार्मिक आयोजन के दौरान किसी खास व्यक्ति के साथ भावनात्मक नजदीकी भी बढ़ सकती है।

सिंगल: आपकी शांत और समझदारी भरी बातचीत किसी का ध्यान खींच सकती है। किसी के आकर्षण को अच्छा संकेत मानें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले विचारों और स्वभाव की अनुकूलता जरूर देखें। रिलेशनशिप में: पार्टनर कुछ खोए हुए या व्यस्त लग सकते हैं। मन में सवाल रखने के बजाय शाम को उनसे पूछें कि क्या कोई बात परेशान कर रही है। विवाहित: परिवार की पूजा या धार्मिक आयोजन में साथ शामिल होने से अच्छा समय मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ कुछ निजी और अर्थपूर्ण पल बिताएं। स्थिरता भी प्यार जताने का एक तरीका है। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज आपकी भावनाएं अधिक सक्रिय रह सकती हैं। चंद्रमा, सूर्य और बुध आपकी ही राशि में हैं, इसलिए रिश्तों में आपकी बात और आपकी प्रतिक्रिया दोनों महत्वपूर्ण होंगी। परिवार के किसी सदस्य की टिप्पणी या पार्टनर की कही छोटी बात आपको प्रभावित कर सकती है। तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा ठहरें। भविष्य की योजनाओं और अपनी जरूरतों पर बातचीत करने के लिए दिन अच्छा रह सकता है।

सिंगल: किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है, जो आपको पहले से परिचित या सहज लगे। यह जरूर देखें कि उनके साथ आपको लंबे समय का भरोसा भी महसूस होता है या केवल क्षणिक अपनापन। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बात हो सकती है। अपनी इच्छाएं स्पष्ट रखें। हर सवाल का जवाब पहले से तय होना जरूरी नहीं है। ईमानदार बातचीत अधिक मायने रखेगी। विवाहित: घर पर पूजा या शांत शाम की योजना बनाएं। दिन की भागदौड़ के बीच जीवनसाथी के साथ कुछ समय बिताने से रिश्ते में सुकून और अपनापन बना रहेगा। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज आप प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी और शांति चाह सकते हैं। चंद्रमा आपके बारहवें भाव में है, इसलिए मन पुरानी बातों और अनकहे सवालों की ओर जा सकता है। अकेले समय बिताना गलत नहीं है, लेकिन हर बात को संदेह की नजर से देखने से बचें। यदि किसी बात ने परेशान किया है, तो पार्टनर से बात करें। मन में सवाल बढ़ाने से बेहतर है कि आप उन्हें साझा करें।

सिंगल: अपनी भावनाएं निजी रखना चाहेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर भी जो व्यक्ति ईमानदारी से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उसे बिना वजह दूर न करें। रिलेशनशिप में: जरूरी नहीं कि हर बार रोमांटिक कार्यक्रम ही आपको करीब लाएं। साथ बैठकर कोई काम करना या दिन की बातें साझा करना भी भावनात्मक दूरी कम कर सकता है। विवाहित: देर रात तक जागने या स्क्रीन पर समय बिताने से थकान बढ़ सकती है। समय पर आराम करें और जीवनसाथी के साथ शांत मन से बातचीत करें। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज आपके सामाजिक संपर्क प्रेम जीवन में नई संभावना ला सकते हैं। चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में है, जो मित्रों, इच्छाओं और साझा योजनाओं से जुड़ा है। दोस्तों के साथ मुलाकात या किसी समूह की गतिविधि में पार्टनर के साथ अच्छा समय मिल सकता है। अपने सामाजिक जीवन में उन्हें शामिल करें। साथ मिलकर कुछ नया अनुभव करना आज रिश्ते में उत्साह बढ़ा सकता है।

सिंगल: दोस्त की पार्टी, समूह यात्रा या किसी साझा प्रोजेक्ट के दौरान खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। बातचीत को सहज रखें और आकर्षण को समय के साथ आगे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर आपसे अधिक समय चाह सकते हैं। साथ बाहर जाने या दोस्तों के साथ कोई योजना बनाने की पहल करें। साझा अनुभव आज आप दोनों को करीब ला सकते हैं। विवाहित: घर पर मेहमानों या परिवार की जिम्मेदारियों में जीवनसाथी काफी मदद कर सकते हैं। उनके सहयोग को स्वीकार करें और काम पूरे होने के बाद साथ बाहर जाने की योजना बनाएं। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज प्रेम जीवन में जिम्मेदारी और भरोसा आपके लिए खास महत्व रखेंगे। चंद्रमा आपके दसवें भाव में है, जो काम, प्रतिष्ठा और कर्तव्य से जुड़ा है। पार्टनर आपसे केवल अच्छी बातें सुनना नहीं, बल्कि आपके व्यवहार में उनका साथ देखना चाह सकते हैं। आपने कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। व्यस्त दिन के बीच भी उनके लिए समय निकालना रिश्ते को मजबूत करेगा।

सिंगल: कार्यस्थल, पारिवारिक परिचय या धार्मिक आयोजन में किसी गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को महत्व दें जिसकी सोच और भविष्य के लक्ष्य आपसे मेल खाते हों। रिलेशनशिप में: पार्टनर किसी फैसले या जिम्मेदारी को लेकर तनाव में हो सकते हैं। उन्हें व्यावहारिक मदद और भावनात्मक सहारा दें। शांत बातचीत से उन्हें भरोसा मिलेगा कि आप उनके साथ हैं। विवाहित: काम और मेहमानों के कारण व्यस्तता रह सकती है। इसके बीच जीवनसाथी को थोड़ा समय दें। कोई छोटा सा ध्यान रखने वाला व्यवहार भी आपके प्यार को जता सकता है। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज पुरानी यादें और परिवार से जुड़ी भावनाएं आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। चंद्रमा आपके नौवें भाव में है, जो विश्वास, परंपरा और जीवन के नजरिए से जुड़ा है। किसी पुरानी बात को याद करके वर्तमान रिश्ते पर संदेह न करें। पार्टनर के इरादों पर भरोसा रखें और उनकी भावनाएं भी सुनें। साथ में किसी पसंदीदा जगह जाना या शांत समय बिताना अच्छा रहेगा।

सिंगल: किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, जिसके विचार आपसे मिलते हों। तुरंत रिश्ते का नाम तय करने के बजाय समय दें और देखें कि उनके व्यवहार में कितनी सच्चाई है। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ शाम को बाहर जाने या किसी पसंदीदा जगह पर मिलने की योजना बनाएं। उनकी भावनाओं को सुनें। एक-दूसरे के साथ सहज समय बिताना रोमांस को फिर से बढ़ा सकता है। विवाहित: परिवार के बड़े सदस्यों से आशीर्वाद या सलाह मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ पूजा या पारिवारिक परंपरा में शामिल हों। कुछ शांत पल आप दोनों के लिए खास रहेंगे। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज प्रेम जीवन में पुरानी उलझनें या अधूरी भावनाएं फिर सामने आ सकती हैं। चंद्रमा आपके आठवें भाव में है, जो गहरे भावनात्मक अनुभवों और साझा मामलों से जुड़ा है। किसी पुरानी बात को वर्तमान रिश्ते में बार-बार लाने से तनाव बढ़ सकता है। अपनी बात नरमी से रखें और पार्टनर को भी पूरा समय दें। हर समस्या का समाधान तुरंत मिलना जरूरी नहीं है।