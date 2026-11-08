लव राशिफल 8 नवंबर: दिवाली की व्यस्तता में पार्टनर को दें समय, बातचीत और समझ से मजबूत होंगे रिश्ते

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। दिवाली पर परिवार और पार्टनर के साथ समय बिताने के बीच रिश्तों को भी समझना जरूरी होगा। 8 नवंबर को चंद्रमा तुला राशि में स्वाती नक्षत्र में रहेगा। बुध तुला राशि में और शुक्र कन्या राशि में वक्री हैं।

ऐसे में बातचीत, पुरानी अपेक्षाओं और आपसी तालमेल पर ध्यान देना होगा। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का प्रेम राशिफल। मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज आप पार्टनर से अधिक समय और ध्यान चाहेंगे। दिवाली की व्यस्तता में छोटी असहमति आपका मूड बिगाड़ सकती है। तुरंत नाराज होने के बजाय अपनी बात समझाएं।

सिंगल: किसी पारिवारिक समारोह या दोस्तों के साथ मुलाकात में नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। बातचीत अच्छी लगे तो आगे बढ़ाएं। रिलेशनशिप में: पार्टनर से साथ समय बिताने की इच्छा साफ बताएं। थोड़ी देर की बातचीत भी आप दोनों को करीब ला सकती है। विवाहित: घर की तैयारियां मिलकर पूरी करें। परिवार के कार्यक्रमों के बाद जीवनसाथी के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज रिश्ते में भरोसे और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत महसूस हो सकती है। कोई पुरानी शिकायत या अधूरी अपेक्षा फिर सामने आ सकती है। वर्तमान की तुलना अतीत से न करें।

सिंगल: किसी साझा मित्र या पारिवारिक परिचित के जरिए नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। उसे समझने के लिए समय दें। रिलेशनशिप में: भविष्य को लेकर पार्टनर से बात करें, लेकिन तुरंत जवाब या वादा करने का दबाव न बनाएं। विवाहित: परिवार या पैसों से जुड़ा फैसला मिलकर लें। जीवनसाथी की राय सुनें और पुरानी शिकायतों को फिर उठाने से बचें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज किसी पुराने परिचित का संदेश या अचानक शुरू हुई बातचीत आपको खुश कर सकती है। हालांकि, एक संदेश को प्रेम का पक्का संकेत न मानें। सामने वाले के व्यवहार को भी समझें।

सिंगल: कोई पुराना मित्र आपसे संपर्क कर सकता है। देखें कि दिवाली के बाद भी वह बातचीत जारी रखने में रुचि दिखाता है या नहीं। रिलेशनशिप में: पार्टनर से अधिक ध्यान या भरोसा चाहते हैं तो सीधे अपनी बात रखें। इशारों में बात करने से गलतफहमी बढ़ सकती है। विवाहित: परिवार की राय को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें। जरूरी बातों पर जीवनसाथी से सीधे चर्चा करें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज आप पार्टनर और परिवार के साथ सुकून से दिवाली मनाना चाहेंगे। किसी की छोटी टिप्पणी या उम्मीद के मुताबिक जवाब न मिलने पर मन खराब हो सकता है। बात को बढ़ाने से बचें।

सिंगल: किसी पुराने परिचित का संदेश आ सकता है। दोबारा बातचीत शुरू करने से पहले सोचें कि पिछली बार दूरी क्यों बनी थी। रिलेशनशिप में: पार्टनर से यह उम्मीद न करें कि वे बिना बताए आपका मूड समझ जाएंगे। अपनी परेशानी साफ शब्दों में बताएं। विवाहित: घर की तैयारियों में जीवनसाथी का हाथ बंटाएं। जिम्मेदारियां साझा करने से तनाव कम होगा और साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज परिवार और सामाजिक मेलजोल के दौरान किसी खास व्यक्ति से नजदीकी बढ़ सकती है। हालांकि, खर्च या पारिवारिक योजनाओं पर अलग राय सामने आ सकती है। अपनी बात रखने के साथ पार्टनर को भी सुनें।

सिंगल: किसी पारिवारिक समारोह या दोस्त के जरिए नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। बातचीत सहज लगे तो संपर्क बनाए रखें। रिलेशनशिप में: दिवाली की योजनाओं या खर्चों पर मतभेद हो सकते हैं। बहस के बजाय मिलकर बीच का रास्ता निकालें। विवाहित: जीवनसाथी को तैयारियों में आपके सहयोग की उम्मीद रहेगी। काम बांटें और उनके प्रयासों की सराहना करें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज कोई आपकी ओर आकर्षित हो सकता है, लेकिन उसकी भावनाओं को समझने में समय लगेगा। हर संदेश या इशारे का मतलब निकालने से बचें। रिश्ते में स्पष्ट बातचीत जरूरी रहेगी।

सिंगल: दिवाली की मुलाकात में कोई व्यक्ति दिलचस्पी दिखा सकता है। दोस्ताना व्यवहार को तुरंत प्रतिबद्धता न समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर व्यस्त या परेशान दिखें तो अनुमान लगाने के बजाय उनसे पूछें। उनकी बात समझने की कोशिश करें। विवाहित: परिवार की तैयारियों में जीवनसाथी व्यस्त रह सकते हैं। उनसे सहयोग की उम्मीद रखने के साथ खुद भी जिम्मेदारियां निभाएं। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज पुराने रिश्ते या अधूरी बातचीत की याद लौट सकती है। किसी पुराने व्यक्ति का संदेश भी मिल सकता है। भावनाओं में बहकर फैसला लेने से पहले समझें कि पिछली बार रिश्ता क्यों नहीं चल पाया था।

सिंगल: पुराने परिचित से संपर्क हो सकता है। दोबारा शुरुआत करने से पहले देखें कि पुरानी समस्याओं में कोई बदलाव आया है या नहीं। रिलेशनशिप में: प्रतिबद्धता, निजी समय या भविष्य की योजनाओं पर बात हो सकती है। अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें और पार्टनर को भी सुनें। विवाहित: दिवाली की व्यस्तता के बाद जीवनसाथी के साथ शांत समय बिताएं। निजी मुद्दों को दूसरों के सामने उठाने से बचें। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज आप बड़े समारोहों के बजाय करीबी लोगों के साथ समय बिताना पसंद कर सकते हैं। किसी पुराने मित्र से बातचीत फिर शुरू हो सकती है। दोस्ती को तुरंत प्रेम या प्रतिबद्धता न समझें।

सिंगल: आपके सामाजिक दायरे में कोई व्यक्ति दिलचस्पी दिखा सकता है। उसके व्यवहार को समझने के लिए समय लें। रिलेशनशिप में: भविष्य की योजनाओं और अपनी प्राथमिकताओं पर पार्टनर से बात करें। उनकी इच्छाओं को भी महत्व दें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ किसी उत्सव या बाहर जाने की योजना बन सकती है। ऐसी जगह चुनें जहां दोनों सहज रहें। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों के कारण आप पार्टनर को कम समय दे सकते हैं। उन्हें अपनी व्यस्तता के बारे में बताएं। रिश्ते के लिए भी थोड़ा समय निकालना जरूरी होगा।

सिंगल: काम, यात्रा या सामाजिक समारोह में समान रुचियों वाले व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रिलेशनशिप में: पार्टनर भविष्य की योजनाओं पर बात कर सकते हैं। जवाब देने से पहले उनकी बात ध्यान से सुनें। विवाहित: दिवाली की भागदौड़ के बीच जीवनसाथी के लिए कुछ समय निकालें। फोन से दूर साथ बैठकर बातचीत करें। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज परिवार की अपेक्षाओं और पार्टनर की पसंद के बीच तालमेल बैठाना पड़ सकता है। दिवाली की योजनाओं या यात्रा को लेकर अलग राय हो सकती है। अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय समझौते की कोशिश करें।

सिंगल: पढ़ाई, यात्रा या पारिवारिक परिचय के जरिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। रिलेशनशिप में: भविष्य की किसी योजना पर असहमति हो तो दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लें। विवाहित: घर की तैयारियों में जीवनसाथी का सहयोग करें। काम पूरा होने के बाद साथ कुछ सुकून भरे पल बिताएं। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज आप रिश्ते में गहराई और भरोसा चाहेंगे, लेकिन अपनी बात कहने में झिझक हो सकती है। किसी संदेश या टिप्पणी का गलत अर्थ निकालने के बजाय सीधे पूछें।

सिंगल: किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। उसकी बातों के साथ व्यवहार पर भी ध्यान दें। रिलेशनशिप में: भरोसे या निजी समय को लेकर बातचीत हो सकती है। अपनी परेशानी आरोप लगाने के बजाय शांति से बताएं। विवाहित: परिवार या पैसों से जुड़ा फैसला लेने से पहले जीवनसाथी से चर्चा करें। दोनों की सहमति जरूरी होगी। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज आप रिश्ते में भरोसे और भावनात्मक सुरक्षा चाह सकते हैं। प्रतिबद्धता या किसी पुरानी उलझन पर बातचीत हो सकती है। एक कठिन बातचीत के आधार पर जल्दबाजी में फैसला न लें।