5 नवंबर लव राशिफल: वृषभ-कन्या के जीवन में दस्तक देगा नया प्यार, मेष और कुंभ को बरतनी होगी रिश्तों में समझदारी

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 5 नवंबर 2026 को चंद्रमा सुबह सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेगा। उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रिश्तों में भरोसे, साथ और छोटी प्रतिबद्धताओं का महत्व बढ़ा सकता है।

वहीं, तुला राशि में वक्री शुक्र और बुध पुरानी अपेक्षाओं पर दोबारा सोचने का संकेत देते हैं। जानें आज किस राशि को नए प्यार का मौका मिलेगा और किसे रिश्ते में धैर्य रखने की जरूरत होगी।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today)

मेष राशि वालों, आज काम का दबाव, आर्थिक चिंता या घरेलू जिम्मेदारियां पार्टनर के लिए आपका समय कम कर सकती हैं। छठे भाव में चंद्रमा पर शनि का प्रभाव रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की सलाह देता है। हो सकता है कि आप काम की परेशानी घर तक ले आएं। ऐसे में पार्टनर को आपकी सलाह से ज्यादा आपके साथ और भरोसे की जरूरत हो सकती है। अपनी थकान और तनाव के बारे में खुलकर बताएं।

सिंगल: कार्यस्थल या रोजमर्रा के कामों के दौरान किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। व्यस्तता के कारण अच्छी संभावना को नजरअंदाज न करें। बातचीत बढ़े, तो सामने वाले के इरादों को समझने का समय दें। रिलेशनशिप में: घर के खर्च या जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा असहज हो सकती है। कौन ज्यादा काम कर रहा है, इस पर बहस करने के बजाय मिलकर समाधान खोजें। विवाहित: जीवनसाथी को लग सकता है कि आप बाहर के कामों में अधिक व्यस्त हैं। उनके साथ बिना किसी व्यवधान के समय बिताएं। रिश्तेदारों या पड़ोसियों से जुड़ा तनाव घर के माहौल पर असर न डालने दें। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज प्रेम जीवन में नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। पांचवें भाव में चंद्रमा का प्रभाव आकर्षण और भावनाओं को व्यक्त करने की इच्छा बढ़ा सकता है। आप किसी को अपने दिल की बात बताने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। हालांकि, सामने वाले की अपेक्षाओं को समझना भी जरूरी होगा। यदि पहले से रिश्ते में हैं, तो पहल करके दूरियों को कम कर सकते हैं। आज अपने मन की बात कहने से हिचकिचाएं नहीं।

सिंगल: किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपकी प्यार को लेकर सोच बदल जाए। किसी परिचित का व्यवहार भी अचानक खास लग सकता है। नए रिश्ते की संभावना के लिए खुले रहें, लेकिन जल्दबाजी में वादे न करें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बात कर सकते हैं। डेट, छोटी सैर या दोस्तों के साथ कोई कार्यक्रम रिश्ते में ताजगी ला सकता है। पुरानी भावनात्मक दूरी रही है, तो बातचीत की पहल करें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर हो सकती है। किसी लंबित योजना पर चर्चा करें और सामाजिक व्यस्तताओं के बीच रोमांस के लिए भी समय निकालें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज घर और परिवार से जुड़े काम आपका काफी समय ले सकते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति घरेलू सुकून और भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत देती है। काम के साथ घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए पार्टनर के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। परिवार की किसी महिला सदस्य या माता से छोटी बात पर मतभेद हो, तो अपनी बात नरमी से रखें। घर का तनाव प्रेम जीवन पर हावी न होने दें।

सिंगल: कोई ऐसा व्यक्ति आकर्षित कर सकता है जिसके साथ आप सहज और समझे हुए महसूस करें। परिचितों या साझा दोस्तों के जरिए बातचीत आगे बढ़ सकती है। संबंध को तुरंत नाम देने का दबाव न लें। रिलेशनशिप में: पार्टनर साथ समय बिताना चाह सकते हैं, लेकिन घरेलू काम आपकी योजनाओं में बाधा बन सकते हैं। जितना समय दे सकते हैं, उसके बारे में स्पष्ट रहें। साथ में शांत समय बिताने की कोशिश करें। विवाहित: माता या परिवार की किसी महिला सदस्य से असहमति घर का माहौल प्रभावित कर सकती है। जीवनसाथी का सहयोग लें और गुस्से में कोई बात न कहें। घर की जिम्मेदारियां मिलकर संभालना बेहतर रहेगा। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज किसी अधूरी बातचीत को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। तीसरे भाव में चंद्रमा आपको अपनी बात रखने और रिश्तों में पहल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। शनि के प्रभाव के कारण शब्दों का चयन सोच-समझकर करना जरूरी होगा। किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क हो सकता है या पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमी पर बात आगे बढ़ सकती है। अपनी बात आत्मविश्वास से रखें, लेकिन रक्षात्मक रवैया अपनाने से बचें।

सिंगल: आपके सामाजिक दायरे का कोई व्यक्ति दिलचस्पी दिखा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से भी बातचीत शुरू हो सकती है, जिससे पहले संपर्क कम हो गया था। भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले उनके व्यवहार में निरंतरता देखें। रिलेशनशिप में: जिस बात को आप कुछ समय से कहना चाहते थे, उसे आज साझा कर सकते हैं। आरोप लगाने के बजाय अपनी भावनाएं बताएं। साथ में छोटी सैर या आराम से की गई बातचीत मन हल्का कर सकती है।

विवाहित: व्यस्त दिन के बावजूद जीवनसाथी की भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान दें। परिवार की किसी योजना या लंबित विषय को मिलकर पूरा करें। जिम्मेदारियों के कारण आप दोनों के बीच दूरी न आने दें। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज आपकी वाणी और बातचीत का अंदाज प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकता है। दूसरे भाव में चंद्रमा परिवार, बोलचाल और व्यक्तिगत मूल्यों को महत्व देता है। आप अपनी बात सीधे रखना चाहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कही गई टिप्पणी किसी अपने को दुखी कर सकती है। प्यार जताने के साथ सामने वाले की भावनाओं का भी ध्यान रखें। परिवार से जुड़े किसी आयोजन या धार्मिक गतिविधि में जीवनसाथी के साथ शामिल होने का अवसर मिल सकता है।

सिंगल: आपका आत्मविश्वास और बातचीत का तरीका किसी का ध्यान खींच सकता है। परिवार या सामाजिक समारोह में किसी दिलचस्प व्यक्ति से परिचय हो सकता है। पहली मुलाकात के आधार पर तुरंत कोई धारणा न बनाएं। रिलेशनशिप में: अपनी भावनाएं खुलकर बताएं, लेकिन असहमति के दौरान लहजे पर नियंत्रण रखें। पार्टनर के लिए कोई स्नेहपूर्ण संदेश या तारीफ रिश्ते में गर्मजोशी ला सकती है। विवाहित: घर की व्यवस्था या किसी पारिवारिक कार्यक्रम की योजना मिलकर बनाएं। पैसों और परिवार की अपेक्षाओं पर बात करते समय संयम रखें। किसी धार्मिक गतिविधि में साथ शामिल होना अच्छा अनुभव दे सकता है। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज आपका व्यक्तित्व और बातचीत का तरीका लोगों को प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा आपकी राशि में आकर आपको अधिक आत्मविश्वासी और अपनी भावनाएं साझा करने के लिए तैयार बना सकता है। उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रिश्तों में सहयोग और भरोसे को महत्व देता है। पार्टनर की नजरें और ध्यान आप पर रह सकते हैं। फिर भी उनकी किसी बात या व्यवहार को लेकर मन में सवाल उठें, तो बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष न निकालें। शाम तक स्थिति बेहतर हो सकती है।

सिंगल: आपकी सहज बातचीत और आत्मविश्वास किसी को आकर्षित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे करीब आने की कोशिश कर सकता है। केवल ध्यान मिलने से प्रभावित न हों। देखें कि विचार और भावनाएं भी मेल खाते हैं या नहीं।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के किसी व्यवहार को लेकर मन में सवाल हो सकते हैं। अंदाजा लगाने के बजाय उनसे सीधे बात करें। शाम की शांत बातचीत गलतफहमी दूर करने में मदद कर सकती है। विवाहित: जीवनसाथी का मूड या व्यवहार कुछ अलग लगे, तो तुरंत नाराज न हों। उनकी बात सुनें और अपनी चिंता साझा करें। परिवार के साथ समय बिताने से आपसी तालमेल बेहतर हो सकता है। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज आपको काम और निजी जीवन के बीच थोड़ा संतुलन बनाने की जरूरत होगी। बारहवें भाव में चंद्रमा निजी समय और आत्मचिंतन की इच्छा बढ़ा सकता है। वक्री शुक्र आपकी राशि में होने से प्रेम संबंधों में बराबरी और आपसी प्रयासों पर विचार हो सकता है। खर्चों या व्यस्तता के कारण पार्टनर को पर्याप्त समय न मिले, तो चुप रहने के बजाय अपनी स्थिति समझाएं। पुरानी यादों और वर्तमान रिश्ते की वास्तविकता में अंतर समझना भी जरूरी होगा।

सिंगल: किसी पुराने व्यक्ति की याद आ सकती है या नए आकर्षण को आप अपने तक सीमित रखना चाह सकते हैं। पुराना रिश्ता फिर शुरू करने से पहले सोचें कि दूरी बनने की वजहें बदली हैं या नहीं। रिलेशनशिप में: भरोसे, समय या भावनात्मक ध्यान से जुड़ी कोई बात मन में हो सकती है। चुप्पी बढ़ाने के बजाय पार्टनर को बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। विवाहित: घरेलू खर्च और व्यस्त दिनचर्या के कारण रोमांस के लिए कम समय मिल सकता है। काम मिलकर संभालें और बातचीत को केवल जिम्मेदारियों तक सीमित न रखें। दोस्तों के साथ छोटी सैर भी मूड बदल सकती है। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज दोस्तों और सामाजिक संपर्कों के कारण प्रेम जीवन में खुशी आ सकती है। ग्यारहवें भाव में चंद्रमा मेलजोल, साझा योजनाओं और मित्रता को बढ़ावा देता है। पार्टनर के साथ रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। किसी समूह या पारिवारिक आयोजन में शामिल होकर नए लोगों से भी परिचय हो सकता है। अपने रिश्ते की दिशा तय करने में बाहरी लोगों की राय से ज्यादा आपसी समझ को महत्व दें।

सिंगल: किसी दोस्त, सामाजिक कार्यक्रम या समूह की गतिविधि के जरिए नया परिचय हो सकता है। सामने वाले के साथ बातचीत सहज लगे, तो अपनी दिलचस्पी जाहिर करने से न हिचकें। उन्हें भी पहल करने का अवसर दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ बाहर घूमने या दोस्तों से मिलने की योजना बन सकती है। भविष्य के लक्ष्यों पर बातचीत करने से आप दोनों का तालमेल बेहतर होगा। विवाहित: किसी पारिवारिक या सामाजिक आयोजन में साथ शामिल हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ समय बिताएं और दोस्तों की व्यस्तता के बीच अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता दें। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बनाना जरूरी होगा। दसवें भाव में चंद्रमा करियर और जिम्मेदारियों को प्रमुखता देता है, जबकि शनि का प्रभाव अनुशासन की मांग करता है। काम या यात्रा में व्यस्त रहने के कारण पार्टनर को कम समय मिल सकता है। उन्हें यह महसूस न होने दें कि निजी रिश्ता आपकी प्राथमिकता से बाहर है। अपनी व्यस्तता बताएं और बातचीत के लिए समय तय करें।

सिंगल: कार्यस्थल या किसी पेशेवर मुलाकात में किसी व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। वह आपको अच्छा प्रभाव दे सकता है, लेकिन आज रोमांस आपकी पहली प्राथमिकता नहीं भी हो सकता। परिचय को धीरे-धीरे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: किसी पुराने सवाल या गलतफहमी पर बात करने का अवसर मिलेगा। बातचीत को बार-बार टालने के बजाय उसके लिए समय तय करें। पार्टनर को पूरा ध्यान देना जरूरी होगा। विवाहित: घर पर मेहमानों का आना या किसी आयोजन की तैयारी आपको व्यस्त रख सकती है। जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियां बांटें। काम पूरे होने के बाद साथ बाहर जाने या पार्टी की योजना बन सकती है। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज प्रेम जीवन में सहयोग और समझदारी से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। नौवें भाव में चंद्रमा लंबे समय की योजनाओं, पारिवारिक मार्गदर्शन और साझा विश्वास को महत्व देता है। जीवनसाथी या परिवार के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है। यदि काम या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण पार्टनर से दूरी बनी है, तो खुद पहल करके बातचीत करें। एक-दूसरे के प्रयासों को पहचानना रिश्ते को मजबूती देगा।

सिंगल: यात्रा, पढ़ाई, पारिवारिक परिचय या धार्मिक आयोजन के जरिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। समान विचारों के कारण आकर्षण बढ़ सकता है। प्रतिबद्धता के बारे में सोचने से पहले उनकी प्राथमिकताओं को जानें। रिलेशनशिप में: पार्टनर आपके निजी या पेशेवर फैसले में सहयोग कर सकते हैं। अपनी योजनाएं उनके साथ साझा करें। यात्रा, परिवार या किसी साझा लक्ष्य पर बातचीत आप दोनों को करीब ला सकती है। विवाहित: परिवार के बड़े सदस्यों से स्नेह और सलाह मिल सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी के सहयोग की सराहना करें और विनम्रता से बातचीत करें। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज मन में चल रहे सवाल प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आठवें भाव में चंद्रमा छिपी चिंताओं और भरोसे से जुड़े मुद्दों को सामने ला सकता है। किसी के व्यवहार को लेकर अनिश्चितता हो, तो जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। अधूरी जानकारी के आधार पर संदेह बढ़ाने के बजाय पार्टनर से खुलकर बात करें। घर के किसी पुराने मुद्दे को भी बहस का कारण न बनने दें।

सिंगल: किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन उनके इरादों को लेकर मन में सवाल रहेंगे। केवल रोमांच के कारण ऐसे संबंध में न उलझें जहां स्पष्टता न हो। उनके व्यवहार को समय देकर समझें। रिलेशनशिप में: किसी संदेश या बदली हुई योजना को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच सकते हैं। निष्कर्ष निकालने से पहले पार्टनर से पूछें कि उनका क्या मतलब था। निजी बातचीत से गलतफहमी दूर हो सकती है। विवाहित: परिवार का कोई पुराना मामला घर का माहौल प्रभावित कर सकता है। बीती शिकायतों को दोबारा उठाने के बजाय मौजूदा समस्या का समाधान खोजें। जीवनसाथी को यह महसूस होना चाहिए कि आप दोनों एक साथ स्थिति संभाल रहे हैं।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज पार्टनरशिप और प्रतिबद्धता आपके प्रेम जीवन का मुख्य विषय रहेंगे। सातवें भाव में चंद्रमा विवाह और आपसी तालमेल को प्राथमिकता देता है। शनि का प्रभाव रिश्तों में धैर्य और जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह देता है। पार्टनर की अपेक्षाओं को समझने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है। भावनाओं में बहकर फैसला लेने के बजाय बातचीत और आपसी सम्मान को महत्व दें।