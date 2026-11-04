4 नवंबर लव राशिफल: पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पलटेगा इन 4 राशियों की किस्मत, पढ़ें किसे मिलेगा सच्चा प्यार 

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 4 नवंबर 2026 को प्यार में आकर्षण और साथ की इच्छा बढ़ सकती है, लेकिन हर बातचीत का असर एक जैसा नहीं होगा। सिंह राशि में चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रोमांस और स्नेह को महत्व देते हैं। वहीं, तुला में वक्री शुक्र और बुध पुराने सवाल सामने ला सकते हैं। जानें आज आपकी राशि क्या संकेत देती है और किन बातों का ध्यान रखना उपयोगी रहेगा।

मेष लव एंड रिलेनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज किसी सामान्य बातचीत से प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है। पांचवें भाव में चंद्रमा की स्थिति आकर्षण और अपनी भावनाएं जाहिर करने की इच्छा बढ़ा सकती है। किसी के व्यवहार को लेकर जरूरत से ज्यादा संदेह न करें। नए संबंध को समझने के लिए समय दें।

सिंगल: किसी परिचित के साथ बातचीत फ्लर्ट में बदल सकती है। आकर्षण महसूस हो, तो सामने वाले की दिलचस्पी में निरंतरता देखें। कुछ अच्छे संदेशों के आधार पर बड़ी उम्मीदें न बांधें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के जवाब में देरी या योजना बदलने पर शक करने के बजाय सीधे बात करें। उनकी भावनाओं को परखने की कोशिश न करें।

विवाहित: दिन में आप दोनों का मूड अलग रह सकता है। शाम को साथ समय बिताने से माहौल बेहतर होगा। परिवार या बच्चों से जुड़ी कोई बात खुशी दे सकती है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज घर और परिवार की जिम्मेदारियां आपका ध्यान मांग सकती हैं। चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक सुरक्षा और घरेलू सुकून को प्राथमिकता देने का संकेत देती है। पार्टनर के साथ समय बिताने से दिन का तनाव कम हो सकता है।

सिंगल: किसी पुराने परिचित के साथ बातचीत अधिक अर्थपूर्ण हो सकती है। संबंध को कोई नाम देने की जल्दी न करें। भरोसा समय और व्यवहार से विकसित होने दें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर घर की किसी योजना या पारिवारिक जिम्मेदारी पर चर्चा कर सकते हैं। बातचीत टालने के बजाय समय निकालें। साथ में छोटी सैर करना भी अच्छा रहेगा।

विवाहित: घरेलू कामों में एक-दूसरे का सहयोग करें। बच्चों की पढ़ाई या परिवार के भविष्य से जुड़ी योजना पर चर्चा हो सकती है। मिलकर फैसले लेने से तालमेल बेहतर रहेगा।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज आप रिश्ते की दिशा को लेकर कोई जरूरी बातचीत करना चाह सकते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा संचार को महत्व देता है, जबकि वक्री बुध शब्दों के चयन में सावधानी रखने का संकेत देता है। मन की बात कहें, लेकिन गुस्से में प्रतिक्रिया न दें।

सिंगल: किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है जिसे आप कुछ समय से जान रहे हैं। अपनी अपेक्षाएं बताने से पहले समझें कि सामने वाला भी गंभीर रिश्ते में रुचि रखता है या नहीं।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की सलाह या सहयोग किसी परेशानी को सुलझाने में मदद कर सकता है। निजी अपेक्षाओं पर बात करते समय अनजाने में कोई ऐसी टिप्पणी न करें जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक करें।

विवाहित: किसी जरूरी जिम्मेदारी को पूरा करने में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। छोटी सैर या साथ में बाहर जाने की योजना से दिनचर्या में अच्छा बदलाव आ सकता है।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज प्रेम जीवन में अपनापन और भावनात्मक भरोसा महसूस करने के अच्छे अवसर हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा परिवार और बातचीत के तरीके को महत्व देता है। पार्टनर के छोटे प्रयासों की सराहना करें। आपका स्नेह रिश्ते में सुरक्षा का एहसास बढ़ा सकता है।

सिंगल: कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से आपको खास महसूस करा सकता है। दोस्ताना बातचीत आगे बढ़े, तो नए परिचय के लिए खुले रहें। सामने वाले के इरादे समझने का समय जरूर दें।

रिलेशनशिप में: किसी साझा योजना या चिंता पर सहजता से बात करें। छोटी मदद और स्नेहपूर्ण व्यवहार भी पार्टनर को आपका महत्व महसूस करा सकते हैं।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने और पारिवारिक कामों में तालमेल बनाने का अवसर मिलेगा। किसी

रिश्तेदार से सुखद खबर भी मिल सकती है। शाम का कुछ समय एक-दूसरे के लिए बचाएं।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज आप प्यार में अधिक ध्यान और सराहना चाह सकते हैं। चंद्रमा आपकी राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजर रहा है, जो प्रेम और साथ के सुख को महत्व देता है। अपनी अपेक्षाएं सीधे बताएं। पार्टनर से हर बात खुद समझ लेने की उम्मीद न करें।

सिंगल: आपका आत्मविश्वास किसी का ध्यान खींच सकता है। सामाजिक मुलाकात में कोई व्यक्ति बातचीत आगे बढ़ा सकता है। आकर्षण के साथ विचारों और जीवन मूल्यों की समानता भी समझें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ डेट या किसी पसंदीदा गतिविधि की योजना बनाएं। यदि वे तुरंत समय नहीं निकाल पाते, तो उन्हें दोषी महसूस कराने से बचें।

विवाहित: घर की जिम्मेदारियों में आपकी भागीदारी जीवनसाथी को अच्छा महसूस करा सकती है। परिवार की योजनाओं पर चर्चा करें और साथ में कुछ समय बिताएं।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज घर से जुड़ी किसी असहमति या पुरानी बात के कारण धैर्य की परीक्षा हो सकती है। बारहवें भाव में चंद्रमा निजी समय की जरूरत बढ़ा सकता है। कुछ समय अकेले बिताना ठीक है, लेकिन बिना बताए पार्टनर से दूरी न बनाएं।

सिंगल: कोई व्यक्ति दिलचस्पी दिखा सकता है, लेकिन आप अपनी भावनाएं साझा करने के लिए तैयार न हों। जल्दबाजी में फैसला न लें। अपनी सहजता को प्राथमिकता दें।

रिलेशनशिप में: छोटी असहमति के कारण पुरानी गलतफहमी फिर सामने आ सकती है। बीती बातों को दोहराने के बजाय मौजूदा समस्या पर ध्यान दें और पार्टनर को अपनी बात रखने दें।

विवाहित: घर या परिवार के किसी पुराने मामले पर चर्चा हो सकती है। मतभेद को निजी रखें और रिश्तेदारों की राय को विवाद बढ़ाने का कारण न बनने दें।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज दोस्तों और सामाजिक संपर्कों के जरिए प्रेम जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं। ग्यारहवें भाव में चंद्रमा दोस्ती और साझा योजनाओं को बढ़ावा देता है। वहीं, आपकी राशि में वक्री शुक्र प्रेम से जुड़ी अपेक्षाओं पर दोबारा विचार करने का संकेत देता है।

सिंगल: किसी दोस्त या सामाजिक समारोह में दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नए परिचय की तुलना पुराने रिश्ते से न करें। सामने वाले को समझने का अवसर दें।

रिलेशनशिप में: छोटी असहमति के बाद सुलह का मौका मिल सकता है। पार्टनर से अपनी नाराजगी सीधे साझा करें। बातचीत साफ रखने से दिन बेहतर गुजर सकता है।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ बाहर जाने या किसी रिश्तेदार से मिलने की योजना बन सकती है। छोटी राय के अंतर को पूरे वैवाहिक रिश्ते की समस्या न बनने दें।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज काम और निजी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन जरूरी रहेगा। दसवें भाव में चंद्रमा करियर और सार्वजनिक जिम्मेदारियों को सामने ला रहा है। पार्टनर का सहयोग किसी मुश्किल काम को आसान कर सकता है, लेकिन निजी रिश्ते के लिए भी समय निकालें।

सिंगल: कार्यस्थल या किसी पेशेवर कार्यक्रम में दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। उनका महत्वाकांक्षी स्वभाव आपको पसंद आ सकता है। परिचय को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें।

रिलेशनशिप में: पहले हुई किसी असहमति पर खुलकर बात करने का अवसर मिलेगा। अपनी परेशानी बताएं, लेकिन पुरानी बातों को अपनी बात साबित करने के लिए इस्तेमाल न करें।

विवाहित: घर या परिवार की जिम्मेदारी में जीवनसाथी मदद कर सकते हैं। उनके सहयोग की सराहना करें। शाम को साथ समय बिताने से व्यस्त दिन के बाद राहत मिलेगी।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज परिवार की जिम्मेदारियां आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। नौवें भाव में चंद्रमा पारिवारिक मान्यताओं, यात्रा और साझा मूल्यों को महत्व देता है। अस्थायी तनाव को पार्टनर के साथ अपने संबंधों पर हावी न होने दें।

सिंगल: धार्मिक आयोजन, पारिवारिक समारोह या यात्रा के दौरान नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। साझा रुचियां दोस्ती को आगे बढ़ा सकती हैं। दिलचस्पी दोनों ओर से हो, तभी आगे बढ़ें।

रिलेशनशिप में: यात्रा, परिवार या भविष्य के किसी साझा लक्ष्य पर बातचीत से आप दोनों करीब आ सकते हैं। घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव हो, तो अपनी झुंझलाहट पार्टनर पर न निकालें।

विवाहित: परिवार की व्यस्तताओं के बीच काम आपस में बांटें। किसी धार्मिक आयोजन या पारिवारिक कार्यक्रम में साथ शामिल होने से एक-दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज भावनाएं गहरी रह सकती हैं, लेकिन उन्हें जाहिर करने में संकोच हो सकता है। आठवें भाव में चंद्रमा छिपी भावनाओं और अनसुलझे मामलों को सामने ला सकता है। नाराजगी जताने के लिए चुप्पी या तीखे शब्दों का सहारा न लें।

सिंगल: किसी अलग स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है। शुरुआत में भावनाएं तीव्र लगें, तो भी सामने वाले की उपलब्धता और इरादों को समझने का समय लें।

रिलेशनशिप में: किसी संवेदनशील विषय पर चर्चा हो सकती है। विचारों में अंतर को प्रतिबद्धता की कमी न समझें। अपनी परेशानी शांत तरीके से साझा करें।

विवाहित: घर का पुराना मामला या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी योजना चर्चा में आ सकती है। फैसलों को एक-दूसरे की समझदारी की परीक्षा बनाने के बजाय साझा जिम्मेदारी मानें।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज पार्टनरशिप और प्रतिबद्धता से जुड़े विषय आपके ध्यान में रहेंगे। सातवें भाव में चंद्रमा जीवनसाथी और आपसी सहयोग को प्रमुखता देता है। हालांकि, परिवार में किसी असहमति के कारण घर का माहौल प्रभावित हो सकता है। अपनी निजी जिंदगी को दूसरे लोगों के विवादों से अलग रखें।

सिंगल: किसी व्यक्ति से हुई बातचीत आपको अपनी प्रेम संबंधी अपेक्षाओं पर सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। परिवार के दबाव में कोई फैसला लेने से बचें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर परिवार की किसी समस्या में आपका सहयोग चाह सकते हैं। पहले पूरी बात सुनें और फिर मिलकर समाधान खोजें। बाहरी तनाव को रिश्ते पर हावी न होने दें।

विवाहित: परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो सकता है। गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय जीवनसाथी के साथ निजी तौर पर चर्चा करें और मिलकर तय करें कि स्थिति कैसे संभालनी है।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today)

मीन राशि वालों, आज बातचीत का तरीका आपके प्रेम संबंधों पर असर डाल सकता है। छठे भाव में चंद्रमा रोजमर्रा की असहमतियों और रिश्तों के छोटे दबावों को सामने ला सकता है। काम का तनाव घर तक लाने और गुस्से में जवाब देने से बचें।

सिंगल: कोई व्यक्ति दिलचस्पी दिखा सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले उसके व्यवहार को समझें। संबंध में सहजता और सम्मान महसूस होना जरूरी है।

रिलेशनशिप में: छोटी बात पर असहमति हो सकती है। व्यंग्य या पार्टनर के इरादों पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी से बचें। नरमी से बात करने पर समस्या जल्दी सुलझ सकती है।

विवाहित: किसी निजी मामले पर जीवनसाथी की राय आपसे अलग हो सकती है। जवाब देने से पहले उनकी पूरी बात सुनें। पुराने विवाद दोबारा उठाने से बचें।

निष्कर्ष 4 नवंबर का लव राशिफल बताता है कि प्यार में आकर्षण के साथ समझदारी से बातचीत करना भी जरूरी होगा। कुछ राशियों को पुराने मतभेद संभालने होंगे, जबकि कुछ के लिए नए परिचय और साथ समय बिताने के अवसर हैं। पार्टनर के व्यवहार को समझें और जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। आपसी सम्मान और धैर्य रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे।