तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। आज का लव राशिफल 28 नवंबर 2026 बताएगा कि आपकी राशि के अनुसार प्यार में क्या उम्मीद रख सकते हैं। क्या कोई नया रिश्ता शुरू होगा, पार्टनर आपकी भावनाएं समझेंगे या आप दोनों को किसी मुद्दे पर बात करनी होगी? चंद्रमा सुबह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और पुष्य नक्षत्र दोपहर से प्रभावी होगा। मेष से मीन तक अपनी राशि की भविष्यवाणी पढ़ें और जानें सिंगल, कपल्स और विवाहित जातकों के लिए क्या संकेत हैं।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज घर और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ी बातें प्रेम जीवन में अहम रहेंगी। चंद्रमा आपके चौथे भाव को सक्रिय करेंगे। घर की जिम्मेदारियों या परिवार के फैसले पर मतभेद हो सकता है। छोटी बात को साथ बिताए अच्छे समय पर हावी न होने दें। घर का माहौल आपके मन पर सीधा असर डाल सकता है।

सिंगल: परिवार, पड़ोस या परिचित माहौल में कोई व्यक्ति पसंद आ सकता है। आकर्षण के साथ उसकी सोच और मूल्यों को भी समझें। रिलेशनशिप में: घर या परिवार से जुड़ी बातों पर चर्चा हो सकती है। जवाब देने से पहले पार्टनर की राय सुनें और फिर अपनी अपेक्षा बताएं। विवाहित: आज घर पर साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। घरेलू कामों में जीवनसाथी की मदद करें और उन्हें थोड़ा अतिरिक्त स्नेह दें। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज बातचीत आपके प्रेम जीवन में नई शुरुआत कर सकती है। चंद्रमा आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेंगे। किसी को संदेश भेजने, रुकी हुई बात साफ करने या अपनी रुचि जाहिर करने का मन हो सकता है। सामने वाले को सुनना भी उतना ही जरूरी है। बातों में अपनापन बनाए रखना जरूरी रहेगा।

सिंगल: आपके सामाजिक दायरे का कोई व्यक्ति संदेश या सामान्य बातचीत से दिलचस्पी दिखा सकता है। उन्हें जानने का समय दें। रिलेशनशिप में: मन में रुकी बात पार्टनर से साझा करें। किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए नाराजगी का समय न चुनें। विवाहित: छोटी सैर या भविष्य की योजना पर बातचीत आपको करीब ला सकती है। रिश्तेदारों की राय से अधिक अपने साझा फैसलों को महत्व दें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज आप रिश्ते में सम्मान और अपनी भावनाओं की कद्र चाहते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव को सक्रिय करेंगे। परिवार, आर्थिक फैसलों और निजी मूल्यों से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं। शिकायतों की लंबी सूची के बजाय एक जरूरी मुद्दे पर बात शुरू करें।

सिंगल: परिवार के परिचय या आपसी जानकार के जरिए किसी समान सोच वाले व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। उनके व्यवहार को भी समझें। रिलेशनशिप में: समय, पैसों या पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर अपेक्षाएं साफ रखें। पार्टनर को दोष देने के बजाय बताएं कि आपको किस सहयोग की जरूरत है। विवाहित: घर के खर्च या पारिवारिक योजनाओं पर मिलकर बात करें। फैसले में दोनों की राय शामिल करें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, चंद्रमा आज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। आप अपनी भावनाओं और रिश्ते में मिलने वाले ध्यान को लेकर अधिक सजग रह सकते हैं। पार्टनर के व्यवहार को लेकर संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है। अपनी जरूरतें साफ कहेंगे तो रिश्ते में बेहतर तालमेल बनेगा।

सिंगल: आपका अपनापन किसी का ध्यान खींच सकता है। नई बातचीत में सहज रहें और सामने वाले को भी खुलने का समय दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर से बताएं कि आपको किस तरह का ध्यान या भरोसा चाहिए। उनसे बिना कहे मन की बात समझने की उम्मीद न रखें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ शांत समय बिताएं। साथ बैठकर बात करना और एक-दूसरे का हाल पूछना भी रिश्ते को मजबूत कर सकता है। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज आप अपनी भावनाओं को थोड़ा निजी रखना चाहेंगे। चंद्रमा आपके बारहवें भाव को सक्रिय करेंगे। कोई पुरानी बातचीत या अधूरा भावनात्मक मामला याद आ सकता है। खुद को समझने का समय दें, लेकिन चुप रहकर पार्टनर से आपकी परेशानी पहचानने की उम्मीद न करें।

सिंगल: किसी के प्रति आकर्षण मन में रह सकता है। पहल करने से पहले समझें कि दिलचस्पी दोनों तरफ से है या नहीं। रिलेशनशिप में: निजी समय चाहिए तो पार्टनर को बता दें। अचानक चुप हो जाने से वे आपकी दूरी का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। विवाहित: काम या निजी चिंता के कारण घर पर कम समय दे पाएं, तो जीवनसाथी से बात करें। बाहर का तनाव रिश्ते पर न उतारें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज दोस्त और सामाजिक संपर्क आपकी लव लाइफ में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव को सक्रिय करेंगे। किसी परिचित दोस्ती में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। रिश्ते को तुरंत नाम देने के बजाय सामने वाले को समझें।

सिंगल: दोस्तों या किसी समूह की गतिविधि के जरिए कोई व्यक्ति आकर्षित कर सकता है। दोस्ताना बातचीत से शुरुआत करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ साझा लक्ष्य या पसंदीदा गतिविधि तय करें। रोजमर्रा के कामों के अलावा खुशी देने वाली बातों पर भी चर्चा करें। विवाहित: दोस्तों से मिलना या सामाजिक कार्यक्रम में जाना अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ कुछ निजी समय भी जरूर निकालें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज काम और निजी रिश्तों के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। चंद्रमा आपके दसवें भाव को सक्रिय करेंगे। करियर और सामाजिक जिम्मेदारियां समय ले सकती हैं, जबकि पार्टनर भावनात्मक जुड़ाव चाहेंगे। व्यस्तता के बारे में साफ बताएं और उनके लिए समय तय करें।

सिंगल: कार्यस्थल या सार्वजनिक कार्यक्रम में दिलचस्प बातचीत हो सकती है। सहज परिचय को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर अधिक समय चाहते हों तो अपने कार्यक्रम के बारे में ईमानदारी से बताएं। ऐसा समय तय करें जिसे आप सचमुच दे सकें। विवाहित: घर और करियर से जुड़े फैसलों में जीवनसाथी को शुरुआत से शामिल करें। इससे वे खुद को बराबर का साथी महसूस करेंगे। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज आप अपने रिश्ते को बड़े नजरिए से समझना चाहेंगे। चंद्रमा आपके नौवें भाव को सक्रिय करेंगे। यात्रा, मान्यताओं और भविष्य की दिशा से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पार्टनर की अलग राय को व्यक्तिगत असहमति न समझें।

सिंगल: यात्रा, पढ़ाई या साझा रुचि के जरिए किसी से मुलाकात हो सकती है। उनकी सोच आपको आकर्षित कर सकती है। रिलेशनशिप में: भविष्य की योजना या किसी महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करें। बहस जीतने के बजाय एक-दूसरे की बात समझें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ यात्रा, पारिवारिक मुलाकात या धार्मिक गतिविधि की योजना बन सकती है। साथ समय बिताने से अच्छा बदलाव आएगा। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज रिश्ते में भरोसे और खुलकर बात करने की जरूरत बढ़ सकती है। चंद्रमा आपके आठवें भाव को सक्रिय करेंगे। अनकही भावनाएं या साझा जिम्मेदारियों से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। संदेह हो तो मन में अंदाजा लगाने के बजाय पार्टनर से पूछें।

सिंगल: किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है, पर उनके इरादे स्पष्ट न हों। भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले व्यवहार समझें। रिलेशनशिप में: भरोसे या साझा जिम्मेदारी पर संवेदनशील चर्चा हो सकती है। ईमानदारी से बात करें, लेकिन पुराने विवाद न उठाएं। विवाहित: पैसों या परिवार के विषय पर बातचीत करनी पड़ सकती है। इसे साझा जिम्मेदारी मानें और बाहरी लोगों की राय से संदेह न बढ़ने दें। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज पार्टनरशिप को समय देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। चंद्रमा आपके सातवें भाव को सक्रिय करेंगे। प्रतिबद्धता, सहयोग और रिश्ते की दिशा पर ध्यान रहेगा। महत्वपूर्ण सवाल पर बात करें, लेकिन जवाब पाने के लिए पार्टनर पर दबाव न बनाएं।

सिंगल: आप किसी स्थिर रिश्ते की तलाश में अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। परिपक्व सोच वाला व्यक्ति आकर्षित कर सकता है। उसके इरादे जानने में समय लें। रिलेशनशिप में: प्रतिबद्धता या भविष्य की योजना पर बातचीत हो सकती है। अपनी इच्छा बताएं, लेकिन पार्टनर को सोचने का समय दें। विवाहित: साझा फैसलों में जीवनसाथी की चिंताओं को महत्व दें। काम और परिवार के बीच एक-दूसरे के लिए समय निकालें। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज रोजमर्रा की जिम्मेदारियां रिश्ते में छोटी परेशानियां ला सकती हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव को सक्रिय करेंगे। घर के काम और लंबित मतभेद ध्यान खींच सकते हैं। शिकायत करने के बजाय जिम्मेदारियां बांटने और समाधान तय करने पर ध्यान दें।

सिंगल: काम या नियमित गतिविधि के जरिए किसी से मुलाकात हो सकती है। देखें कि पहली बातचीत के बाद भी संपर्क बना रहता है या नहीं। रिलेशनशिप में: छोटी बातों पर बहस के बजाय तय करें कि क्या बदलना जरूरी है। समाधान के लिए व्यावहारिक कदम उठाएं। विवाहित: घर के काम और व्यस्त कार्यक्रम चिड़चिड़ापन बढ़ा सकते हैं। जिम्मेदारियां बराबर बांटें, ताकि नाराजगी न बढ़े। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज प्रेम जीवन में रोमांस और हल्के-फुल्के पलों के लिए अच्छा अवसर मिल सकता है। चंद्रमा आपके पांचवें भाव को सक्रिय करेंगे। किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताने या डेट की योजना बनाने का मन हो सकता है। हर बात के सही होने की उम्मीद न रखें। आज के छोटे पलों का आनंद लें। किसी छोटे इशारे से भी दिन खुशनुमा बन सकता है।