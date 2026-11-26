तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 26 नवंबर 2026 का लव राशिफल बताता है कि आपकी लव लाइफ, पार्टनर से बातचीत और विवाहित जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया दोपहर तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र शाम तक और सिद्ध योग सुबह तक प्रभावी रहेगा। चंद्रमा सुबह वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। क्या आज नया प्यार मिलेगा, विवाह की बात आगे बढ़ेगी या किसी रिश्ते में धैर्य रखना होगा? जानें सभी 12 राशियों का प्रेम राशिफल।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज बातचीत की पहल आपके रिश्तों में अच्छी हलचल ला सकती है। चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेगा। किसी से संपर्क करने या छोटी यात्रा की योजना बनाने का मन हो सकता है। जिस व्यक्ति से बात टाल रहे हैं, उनसे सहज बातचीत शुरू कर सकते हैं।

सिंगल: पसंद के व्यक्ति से बात करने में संकोच न करें। आपका आत्मविश्वास अच्छा प्रभाव छोड़ सकता है। बातचीत स्वाभाविक रखें और उनकी प्रतिक्रिया समझें। रिलेशनशिप में: पार्टनर से अपने विचार साझा करें। साथ बाहर जाने की छोटी योजना बनाएं। हर बार उनकी पहल का इंतजार न करें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ छोटी यात्रा या परिवार से मिलने की योजना बन सकती है। साथ की गतिविधि आपसी समझ बढ़ाएगी। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, आज आपकी वाणी का असर रिश्तों पर पड़ सकता है। चंद्रमा आपके दूसरे भाव को सक्रिय करेंगे, जो परिवार, बातचीत और निजी मूल्यों से जुड़ा है। किसी की बात बुरी लगे तो तुरंत तीखी प्रतिक्रिया न दें। घर में मेहमान या पारिवारिक योजना आपको व्यस्त रख सकती है।

सिंगल: कोई आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। सहज रहें और बातचीत में रूखापन न आने दें। आपकी पहली छाप आपके शब्दों से भी बनेगी। रिलेशनशिप में: असहमति के समय नरम शब्द चुनें। पार्टनर को समाधान से पहले आपकी बात सुनने और समझे जाने की जरूरत हो सकती है। विवाहित: परिवार के कामों के बीच जीवनसाथी को समय दें। घरेलू फैसलों में उनकी राय शामिल करें और उन्हें उपेक्षित महसूस न होने दें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, चंद्रमा का आपकी राशि में प्रवेश आपको अधिक मिलनसार और नए लोगों से मिलने के लिए उत्सुक बना सकता है। आपका व्यक्तित्व और बातचीत किसी का ध्यान खींच सकती है। किसी सामान्य मुलाकात में अप्रत्याशित आकर्षण महसूस हो सकता है। अपनी भावनाएं सहजता से व्यक्त करें।

सिंगल: सामाजिक मुलाकात में कोई नया व्यक्ति आकर्षित कर सकता है। जिज्ञासा रखें, पर शुरुआती पसंद को तुरंत गंभीर रिश्ता न मानें। सामने वाले को समझें। रिलेशनशिप में: आपका हंसमुख स्वभाव रिश्ते में गर्मजोशी ला सकता है। मन की बात साझा करें और पार्टनर को भी खुलकर बोलने दें। विवाहित: घर की पूजा या पारिवारिक गतिविधियों में जीवनसाथी को शामिल करें। परिवार के साथ समय बिताएं, पर एक-दूसरे के लिए भी पल निकालें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चंद्रमा आपके बारहवें भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे आराम और निजी समय की जरूरत बढ़ सकती है। व्यस्तता के कारण पार्टनर को कम समय मिले, तो उन्हें अपनी स्थिति समझाएं।

सिंगल: आज नए रिश्ते की तलाश से अधिक अपने मन को समझने का समय हो सकता है। खुद पर किसी से मिलने या रिश्ता शुरू करने का दबाव न डालें। रिलेशनशिप में: व्यस्त दिन में पार्टनर को संदेश या फोन करें। उन्हें बताएं कि काम अधिक है, लेकिन आपकी भावनाएं कम नहीं हुई हैं। विवाहित: जीवनसाथी को समय और ध्यान दें। भरोसा बनाए रखने के लिए दिन के अंत में साथ बैठकर बात करना उपयोगी रहेगा। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज दोस्ती और सामाजिक संपर्क आपके प्रेम जीवन में खुशियां ला सकते हैं। चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव को सक्रिय करेंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या दोबारा बातचीत संभव है। कोई परिचित आपके लिए खास बन सकता है। हालांकि, गुस्से में कही बात अच्छा माहौल बिगाड़ सकती है।

सिंगल: दोस्तों के जरिए किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। दोस्ती को समय दें और सामने वाले को समझने के बाद ही आगे का फैसला करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ समय बिताएं। छोटी योजना या खुली बातचीत आपको करीब ला सकती है। असहमति में गुस्से से बचें। विवाहित: सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में साथ जा सकते हैं। किसी करीबी से पुरानी अनबन हो तो बातचीत से उसे सुलझाने की कोशिश करें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज काम और रिश्तों के बीच तालमेल बैठाने में मेहनत करनी पड़ सकती है। चंद्रमा आपके दसवें भाव को सक्रिय करेंगे, इसलिए पेशेवर जिम्मेदारियां ध्यान मांगेंगी। थकान के बाद घर में छोटी असहमति भी बड़ी लग सकती है। परिवार के किसी बड़े की सलाह पर भी ध्यान देना पड़ सकता है।

सिंगल: काम का तनाव नए परिचय पर न निकालें। कोई बातचीत करना चाहे तो आलोचनात्मक होने के बजाय सहज रहें और व्यक्ति को समझने का मौका दें। रिलेशनशिप में: छोटी राय अलग होने पर बहस लंबी न करें। पार्टनर की बात सुनें और प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहरें। विवाहित: घर की मरम्मत या पारिवारिक जिम्मेदारी से योजनाएं बदल सकती हैं। जीवनसाथी के साथ मिलकर काम करें और अपनी राय थोपने से बचें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज प्रेम जीवन में अपनापन और भावनात्मक गर्मजोशी महसूस हो सकती है। चंद्रमा आपके नौवें भाव को सक्रिय करेंगे। परिवार, साझा विश्वास और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत बढ़ सकती है। विवाह से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ने के संकेत हैं। दोस्तों की ओर से कोई खास निमंत्रण भी मिल सकता है।

सिंगल: सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। उनकी सोच और जीवन के प्रति नजरिया समझें। समान रुचियां बातचीत बढ़ा सकती हैं। रिलेशनशिप में: पार्टनर के पहल करने का इंतजार न करें। अपनी भावनाएं व्यक्त करें और उनके प्रयासों की सराहना करें। साथ समय बिताने की योजना बनाएं। विवाहित: शादी या परिवार से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ धार्मिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल होना अच्छा रहेगा। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज भावनात्मक धैर्य की जरूरत होगी। चंद्रमा आपके आठवें भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे भरोसे और निजी चिंताओं पर ध्यान जा सकता है। पार्टनर की सेहत या व्यवहार को लेकर चिंता हो सकती है। परिवार में असहमति से मन दुखी हो, तो हर बात को रिश्ते से जोड़कर न देखें।

सिंगल: किसी के इरादे स्पष्ट न हों तो भावनात्मक रूप से जुड़ने में जल्दबाजी न करें। उनकी बातों के साथ व्यवहार भी देखें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के व्यवहार में बदलाव दिखे तो अनुमान लगाने के बजाय उनसे पूछें। शांत बातचीत से चिंता और गलतफहमी कम हो सकती है। विवाहित: परिवार के मतभेद को अपने रिश्ते पर असर न डालने दें। जीवनसाथी के साथ मिलकर स्थिति समझें और एक-दूसरे का साथ दें। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज पार्टनरशिप और आपसी अपेक्षाओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। चंद्रमा आपके सातवें भाव को सक्रिय करेंगे। साथ में किसी सामाजिक गतिविधि का अवसर मिल सकता है, लेकिन पार्टनर आपसे अधिक समय और सहयोग भी चाह सकते हैं। उनकी जरूरत को अतिरिक्त जिम्मेदारी मानकर टालें नहीं।

सिंगल: साझा परिचित या सामाजिक मुलाकात से किसी से बातचीत शुरू हो सकती है। आप रिश्ते में क्या चाहते हैं, इसे लेकर स्पष्ट रहें और प्रतिबद्धता में जल्दबाजी न करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। उन्हें समय और भागीदारी चाहिए तो अपनी दिनचर्या में जगह बनाएं। साथ की गतिविधि तय कर सकते हैं। विवाहित: परिवार के साथ बाहर जाने या कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है। योजना बनाते समय जीवनसाथी को भी शामिल करें। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज छोटी असहमतियों को संभालने में धैर्य जरूरी होगा। चंद्रमा आपके छठे भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे दिनचर्या और जिम्मेदारियों से जुड़े मतभेद सामने आ सकते हैं। पार्टनर की कोई टिप्पणी आपको बुरी लग सकती है। परिवार की अतिरिक्त जिम्मेदारी निजी योजना बदल सकती है। प्रतिक्रिया से पहले उनका नजरिया समझें।

सिंगल: दूसरे कामों की झुंझलाहट किसी नए परिचय पर न निकालें। बातचीत में धैर्य रखें और सामने वाले को निष्पक्ष मौका दें। रिलेशनशिप में: पार्टनर की कोई बात दुख पहुंचाए तो चुप रहने के बजाय बताएं कि आपको कैसा लगा। उनकी बात भी सुनें। विवाहित: परिवार की अचानक जिम्मेदारी से योजना बदल सकती है। जीवनसाथी से शांति से चर्चा करें और अपनी राय थोपने से बचें। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज रोमांस और सामाजिक जीवन के बीच संतुलन बनाना होगा। चंद्रमा आपके पांचवें भाव को सक्रिय करेंगे, इसलिए आकर्षण और प्यार जताने की इच्छा बढ़ सकती है। दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने पर पार्टनर उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई या करियर से जुड़ी पारिवारिक चर्चा भी हो सकती है।

सिंगल: दोस्तों या सामाजिक गतिविधि में किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। नए लोगों से मिलें, लेकिन केवल ध्यान मिलने को गहरा जुड़ाव न समझें। रिलेशनशिप में: दोस्तों और पार्टनर के बीच समय संतुलित रखें। अपने प्रिय व्यक्ति को प्राथमिकता दें और साथ में कुछ समय बिताने की योजना बनाएं। विवाहित: जीवनसाथी की जरूरतें ध्यान से सुनें। बच्चों की पढ़ाई या करियर से जुड़े फैसले मिलकर लें और एक-दूसरे का हाल पूछें। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज घर और परिवार से जुड़े विषय आपके भावनात्मक माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे घरेलू जिम्मेदारियों और निजी सुकून पर ध्यान रहेगा। पार्टनर की कोई बात मन में रह सकती है। अनुमान लगाने के बजाय उनसे सीधे बात करें।