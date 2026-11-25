तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 25 नवंबर 2026 का लव राशिफल प्यार, रिश्तों और शादीशुदा जीवन से जुड़े आज के संकेत लेकर आया है। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव भावनात्मक सुरक्षा, आकर्षण और स्थिरता को महत्व देगा। शिव योग दोपहर तक रहेगा, इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। जानें मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों की लव लाइफ, सिंगल जातकों के प्रेम योग और पार्टनर के साथ आज कैसे पेश आएं, यह भी जानें।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) मेष राशि वालों, आज आप अपनी भावनाएं हर किसी के सामने रखने के बजाय कुछ समय खुद के साथ बिताना चाहेंगे। चंद्रमा का गोचर आपके बारहवें भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए निजी स्पेस, अधूरी बातें और मन में चल रही चिंताएं ध्यान खींच सकती हैं। अगर पार्टनर से दूरी महसूस हो रही है, तो बिना बताए चुप रहने के बजाय अपनी जरूरत समझाएं। सिंगल जातकों को किसी पुराने रिश्ते की याद आ सकती है। दोबारा संपर्क करने से पहले सोचें कि पिछली बार हालात क्यों बदले थे।

सिंगल: पुराने रिश्ते की याद आए तो तुरंत वापस जाने का फैसला न करें। पहले समझें कि परिस्थितियां सचमुच बदली हैं या नहीं। रिलेशनशिप में: पार्टनर को बताएं कि आपको थोड़ा निजी समय चाहिए। चुप्पी की जगह साफ बातचीत रखें, ताकि गलतफहमी न बढ़े। विवाहित: जीवनसाथी के साथ शांत बातचीत करें। आज भावनात्मक सहयोग किसी बड़ी योजना से अधिक मायने रखेगा। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) वृषभ राशि वालों, चंद्रमा आपकी ही राशि में हैं। आज आपका आकर्षण और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। आप रिश्ते में जितना स्नेह और समय देते हैं, बदले में वैसा ही प्रयास पाने की इच्छा भी रखेंगे। किसी खास व्यक्ति के साथ नजदीकी बढ़ाने या पार्टनर से अपने मन की बात कहने का अच्छा अवसर मिल सकता है। हालांकि, अपनी अपेक्षाओं को लेकर बहुत जिद्दी न हों। सामने वाले के विचारों और भावनाओं को भी जगह दें।

सिंगल: कोई व्यक्ति आपकी ओर दिलचस्पी दिखा सकता है। आकर्षण के साथ उसके व्यवहार और प्रयासों में निरंतरता भी देखें। रिलेशनशिप में: पार्टनर से साफ कहें कि आपको किस बात से अपनापन महसूस होता है। उनसे मन की बात समझने की उम्मीद करने के बजाय खुलकर बातचीत करें। विवाहित: जीवनसाथी के साथ कुछ अच्छा समय बिताएं। छोटा-सा स्नेह भरा इशारा भी उन्हें खास महसूस करा सकता है। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) मिथुन राशि वालों, आज रिश्ते में भरोसा, भावनात्मक सुरक्षा और परिवार से जुड़ी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चंद्रमा का गोचर आपके दूसरे भाव को सक्रिय करेगा। पार्टनर के साथ आर्थिक मामलों या परिवार की किसी जिम्मेदारी पर चर्चा हो सकती है। ऐसे समय में अपनी बात रखते हुए शब्दों का ध्यान रखें। नाराजगी में कही गई बात सामने वाले को दुखी कर सकती है। सिंगल जातक किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिसकी सोच और जीवन के मूल्य उनसे मेल खाते हों।

सिंगल: किसी के मीठे शब्दों से तुरंत प्रभावित न हों। देखें कि असहमति के समय भी वह आपके साथ सम्मान से पेश आता है या नहीं। रिलेशनशिप में: अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें, लेकिन पार्टनर पर दबाव न बनाएं। बातचीत में दोनों की भावनाओं को महत्व दें। विवाहित: परिवार या पैसों से जुड़ा फैसला जीवनसाथी के साथ मिलकर लें। व्यावहारिक चर्चा को व्यक्तिगत नाराजगी न बनने दें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) कर्क राशि वालों, आज दोस्ती और सामाजिक संपर्क आपकी लव लाइफ में नई हलचल ला सकते हैं। चंद्रमा का गोचर आपके ग्यारहवें भाव को सक्रिय करेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात, किसी समूह की गतिविधि या भविष्य की साझा योजनाएं आपके रिश्ते में अच्छी बातचीत का मौका दे सकती हैं। सिंगल जातकों को किसी दोस्त या सामाजिक कार्यक्रम के दौरान कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ किसी साझा लक्ष्य पर चर्चा करने से आप दोनों को एक-दूसरे की प्राथमिकताएं समझने में मदद मिलेगी।

सिंगल: किसी सामान्य बातचीत से नया परिचय शुरू हो सकता है। सामने वाले की रुचि समझें और रिश्ते को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। रिलेशनशिप में: भविष्य की योजनाओं पर बात करें। केवल अपनी इच्छा बताने के बजाय पार्टनर से भी पूछें कि वे क्या चाहते हैं। विवाहित: दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जीवनसाथी के लिए कुछ निजी पल जरूर निकालें। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंह राशि वालों, आज काम और निजी रिश्तों के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। चंद्रमा का गोचर आपके दसवें भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए करियर और जिम्मेदारियां आपका अधिक समय ले सकती हैं। पार्टनर को आपकी मौजूदगी और सहयोग की जरूरत हो सकती है। व्यस्तता के कारण उन्हें नजरअंदाज न करें। सिंगल जातकों का ध्यान किसी ऐसे व्यक्ति की ओर जा सकता है, जिससे उनकी मुलाकात कार्यस्थल या किसी औपचारिक माहौल में होती है। उसका आत्मविश्वास आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत अनुकूलता को समझने के लिए समय लें।

सिंगल: किसी की उपलब्धियों से प्रभावित होना स्वाभाविक है। आगे बढ़ने से पहले उसके स्वभाव और निजी जीवन के नजरिए को भी समझें। रिलेशनशिप में: व्यस्त दिन में भी पार्टनर के लिए समय निकालें। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएं, ताकि वे आपकी व्यस्तता को बेरुखी न समझें। विवाहित: जीवनसाथी के सहयोग की सराहना करें। काम की झुंझलाहट को घर की बातचीत पर हावी न होने दें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) कन्या राशि वालों, आज आपकी लव लाइफ में नए अनुभव और अलग नजरिए के लिए जगह बन सकती है। चंद्रमा का गोचर आपके नौवें भाव को सक्रिय करेगा। साझा रुचियों, यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत करने का मन हो सकता है। सिंगल जातक किसी अलग पृष्ठभूमि या सोच वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ कुछ नया करने या किसी यात्रा की योजना बनाने पर विचार करें। हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं है। एक-दूसरे की राय का सम्मान करना अधिक जरूरी रहेगा।

सिंगल: अपने सामान्य सामाजिक दायरे से बाहर भी लोगों से मिलें। किसी अलग सोच वाले व्यक्ति के साथ बातचीत आपको नया नजरिया दे सकती है। रिलेशनशिप में: साझा योजनाओं पर चर्चा करें, लेकिन मतभेद को बहस न बनने दें। पार्टनर की बात समझने की कोशिश करें। विवाहित: साथ में कोई नया अनुभव चुनें। छोटी यात्रा या साझा पसंद की गतिविधि रिश्ते में ताजगी ला सकती है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) तुला राशि वालों, आज रिश्ते में भरोसे और भावनात्मक नजदीकी पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है। चंद्रमा का गोचर आपके आठवें भाव को सक्रिय करेगा। साझा जिम्मेदारियां, निजी भावनाएं और कुछ अनकहे सवाल सामने आ सकते हैं। अगर पार्टनर से किसी बात पर स्पष्टता चाहिए, तो शांत मन से पूछें। पहले से कोई निष्कर्ष बना लेने से बातचीत मुश्किल हो सकती है। सिंगल जातकों को किसी नए व्यक्ति के सामने निजी बातें साझा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आकर्षण अच्छी शुरुआत हो सकता है, लेकिन भरोसा समय और व्यवहार से बनता है।

सिंगल: सामने वाले को समझने के लिए समय लें। तुरंत भावनात्मक रूप से जुड़ने के बजाय उसके इरादों और व्यवहार को देखें। रिलेशनशिप में: मन में कोई चिंता है तो उसे दबाकर न रखें। बिना आरोप लगाए अपनी बात कहें और पार्टनर की बात भी सुनें। विवाहित: साझा फैसलों और जिम्मेदारियों पर पारदर्शिता रखें। कोई महत्वपूर्ण बात छिपाने के बजाय जीवनसाथी के साथ चर्चा करें। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) वृश्चिक राशि वालों, आज आपका ध्यान रिश्ते की दिशा, प्रतिबद्धता और आपसी समझ पर रह सकता है। चंद्रमा का गोचर आपके सातवें भाव को सक्रिय करेगा। आप जानना चाहेंगे कि आप दोनों एक-दूसरे से क्या अपेक्षा रखते हैं और रिश्ते को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर कोई सवाल लंबे समय से मन में है, तो सही समय देखकर उस पर बात करें। सिंगल जातकों को स्थिर और ईमानदार स्वभाव वाला व्यक्ति आकर्षित कर सकता है। किसी रिश्ते को केवल शुरुआती आकर्षण से न आंकें। समय के साथ सामने आने वाला व्यवहार अधिक मायने रखेगा।

सिंगल: किसी भरोसेमंद व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय उसके इरादों को समझें। रिलेशनशिप में: रिश्ते से जुड़ी अपेक्षाओं पर चर्चा करें। पार्टनर की बात सुनते समय रक्षात्मक होने से बचें। विवाहित: महत्वपूर्ण फैसलों में जीवनसाथी को बराबर जगह दें। आपसी सम्मान और सहयोग से रिश्ते में संतुलन बना रहेगा। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) धनु राशि वालों, आज रोजमर्रा की आदतें और जिम्मेदारियां आपके रिश्ते के माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा। छोटे मतभेद या लंबित काम ध्यान खींच सकते हैं। अगर पार्टनर से किसी बात पर नाराजगी है, तो असली मुद्दे पर बात करें। पुराने झगड़ों को दोबारा सामने लाने से समाधान मुश्किल हो सकता है। सिंगल जातकों की किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है जिससे उनकी नियमित मुलाकात होती है। किसी परिचित के प्रति दिलचस्पी बढ़े तो उसे समझने का समय दें।

सिंगल: काम या रोजमर्रा की मुलाकातों में किसी के प्रति दिलचस्पी पैदा हो सकती है। सहज बातचीत को बिना वजह नजरअंदाज न करें। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ कुछ मजेदार करने की योजना बनाएं। हर बातचीत को जिम्मेदारियों और भविष्य की चिंता तक सीमित न रखें। स्नेह जताने का छोटा प्रयास भी आपके रिश्ते में खुशी ला सकता है। विवाहित: व्यावहारिक सहयोग से जीवनसाथी को अपना प्यार महसूस करा सकते हैं। घर के कामों में हाथ बंटाना भी स्नेह जताने का तरीका है। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) मकर राशि वालों, आज आपकी लव लाइफ में रोमांस और हल्के-फुल्के पलों के लिए अच्छा अवसर बन सकता है। चंद्रमा का गोचर आपके पांचवें भाव को सक्रिय करेगा, जो प्रेम, आकर्षण और रचनात्मकता से जुड़ा माना जाता है। सिंगल जातक किसी पसंद के व्यक्ति से बातचीत शुरू करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। जो लोग रिश्ते में हैं, वे डेट, साझा शौक या छोटे सरप्राइज के जरिए नजदीकी बढ़ा सकते हैं। हाल के दिनों में जिम्मेदारियों के कारण समय नहीं मिल पाया है, तो आज साथ कुछ अच्छा करने की योजना बनाएं।

सिंगल: किसी नए व्यक्ति में दिलचस्पी हो तो बातचीत आगे बढ़ाएं। खुलापन रखें, लेकिन प्रतिबद्धता का फैसला जल्दबाजी में न लें। रिलेशनशिप में: पार्टनर को स्नेह खुलकर जताएं। आपका छोटा प्रयास भी उन्हें महसूस करा सकता है कि आप इस रिश्ते को महत्व देते हैं। विवाहित: बिना किसी खास मौके का इंतजार किए साथ समय बिताने की योजना बनाएं। थोड़ी मस्ती और अपनापन रिश्ते में ताजगी ला सकता है। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) कुंभ राशि वालों, आज घर और परिवार से जुड़ी बातें आपके भावनात्मक जीवन में महत्वपूर्ण रह सकती हैं। चंद्रमा का गोचर आपके चौथे भाव को सक्रिय करेगा। आप शांत माहौल और अपनेपन की तलाश कर सकते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य की राय आपके रिश्ते को प्रभावित कर रही है, तो पार्टनर के साथ मिलकर उचित सीमाएं तय करें। सिंगल जातक किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद कर सकते हैं जिसके साथ उन्हें सहजता और भावनात्मक सुरक्षा महसूस हो। अनिश्चितता से भरे जुड़ाव के बजाय आप स्थिर और भरोसेमंद स्वभाव को प्राथमिकता दे सकते हैं।

सिंगल: किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का मौका मिल सकता है जो आपके आसपास ही रहता हो या दोस्तों के जरिए परिचित हो। पहल करने में संकोच न करें, लेकिन सामने वाले की सहजता का भी ध्यान रखें।

रिलेशनशिप में: परिवार से जुड़ी चिंता पार्टनर के साथ समय रहते साझा करें। बात को बढ़ने देने के बजाय मिलकर समाधान खोजें। विवाहित: घर पर शांत समय बिताएं। जीवनसाथी के साथ बिना जल्दबाजी बातचीत करने से आप दोनों फिर से करीब महसूस कर सकते हैं। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) मीन राशि वालों, आज बातचीत और छोटे प्रयास आपके प्रेम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेगा। संदेश, फोन कॉल और रोजमर्रा की मुलाकातें आपसी जुड़ाव बढ़ाने का माध्यम बन सकती हैं। सिंगल जातक दोस्तों, पड़ोस या किसी परिचित माहौल में दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं, तो संवेदनशील विषयों पर बात करते समय शब्दों और लहजे का ध्यान रखें। जल्दबाजी में दिया गया जवाब या अधूरा संदेश गलतफहमी पैदा कर सकता है। अपनी बात स्पष्ट रखें।